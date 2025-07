El Muelle Live. el nuevo espacio que conectará Alicante con el puerto y la cultura

El antiguo Muelle 12 se transforma y renace con fuerza bajo un nuevo concepto: EL MUELLE LIVE, el nuevo corazón cultural de la costa levantina. Este cambio marca el inicio de una etapa que consolida a Alicante como una ciudad que vibra con la cultura, el ocio y la comunidad.

Ubicado en el Puerto de Alicante, EL MUELLE LIVE no será solo un espacio escénico, sino un enclave privilegiado donde la música, el arte, la gastronomía y la creatividad se encuentran con el mar. Un multiespacio al aire libre, versátil y con capacidad para hasta 8.500 personas, diseñado para acoger desde conciertos multitudinarios hasta experiencias boutique, festivales de todo tipo y eventos corporativos.

La nueva temporada arranca con una programación que anticipa un verano vibrante, con nombres como James, Malinche Sinfónico de Nacho Cano, Ana Belén o Plácido Domingo, en un cartel que combina artistas de diferentes ámbitos, figuras internacionales y talentos locales. “Queremos que cada experiencia en EL MUELLE LIVE sea inolvidable, que no solo se escuche, sino que se sienta y se recuerde”, explica Pepe Ten, director del proyecto. Pero EL MUELLE LIVE va más allá del espectáculo, es una apuesta estratégica por posicionar Alicante como destino cultural clave en la costa levantina. Un espacio con alma mediterránea y estética urbana que invita a vivir la ciudad desde una nueva perspectiva: frente al mar, con carácter y propósito.

Así, el proyecto se define por su doble vocación: cultural y social. Como catalizador del tejido creativo local, el espacio acogerá iniciativas abiertas a la ciudadanía, fomentando la conexión entre artistas, promotores, marcas e instituciones. Además, contribuirá a dinamizar el turismo y la economía local a través de una programación estable y una oferta complementaria basada en música, cultura y experiencias. “EL MUELLE LIVE no ocupa espacio: lo transforma. Es el nuevo ritual urbano que Alicante necesitaba”, afirma Pepe Ten. Y añade: “Este lugar está pensado para inspirar, conectar y proyectar a Alicante al mapa cultural nacional e internacional”.

La nueva identidad de EL MUELLE LIVE no es solo un cambio de nombre: es una declaración de intenciones. Concebida como una marca viva y con propósito, su plataforma estratégica lo define como un “latido urbano-cultural” que transforma el mar en escenario y la ciudad en comunidad. Bajo valores como la creatividad con propósito, la sostenibilidad urbana y la conexión emocional con públicos diversos, EL MUELLE LIVE se presenta como un espacio vibrante, accesible y con alma mediterránea. Una propuesta que no se limita a acoger eventos, sino que busca provocar cultura, conectar personas y proyectar a Alicante como ciudad abierta, contemporánea y creativa.

Además de una cuidada programación, EL MUELLE LIVE nace con vocación de apertura y colaboración, convirtiéndose en una de las grandes opciones para promotores musicales, empresas, colectivos e instituciones, donde realizar todo tipo de eventos en pleno centro de Alicante.

El recinto se articula en tres grandes zonas: un auditorio central con infraestructura técnica de alto nivel, una zona gastronómica con foodtrucks y restauración, y un espacio polivalente para talleres, exposiciones y ferias culturales. Todo, bajo una estética cuidada al detalle y una producción profesional que garantiza experiencias memorables.

El proyecto, que fue adjudicado bajo el nombre OCEAN LIVE a la UTE formada por Shiroten 10, FORTY Group y Yansika Holding, dará a conocer en los próximos días parte de su programación, aunque ya se ha confirmado que agosto será un mes especialmente potente, con grandes eventos concebidos para convertir EL MUELLE LIVE en el epicentro del ocio y la cultura alicantina. La ciudad ya tiene un nuevo motivo para mirar hacia el puerto.