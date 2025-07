Plácido Domingo actuará en el Puerto de Alicante este verano

El nuevo escenario de El Muelle Live anuncia su primera gran actuación. El tenor español Plácido Domingo actuará en el Puerto de Alicante en una de las únicas fechas confirmadas este año en España. La fecha programada es el próximo 30 de julio y su actuación estará dentro de la programación oficial del festival Noches Mágicas 2025 que este año amplía su programación en una nueva localización.

Sobre el escenario, el tenor Plácido Domingo, que sigue subiéndose a los escenarios a sus 84 años, estará acompañado por la soprano María José Siri, el tenor Antonio Gandía y la orquesta Virtuós Mediterrani, en esta ocasión dirigida por el maestro Borja Quintas. El repertorio preparado para la cita recorrerá lo más selecto de la zarzuela y las entradas ya están a la venta a través de la web oficial del festival www.nochesmagicas.es.

El festival Noches Mágicas, en expansión

La actuación de Plácido Domingo se enmarca dentro de la nueva edición del festival Noches Mágicas, que en 2025 celebra su decimotercera edición con una programación diversa y ambiciosa. Tradicionalmente celebrado en los Jardines de Abril, ubicados en San Joan d'Alacant, el festival amplía este año su localización a un lugar como el Puerto de Alicante, reforzando su vocación de acercar la cultura a otros espacios.

El cartel de esta edición contará con una amplia representación de artistas del 24 de julio al 10 de agosto. La organización busca este año rendir homenaje a la música española, con artistas como Vicente Amigo, Bebe, El Kanka o Diego Ramos, entre otros. "Todos ellos tienen una fuerte conexión con las raíces de la música de nuestro país, ya sea a través del flamenco (Vicente Amigo), la música pop-folk de autor (El Kanka, Bebe) o el homenaje a figuras clave de la música pop española (como el tributo a Julio Iglesias por Diego Ramos)", informan desde Noches Mágicas.

El festival arrancará el 24 de julio con una fiesta solidaria en la que actuarán Guaraná, Kiki Morente, Lorca, Mercedes Cañas, Ama y Jes Set. Los conciertos en Jardines de Abril continuarán con Vanesa Martín (25/07); la fiesta ochentera a cargo de Cómplices, Rafa Sánchez y The Refrescos (26/07); la gira de aniversario del álbum Pafuera Telarañas de Bebe (27/07); o el homenaje de Sara Baras al maestro Paco de Lucía (31/07).

La música no cesa en agosto, que abrirá mes con el concierto compartido de TIMO, Paula Mattheus y Besmaya (01/08); Los Secretos (02/08); El Kanka (03/08); el homenaje a Julio Iglesias de Diego Ramos (05/08); Vicente Amigo (06/08); el tributo a Dire Straits de Brothers in Band (07/08); Tony Hadley y OBK (08/08); el festival Music in the Garden con Iván Ferreiro, ELYELLA y Ultraligera (09/08); y Bonnie Tyler (10/08).