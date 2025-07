La transformación de Alicante, contada desde el objetivo

A veces, las personas tendemos a subestimar nuestro entorno. Estamos tan acostumbrados a recorrer nuestras calles, a deambular por los barrios que nos han visto crecer, que creemos saberlo todo acerca de lo que nos rodea. Pero la evolución de una ciudad puede hacer que un vecino del casco antiguo llegue a sentirse foráneo en el entorno del PAU 5. O incluso que una nueva mirada permita ver Alicante desde una perspectiva de clase, más cercana a sus entornos y construcciones de lo que ha estado nunca en la retina humana. Porque Alicante no es solo esa ciudad erigida entre castillos. Alicante es también Ciudad de Asís, Virgen del Remedio y Villafranqueza. Así como también es el foco turístico y veraniego de Cabo de las Huertas y la Albufereta.

"Aunque llegué por carretera, yo vine a Alicante por el Mediterráneo", explica el autor de Vitoria al comienzo de su libro de fotografía documental. "Entré con ojos de turista a finales de los noventa y, desde entonces, comencé a conocerla desde la zona cero, que parte de los arenales ubicados junto a la Playa de San Juan hasta las alejadas lagunas de Rabasa. Muy pronto me acostumbré a la bondad del lugar y decidí convertirme en turista parcialmente residencial; ese fue el comienzo para conocer la ciudad social y culturalmente".

Estos son los cimientos de Alicante, ciudad mestiza, una obra construida a través de 505 imágenes tomadas en formato 16:9, con el fin de acercarse lo máximo posible al ojo humano. Huye de los tradicionalismos para que la fotografía se ajuste más a la mirada que se da en los paseos y a sus barridos visuales horizontales. El autor presenta su libro de fotografía documental este jueves 3 de junio, a las 19 horas, en la librería Pynchon & Co. de Alicante.

Raúl Reyero posa con su libro de fotografía documental "Alicante, ciudad mestiza" / Áxel Álvarez

Lejos de ser un simple álbum de imágenes, este libro se erige como un manual que atiende a la evolución de la ciudad y sus barrios en capítulos bien diferenciados. Siete apartados segmentan el contenido a lo largo de más de 300 páginas repletas de fotografías en blanco y negro: una cruzada contra el color que permite al observador seleccionar los elementos en cada imagen según su propia cultura visual. No pretende, por tanto, dirigir la mirada hacia lugares concretos, sino plasmar en una fotografía toda la información accesible a la vista durante un paseo por la ciudad.

Todo arranca con El Casco Histórico: los orígenes de la ciudad, un capítulo que retrata la arquitectura visual del barrio de Santa Cruz, San Antón y los límites del Raval Roig. Un asentamiento inicial sobre el monte Benacantil que marcó el punto de partida de la ciudad actual. Sus rincones, sus tesoros y sus estampas más reconocidas se dan cita en un primer punto cultural que ha ido transformándose con el tiempo. Sus palacios señoriales son ahora galerías de arte, como el Museo de Bellas Artes Gravina, ubicado en el Palacio del Conde de Lumiares. Todo ello se acompaña de un cuidado texto informativo, lleno de detalles, ubicado al inicio de cada apartado y que sirve como antesala a un mar de imágenes especial. En ellas, se alternan vistas ampliamente conocidas con otras perspectivas menos exploradas de las principales atracciones turísticas de la ciudad.

Leer esta obra es viajar cronológicamente por la evolución constante de la ciudad, esa que continuó su expansión con los ensanches y que el autor denomina, en su segundo capítulo, La identidad completa. "El Centro tiene su origen en lo que se denominó el Barrio Nuevo", explica el fotógrafo vitoriano. "Este surgió en 1810, cuando se ampliaron las antiguas murallas para dar cabida a todos los ciudadanos ante una posible invasión francesa". Este barrio se diseñó para albergar otras zonas como Ensanche-Diputación, Mercado o el Puerto, dando forma al núcleo urbano actual.

