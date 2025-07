Rock Arena regresa a San Fulgencio con una leyenda del heavy metal

Todo comenzó con una publicación escueta en Facebook. Bastó una frase, "el 12 de julio tendremos nueva edición de Rock Arena", para desatar la expectación entre los fieles del género. Pero los días pasaban y el silencio se hacía cada vez más elocuente. Ni una banda, ni un cartel, ni una pista. La fecha se acercaba en el calendario mientras los rumores crecían y muchos daban ya por perdida la cita en San Fulgencio, especialmente tras el reciente intento de moción de censura en el Ayuntamiento, que dejó el festival en el aire.

Pero cuando todo parecía naufragar, a apenas una semana del evento, la organización devolvió la esperanza con un cartel de altura, encabezado por Avalanch, e integrado también por artistas de renombre como Morphium, Vhäldemar, Minos y After Lapse. El recinto Teatro Cardenal Beluga (calle Rojales, 16) volverá a abrir sus puertas al metal el sábado 12 de julio en una jornada gratuita y para todos los públicos, gracias al impulso del Ayuntamiento de San Fulgencio y la promotora On Fire Rock.

La gran protagonista de esta edición será Avalanch, banda histórica del metal nacional que debuta en Rock Arena en pleno aniversario, celebrando tres décadas sobre los escenarios. La formación asturiana, liderada por el virtuoso guitarrista Alberto Rionda, recalará en San Fulgencio como parte de su gira conmemorativa, dispuesta a despertar la nostalgia con himnos como Alas de cristal, El ángel caído o Xana. Un repertorio épico para una banda que, pese a los continuos cambios de formación, conserva intacta su ambición artística.

Desde Girona, regresan los siempre oscuros y envolventes Morphium, que ya saben lo que es pisar las tablas del Rock Arena en varias ocasiones. Con una cuidada puesta en escena y un sonido que mezcla la crudeza y la emoción, la banda liderada por Álex Bace promete remover al público con temas tan potentes como Made of Scars, Parasite o What Lies Behind Words. Su regreso llega con nueva imagen y las mismas ganas de desatar su aguerrido sonido por la localidad. El público del festival, por su parte, recibe con los brazos abiertos el regreso de los catalanes.

Formación actual de Avalanch, que celebra su trigésimo aniversario sobre los escenarios / INFORMACIÓN

El festival también contará con uno de los nombres más sólidos del power metal patrio: Vhäldemar. Fundados en 1999 por Pedro J. Monge y Carlos Escudero, los vascos aterrizan con un repertorio abrasador que incluye piezas como 1366, Devil's Child o Hell is on Fire. Su historia es la de una banda curtida que encontró eco más allá de nuestras fronteras con discos como Fight to the End (2002) o I Made My Own Hell (2003), publicados bajo el sello Arise Records y difundidos en Europa, Japón y América. Ahora, se han consolidado en la escena como un clásico del género.

Pero Rock Arena no solo es terreno para veteranos, también es cuna para nuevas propuestas. Desde las profundidades del cartel surge Minos, el nuevo proyecto del bajista Pepe Arriols (Skunk D.F.), que ha abrazado un sonido más oscuro y agresivo, con influencias industriales y afinaciones graves, sin renunciar a la melodía. Su álbum debut, Lóbrego, será su carta de presentación en San Fulgencio, en un festival que tendrá la dificil tarea de abrir.

El broche lo pondrá After Lapse, una de las promesas más firmes del metal progresivo nacional. Formada por músicos con experiencia en bandas como Dark Moor y Delyriüm, la agrupación consolidó su formación en 2023, saltando previamente a la escena internacional con Face the Storm (2022), un debut aclamado por la crítica. Ahora presentan su nuevo trabajo, Pathways, en un directo que promete complejidad técnica y sensibilidad melódica.

Horarios Minos - 18.40 horas After Lapse - 22 horas Morphium - 21.20 horas Avalanch - 23 horas Vhäldemar - 01 horas

Una rara avis en el ámbito festivalero

En un tiempo en que los festivales se han multiplicado al ritmo de los beneficios, con precios cada vez más inaccesibles y carteles que repiten fórmulas prefabricadas, la esencia de los eventos musicales parece haberse diluido en la lógica del negocio. Pero en esa marea de macroconciertos, aún sobrevive una idea nacida desde la pasión, no desde la rentabilidad: el festival Rock Arena de San Fulgencio es una rara avis en el mundo de los eventos musicales de gran formato.

Borja Alonso tenía 22 años cuando se empeñó en que su pueblo, La Marina, tuviera algo más que verbenas con orquesta. "Me apasionaba el rock y el metal, y aquí nunca se había hecho nada parecido. Así que empecé a darle vueltas a la idea, me planté en el Ayuntamiento de Elche y conseguí hablar con el concejal de Juventud", recuerda. No obstante, no bastaba con el entusiasmo, necesitaba presentar un proyecto sólido.

Los catalanes Morphium, una de las revelaciones del Rock Arena, en una imagen promocional / INFORMACIÓN

Buscó patrocinadores locales, convenció a los responsables de una de las cafeterías más grandes del pueblo para que gestionaran las barras y se sumergió, sin experiencia alguna, en el mundo de los presupuestos y los cachés. El consistorio ponía el escenario y la producción, pero él debía cubrir los costes artísticos. Aquella primera edición, que no fue gratuita ni se celebró en San Fulgencio, quedó como una promesa suspendida en el tiempo, concretamente hasta 2012.

El cambio llegó desde dentro. Alonso se convirtió en concejal del Ayuntamiento de San Fulgencio, y con algo más de capacidad de decisión, pudo hacer realidad su idea. "Convencí al alcalde, que era del PP y algo escéptico, para hacer el festival. Le preocupaba que se llenara aquello de gente rara, pero fue un éxito total y sin ningún incidente", explica. Desde entonces, Rock Arena se integró en las fiestas locales como una cita más en el calendario y consigue que, año tras año, metalheads de toda España (y alguno de otro país) peregrinen a la localidad para disfrutar del evento.

Pese a los vaivenes políticos, la pandemia y los escollos administrativos, el festival ha seguido celebrándose con una regularidad casi milagrosa. "Se ha convertido en una tradición que trasciende siglas políticas. A día de hoy, sigue gustando a todo el mundo. Y yo siento una mezcla de orgullo y gratitud", afirma su creador. "Empecé siendo un chaval flipado por el metal, sin contactos ni experiencia. Pero con los años, ves que esto es una familia. El público del metal es fiel, apasionado, y muchos vienen desde 2012 sin fallar un solo año. Aunque ya no lo gestione directamente, ver que sigue adelante me emociona".