“El arte de los analfabetos" y "Domingo Domingo" comparten premio en el Rural Film Fest de Elche

El documental El arte de los analfabetos, dirigido por Kevin Castellano y Edu Hirschfeld, ha sido galardonado este fin de semana con el Premio a Mejor Largometraje Documental en la gala de clausura del Rural FilmFest Elche 2025, donde el protagonista de la película, Antonio Castaño, subió al escenario para recoger el premio junto a su familia. La ovación del público fue también para él: un hombre de 83 años que, sin haber escrito jamás una palabra, ha firmado junto a su nieto una de las historias más emotivas del año.

El premio, no obstante, se ha otorgado ex aequo con Domingo Domingo, de Laura García Andreu. Esta obra, nominada en la pasada edición de los Goya a Mejor Documental, es una tierna comedia documental en la que un agricultor intentará plantar cara a la opresión que las multinacionales ejercen sobre los trabajadores de la tierra. En un momento de la sociedad donde las mandarinas ya no pertenecen a los agricultores, sino a las multinacionales, un pícaro agricultor valenciano esconde un árbol secreto con la intención de patentar sus propias mandarinas y hacerse rico.

Sensibilidad y mensaje

El arte de los analfabetos traza el reencuentro de Antonio, protagonista del documental, con su pasado. Con tan solo ocho años, recorrió junto a su padre el camino desde las chabolas bajo los puentes del río Túria, en Valencia, hasta los Pirineos aragoneses, empujados por la necesidad de sobrevivir en la posguerra española. Su infancia quedó marcada por la precariedad, el frío, el hambre y el silencio.

75 años después, ese mismo trayecto se convierte en la columna vertebral de este documental donde Antonio regresa acompañado por su nieto Kevin, codirector de la película, quien lo sigue armado con una cámara de cine. Juntos atraviesan paisajes inhóspitos, pueblos deshabitados y memorias suspendidas en el tiempo. El viaje, físico y emocional, se convierte en una forma de reescribir su historia, de resignificar los silencios y de construir un puente entre generaciones.

La película, de 55 minutos, se construye como un collage documental que entrelaza grabaciones con cámara de cine, videocámara, materiales de archivo familiar, imágenes actuales y una banda sonora del compositor gallego Miguel Matamoro, interpretada enteramente a piano. Producida por Jorge Acosta (Inaudita Films), nominado en dos ocasiones a los Premios Goya 2024, la obra recorre el trauma heredado y la ternura intergeneracional desde un enfoque de cine profundamente humanista.

Sobre el festival

La XIII edición del Rural FilmFest, celebrada en diversas pedanías de Elche entre el 30 de junio y el 5 de julio, acogió la proyección de ambos documentales en el Jardín Salvador Allende, dentro de la sección de largometrajes itinerantes. La gala de clausura tuvo lugar este sábado en el Huerto de San Plácido, donde el jurado otorgó el Premio a Mejor Largometraje Documental ex aequo a ambas producciones.