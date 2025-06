Fran Navarro: Mucho más que una voz con alma herculana

Ficha técnica Artista: Fran Navarro Procedencia: Alicante Discos:Amanecí (2008), Volver a nacer (2013). Año de comienzo: 2003

Hay un cantante que consiguió expandir su música gracias a un sentimiento futbolístico. Un corazón teñido de blanco y azul que motivó a toda una afición y fue parte imprescindible del ansiado ascenso a Primera División. El Hércules de Alicante subió a la primera categoría del fútbol español con su canción como banda sonora. Se convirtió en poco tiempo en un himno generacional, en una "historia que contar" de un equipo que rozó el cielo. Años más tarde, la canción sigue teniendo vigencia, pero no es la única composición que define el alma musical y sonora de Fran Navarro. Un artista movida por la rumba y el flamenco, creador de melodías pegadizas que tienen el poder de levantar el ánimo de todo aquel que las escuche. Pero todo se complica sin los apoyos necesarios para aupar la música a las radios musicales nacionales.

En esa pugna por conseguir llegar al mayor número de público posible con un proyecto musical marcado por el esfuerzo, el cantante alicantino regresa a la actualidad musical con Bailando contigo, un tema fresco y pegadizo que apunta a convertirse en una de las canciones del verano en la provincia y que cuenta con la colaboración del artista Valentín Top’s para darle un sonido más urbano al pop flamenco que siempre caracteriza al alicantino. "Con Valentín ya tenía una amistad forjada desde hace años. Habíamos grabado antes una canción juntos, Esta noche, con Marko Katier (productor gaditano que ha trabajado con artistas de la talla de Rebujitos, Andy & Lucas o David Bisbal)", explica el artista. De aquella conexión surgió este nuevo tema que arrancó como una proposición natural y acabó erigiéndose como un tema pegadizo y bailable perfecto para la época estival: "Tenía la canción hecha, pero sentía que le faltaba algo para el verano. Le propuse a Valentín que se uniera, y aceptó encantado".

Esa conexión entre géneros, plasmada en una canción que ahora está viendo su apogeo en redes sociales gracias a la publicación de vídeos bailando su estribillo permite pensar que será una gran sensación veraniega. "Creo que tiene los ingredientes perfectos para transmitir frescura, alegría y ese punto veraniego que te hace moverte", asegura Fran, que está viendo cómo las generaciones del TikTok ponen en valor su trabajo: "Me emociona ver que la gente baila mi música, es a lo que aspiramos todos los artistas, a que su música llegue al público", apunta de forma emotiva.

Porque llevar tanto tiempo en la música y ver cómo todo evoluciona a pasos agigantados puede generar ciertos sentimientos contradictorios en torno a los propósitos de uno en la industria. Sin embargo, Fran Navarro intenta tomarse eso con positividad, asumiendo con el liderazgo de quien lucha por levantar una carrera musical estas novedades dentro de un mundo tan convulso como cambiante: "Es una locura cómo cambia todo, cuando empecé en 2003 tenías que esperar a que una discográfica se fijara en ti. Ahora puedes lanzar un tema tú mismo y hacerte viral en redes. Eso tiene su parte buena y su parte mala. La buena, es que te haces visible sin depender de nadie. La mala, que con cosas como la inteligencia artificial, por ejemplo, se está perdiendo creatividad", remarca.

Para intentar hacer frente a esta situación, él mismo se encarga de llevar al día todas sus redes sociales, conectando en todo momento con sus núcleos de seguidores e intentando que todos tengan un sentimiento de pertenencia en su música. "Me gusta colgar vídeos, interactuar con la gente y responder a todos los mensajes que me llegan. Los artistas somos algo gracias al público, y eso hay que agradecerlo siempre".

De la televisión a la viralidad

Fran Navarro comenzó su trayectoria a principios de los 2000, pasando por programas como Cerca de ti (TVE) o el Festival de Benidorm. Desde entonces, ha trabajado su propio estilo, un pop flamenco fresco y pegadizo, que le ha llevado por escenarios de toda España, aunque Alicante sigue siendo su punto de referencia. Uno de sus momentos más recordados fue la composición del himno no oficial del Hércules, con el que logró una enorme conexión con la afición. "Esa canción me cambió la vida. Me llevó a salir en El Chiringuito, en La Sexta, a cantar en Luceros y a sentir el cariño de toda la afición. A día de hoy, me siguen pidiendo que la cante y estamos preparando una nueva versión más actual".

Esa conexión se mantiene actualmente con el aficionado blanquiazul. Su sentimiento sigue intacto y ha generado una comunión con la afición que va más allá de lo puramente musical. El fútbol es un deporte capaz de generar esos lazos, aunque muchas veces no sean reconocidos tanto como se debería por el propio club. En su momento, intentó postular su canción como candidata para el himno del centenario, proposición que se desestimó por las altas esferas. "Sin embargo, se me acabó pidiendo perdón y puedo adelantar que estamos preparando una versión más moderna con la que agradecer todos los herculanos el cariño que me han dado siempre".

Con nuevos conciertos en marcha en localidades como Murcia y Jaén, Fran Navarro continúa apostando por una carrera construida desde la constancia y la cercanía. A quienes solo lo conocen por su tema herculano, les lanza un mensaje claro: "Hay muchas canciones detrás, mucho trabajo y pasión. Si se meten en mis redes, en YouTube, descubrirán todo lo que hago. Bailando contigo es solo un paso más, pero es un paso lleno de ilusión". Y es que es una persona que vive por y para la música, y Alicante tiene que agradecerle todo lo que este artista ha hecho por la ciudad.