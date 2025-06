Escribano toca la gloria en Alicante

Los termómetros de Alicante marcaban 30 grados a las siete de la tarde. Así que el ambiente era caluroso, pegajoso y al mismo tiempo emotivo y a favor de obra.

Qué bien pulseó Escribano a sus toros durante toda la tarde. Que difícil entender las alturas, las distancias y los tiempos con estos toros. Qué importante es conocer los encastes para un torero. Más allá de los adornos y la variedad, en la tarde de ayer hubo toreo del bueno, del reposado, del que se hace por abajo y hasta el final.

Una sentida ovación obligó a Manuel Escribano a saludar nada más romper el paseíllo, la gente estaba con él.

Abrió la tarde el toro de nombre «Portero», un extraordinario ejemplar que fue a más en la muleta de Escribano. Fue un toro con ritmo y repetición en la embestida y dejaba a Escribano colocarse para iniciar la serie. Su humillación fue excelsa, el toro lo quería todo por abajo y Manuel lo aprovechó. Extraordinaria fue la serie final, la que puso al público en pie. Con el estoque, un desafortunado pinchazo dio paso a una soberbia estocada que le valió una importante oreja.

El segundo fue un toro más serio por delante y con distinta expresión. Tuvo menos nobleza que el anterior y estuvo midiendo al torero desde el principio. A este lo recibió con una larga desde el tercio. Hay que destacar la sobresaliente lidia con el capote del banderillero Álvaro Oliver, quien con los capotazos justos hizo que el toro rompiera a embestir con más recorrido. Ya con la muleta el toro se quedaba muy corto y Escribano tuvo que llevarlo mucho y muy largo, aunque de manera inteligente le fue alternando los pitones en la misma serie. Con este toro no vimos toques fijadores, sino más bien la muleta siempre puesta por delante para tirar luego de él. El de Victorino tuvo fijeza y acudió pronto al cite, aunque con el recorrido justo. Por arriba el toro se descomponía en los pases de pecho, que fueron muy meritorios. Lo cierto es que esta segunda faena tuvo emoción por la vía del peligro, que es la otra parte de este hierro. Se perfiló en la suerte natural y dejó arriba un soberbio espadazo que acabó con el toro en 15 segundos. Toda la faena y en especial la estocada bien mereció la oreja que cortó. La tarde empezaba bien para el de Gerena.

Salió el tercero de la tarde y Escribano enfiló el camino hacia la puerta de toriles. De hinojos esperó la salida de «Bohemio». Tomó bien su capote el tercero de la tarde y Escribano le dio otra larga desde el tercio, preámbulo de un ramillete de extraordinarias verónicas que pusieron al respetable en pie. La gran lidia, por parte de Daniel Duarte mejoró la ya buena condición del toro. El gesto torero vino en banderillas cuando invitó a Álvaro Oliver y a Felipe Proensa a compartir tercio. Dos grandes pares de Oliver y el portugués Proensa dieron paso a un par al violín de Escribano. Tras brindar a la Bellea del Foc, Adriana Vico, que estaba sentada junto al presidente, Escribano inició la faena desde los medios con un pase cambiado por la espalda. Lo que vino después fue un recital de toreo caro desde el primer muletazo. El toro tomó la muleta de Escribano por abajo llevado el hocico haciendo surcos en la arena. Pero esa condición la tuvo desde el principio, fue un toro de una clase única, por ello la faena de Escribano llegó a cotas altísimas de calidad y emoción. El toro embestía a cámara lenta, sin un mal derrote, con prontitud, con recorrido, con ritmo, con fijeza, tomando la muleta hasta el final, cualidades todas para el indulto… y el indulto llegó. Asomó por fin el pañuelo naranja desde el palco y la tarde se volvió perfecta. «Bohemio» hizo soñar el torero a Escribano. La tarde llegaba a su cénit. Además, en este toro la banda interpretó el pasodoble «José María Reyes» para que la inspiración fuera absoluta. El toro indultado era hijo del toro «Jarretero».

Así ha sido la tarde de Toros de Victorino Martín para Manuel Escribano, en solitario, en Alicante / Jose Navarro

Salió el cuarto toro, el de la merienda y todavía seguíamos hablando del toro indultado. Este toro fue andarín y no tan claro en sus intenciones como el anterior. El tercio de banderillas que protagonizó Escribano fue muy meritorio, ya que el toro midió mucho y Escribano le dio todas las ventajas. Con la muleta el toro siguió gazapeando y con peligro. Nunca se entregó, al contrario, se lo guardó todo. El toro buscaba a Escribano por bajo y no regaló nada. Pese a esta condición, el de Gerena estuvo valiente y seguro con el toro bueno y con el menos bueno. Este cuarto puso a Escribano en apuros en más de una ocasión buscándolo siempre a la salida del muletazo. Lo mató tras un pinchazo y fue ovacionado. El toro se llamó «Borracho» pero no nos embriagó con su embestida.

En el quinto toro volvimos a ver un tercio de banderillas compartido. Escribano invitó a Daniel Duarte y a José Luis Neiro. Duarte dejó un gran par arriba y con un toro que le arreó mucho. El toro se vino arriba en banderillas y puso en aprietos a Neiro, que le echó valor y pundonor. Remató Escribano dejándose ver y colocando un par en todo lo alto. Lo lidió Fernando Casanova y también dejó capotazos largos y por abajo. Este quinto fue costoso y con peligro y Manuel tuvo que plantear la faena muletazo a muletazos haciendo un gran esfuerzo, que se veía reflejado en su rostro. Pero estuvo Escribano hecho un titán dando siempre el pecho y colocándose con suma pureza. El toro sabía en cada muletazo lo que se dejaba detrás. Lo mató de una estocada suelta tras resbalar el estoque en el primer intento. Escuchó un aviso y fue ovacionado. Este toro fue de esfuerzo grande para el torero.

Salió el sexto, herrado con el número 105 y con el pedigrí en su sangre como hijo de «Cobradiezmos» y Escribano lo recibió a porta gayola. Perdió la montera pero se mantuvo firme con el peligroso lance.

Se arrancó desde los medios al caballo este «Portero» que compartió nombre con el primero de la tarde. En banderillas Escribano cuajó un gran tercio con los efectos del esfuerzo ya visibles en su cuerpo. El brindis al público hizo que la plaza se puestos en pie. En la muleta, al toro le costaba arrancarse, pero cuando lo hacía no paraba, especialmente por el pitón derecho, por ahí tuvo más continuidad y emoción. Una serie a pies juntos remató la faena. Dejó una estocada en todo lo alto y se llevó una oreja. Así despidió la tarde Manuel Escribano. Escuchó una calurosa ovación el torero de Gerena que estuvo muy valiente, muy entregado y seguro con la espada.