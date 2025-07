Julián López: "Este premio simboliza que mi trayectoria ya forma parte de la vida de la gente"

El humor absurdo no se entendería sin él. El actor y humorista Julián López (Cuenca, 1978) recibió el pasado sábado el premio honorífico del Festival de Cine de l’Alfàs del Pi, un reconocimiento a su trayectoria en cine, televisión y, sobre todo, al humor. Un galardón que sirve para condecorar no solo a su figura, sino a un género aceptado más por el público que por los juicios de valor en certámenes cinematográficos. Hablamos con él sobre este galardón, la evolución de la comedia, su pasado chanante y su amor por la música.

Acaba de recibir un premio honorífico en el Festival de l’Alfàs. ¿Qué ha significado para usted este reconocimiento?

Una ilusión tremenda. Este galardón significa que mi trayectoria ya forma parte de la vida cinematográfica y televisiva de la gente, con todo lo que eso conlleva. Además, ha sido mi primera vez en este festival, y entrar así, por la puerta grande, me hace sentir profundamente agradecido.

No es fácil que se premie al humor. ¿Este galardón tiene más valor por eso?

Quizá sí… Pero también es cierto que la comedia siempre ha sido muy valorada y querida por el gran público. Festivales como el de l’Alfàs tienen un fuerte vínculo con el sentir popular, y eso es muy bonito.

¿Cree que existe cierto elitismo entre géneros en España?

No lo veo así. A lo largo de mi carrera he trabajado con profesionales que abordan cualquier género con el mismo compromiso y seriedad, tanto en el plano artístico como técnico. Lo de los premios y su consideración es otro tema (ríe).

¿Siente que el humor ha evolucionado en el cine español en los últimos años?

Supongo que sí. No suelo analizarlo mucho, pero está claro que la sociedad evoluciona, y eso hace que se demanden otros estímulos, también en lo humorístico.

El humor absurdo parece haber perdido peso frente a comedias más políticas o de improvisación. ¿Cómo encaja usted en ese cambio?

No creo que el humor absurdo esté extinguido, sigue vivo en la calle, en grupos de amigos, en algunos medios… Tal vez se apuesta menos por él, pero es el tipo de comedia que más me gusta. Intento aportar ese tono a los personajes que interpreto, siempre que hay espacio para ello.

El premio fue entregado por los cómicos Jaime Urrutia y Nene / Pablo Miranzo / EFE

Sus sketches han sido compartidos miles de veces en chats y redes sociales. ¿Puede verlos sin problemas o prefiere no mirar atrás?

Sinceramente, rara vez los vuelvo a ver. Quizá me pueda la nostalgia, o simplemente prefiero mirar hacia adelante. Aunque es verdad que, cuando alguien los menciona, me hace ilusión. La Hora Chanante o Muchachada Nui forman parte de mi vida. Aprendí muchísimo haciendo esos programas.

¿Qué piensa del Julián López de entonces? ¿Es muy diferente al de ahora?

En esencia, diría que no. Con el tiempo maduras, te transformas, desarrollas nuevas herramientas y otra mirada. Pero siempre reservo una parcela para esa mirada libre, fresca y desprejuiciada de la infancia y la primera juventud. No deberíamos perderla nunca.

¿Siente que su pasado chanante ha hecho que se le encasille en ciertos papeles?

He tenido la suerte de interpretar personajes muy distintos entre sí, incluso dentro de la comedia. Aun así, me encantaría explorar registros más extremos, porque para eso elegí la interpretación. No quiero aburrirme.

¿Hay alguna película que le hubiera gustado protagonizar?

Más que una película concreta, me gustaría interpretar un personaje oscuro, de esos que encierran misterio, que son capaces de lo mejor y de lo peor. Me atraen los personajes que guardan una dualidad profunda.

Estudió música y toca la trompa. ¿La música sigue ocupando un lugar importante en su vida?

Totalmente. No de forma activa, porque ya no toco, pero sí de forma pasiva: escucho música todo el tiempo, leo sobre ella… Me formé como músico y eso ha sido clave en mi desarrollo personal y profesional. La música sigue siendo un punto de partida en mi trabajo como actor.

¿En qué proyectos profesionales está trabajando actualmente?

Acabo de terminar el rodaje de Laponia, una película dirigida por David Serrano con un reparto maravilloso. Y tras unos días de descanso, quiero desarrollar un proyecto personal que espero que vea la luz próximamente.