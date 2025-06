Escribano, Victorino y el sueño de Alicante

"Me gustan tus toros porque cuando se entregan, lo dan todo y embisten como sueña un torero". Así de claro le habla Manuel Escribano al ganadero Victorino Martín en la finca de las Tiesas. Manuel va vestido de corto para tentar en una de las ganaderías más importantes de la cabaña brava actual. Pese a ser un gran conocedor del hierro, Escribano advierte de que, estos toros siempre te pueden sorprender: "Los toros de Victorino son animales a los que hay que hacerles todo muy bien, sin equivocaciones porque no te perdonan". El ganadero asiente mientras escucha. Y es que la historia taurina de Manuel Escribano no se puede explicar sin los toros de Victorino. En la propia historia del toreo y escrito con letras de oro hay un nombre: Cobradiezmos, aquel toro que se lidió en Sevilla y que tuvo una bravura desmesurada y además una embestida enclasada y duradera. Tal y como el propio ganadero recuerda aquel fue un toro sin igual: "Cobradiezmos fue un toro que embistió por derecho, con todas las cosas buenas que tiene un toro bravo, codicia, humillación, repetición y clase. Por eso fue un toro para la historia y por eso fue indultado en Sevilla". Lo que mucha gente no sabe es que para la corrida de la tarde del 28 de junio se va a lidiar un hijo de aquel toro indultado que por hechuras se parece mucho a su padre. Toda la corrida ha sido elegida con sumo cuidado. Se han seleccionado los toros por nota y por la propia reata, así que, sobre el papel, la corrida del sábado será una de las mejores que Victorino lidie en la temporada. La ocasión bien lo merece.

Manuel Escribano ha querido tener este gesto de anunciarse en solitario en Alicante por voluntad propia. Él mismo lo anunció el mes de diciembre al tiempo que recogía el premio como triunfador del pasado ciclo. Tanto Victorino como Escribano fueron los triunfadores de la feria de 2024, un hecho que pone el listón más elevado todavía para ambos.

Por su parte, Manuel afirma sentirse en uno de sus mejores momentos profesionales: "Yo ya he matado seis toros de Miura y ahora mi interior me pedía hacerlo con Victorino y ¿en qué plaza mejor que en Alicante? La tarde de hoy quiero que sea una alegría para todos, que el público se emocione y que todos, de alguna manera, escribamos una página grande de triunfos y sigamos sumando éxitos".

Todas las miradas estarán puestas en los toros del hierro de la "A" coronada, un hierro centenario que sigue escribiendo grandes páginas dentro del toreo moderno. Pero para la ocasión, Escribano se ha preparado de una manera más especial. Mucho campo, muchos toros a puerta cerrada y un extraordinario nivel de esfuerzo físico para poder estar a la altura del gran reto, un reto que ha despertado mucho interés y que hará que aficionados de toda España se desplacen a Alicante para vivir uno de los acontecimientos taurinos del año. Lo cierto es que, aunque todo esté vestido de fiesta y celebración, el esfuerzo mental de Escribano será fuerte. En estos casos, cuando un torero se anuncia con seis toros, el juego psicológico es tan importante como el físico. Que las cosas salgan bien en los primeros toros es fundamental para que la tarde fluya de manera positiva. El propio torero lo sabe bien: "Sé que esta tarde mucha gente a la que quiero va a estar en Alicante, a mi lado, por eso tengo que salir tranquilo, pero al mismo tiempo muy mentalizado y convencido de que va a ser una gran tarde".

Todo, por tanto, queda en manos de Manuel, un torero al que no se le ha regalado nada y que ha pagado con su sangre muchas tardes de entrega, entre ellas una tarde en Alicante que él tiene ya superada pero que a punto estuvo de costarle la propia vida. Por eso ha elegido Alicante y por eso, a buen seguro, la suya será una tarde de entrega y de compromiso, por su gente, por la ganadería y por el público de esta tierra, que ya es también suya: "Alicante me ha dado mucho y pese a lo que la gente pueda pensar, mi recuerdo de esta plaza siempre es positivo. Hasta en los momentos más duros, hay una lectura positiva y esa es la que yo hago de esta tierra. Si pude superar una herida mortal, puedo con todo lo demás".

A las siete de la tarde del sábado, Manuel Escribano hará el paseíllo en solitario en la Plaza de Toros de Alicante. Será todo un gesto de agradecimiento, que a buen seguro tendrá la talla de gesta.

El toro Portero, hijo del Cobradiezmos indultado / Eventos Mare Nostrum S.L.

El hijo de Cobradiezmos

Escribano lidiará un toro de nombre Portero, herrado con el número 105. Es hijo del famoso Cobradiezmos, el toro que el propio Manuel Escribano indultó en Sevilla un 13 de abril del año 2016. Aquel indulto entró en la historia de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y ahora uno de sus descendientes será lidiado en Alicante.