Otra ciudad

El capítulo tres muestra otra cara de la localidad: una ciudad marcada por sus arenales y playas de reconocido prestigio. Una zona que ha ido incrementando su edificación alrededor de un eje estratégico de turismo costero y que simboliza la parte más mestiza de la ciudad, en contraste con los barrios surgidos para las clases sociales más bajas y que, debido a la precariedad de sus materiales, sufrieron un deterioro arquitectónico acelerado. El norte, norte (así lo denomina el autor) recorre desde Vistahermosa hasta Santa Faz, pasando por los puntos costeros de Albufereta, Cabo de las Huertas y Playa de San Juan. Y nada tiene que ver con esa degradación propia de las rentas más bajas.

Jardin de la Esperanza en la calle Trafalgar del barrio de San Antón / Raúl Reyero

Todo lo contrario que el norte geográfico de la ciudad, que, según señala el fotógrafo, representa el sur a nivel social. Es una de esas peculiaridades de Alicante que Reyero no ha querido dejar escapar. El cuarto apartado del proyecto busca reivindicar una cara más invisibilizada de Alicante: la de unos barrios del norte "caracterizados por un trazado inconexo al no tener en cuenta la continuidad del tejido urbano preexistente. El único eje vertebrador que los unía al resto de la ciudad era la carretera de Villafranqueza y poco más", manifiesta el autor sobre unos barrios que comenzaron a surgir en la década de los sesenta como islas urbanas y sociales al margen del Plan General de Ordenación Urbana, y edificados con bloques de viviendas de baja calidad para las clases trabajadoras.

La obra se completa con la columna vernácula y castiza de zonas como Garbinet, Carolinas, Pla del Bon Repós, Los Ángeles, San Agustín o Rabasa. Ese núcleo, ubicado entre el norte y el sur, da paso a otros barrios cimentados a orillas del tren, como San Blas, Alipark, Benalúa o Princesa Mercedes. Por último, entre el sur y el oeste, y marcando siempre los márgenes, se encuentran Ciudad de Asís, La Florida, San Gabriel, Gran Vía Sur y los polígonos industriales, que también tienen su importancia en esta obra.

Entre el cambio y la irregularidad

¿Ver una imagen con tres años de diferencia permite encontrar información adicional sobre el crecimiento urbano? En este caso, sí. Una de las técnicas que Reyero utiliza para generar debate en torno al medio es la contraposición de imágenes separadas en el tiempo, pero siempre dentro de un marco temporal limitado. Referencias como la de la Plaza Nueva, con un acuario desolado en 2021 y convertido después en un espacio más modernista, sin perder de vista la comodidad de sus asientos para los alicantinos, es un reflejo de cómo puede cambiar una ciudad en tan poco tiempo.

Una pareja observa los edificios de Rocafel y la finca Adhoc desde la Albufereta (2021) / Raúl Reyero

También se reflejan contextos sociales evidentes, como los derivados de la pandemia de la COVID-19 o las diferencias por el tipo de renta percibida por sus vecinos. Es una recopilación de instantáneas ligadas a momentos concretos y a miradas sociales, que busca, por encima de todo, otorgar el protagonismo a Alicante: "He puesto todo mi interés en que la protagonista del proyecto sea la ciudad y no las anécdotas o el instante decisivo entre miles de fotografías", reflexiona el autor. Porque este proyecto es, fundamentalmente, de fotografía documental urbana, no de fotografía callejera.

En cuanto a la ordenación, las fotografías que presentan aspectos relevantes están en las páginas impares, con toda su información específica y las coordenadas de cada uno de los lugares fotografiados. Estas, además, se complementan con las imágenes de la página par anterior. "Para leer visualmente el libro, recomiendo verlo completamente abierto y hacerlo de derecha a izquierda", especifica el autor vitoriano.