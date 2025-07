Arranca el 48º Festival de Cine de Elche: Consulta todas las proyecciones y actividades

Elche se ha vuelca un año más con su cita cinematográfica más emblemática. El 48º Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, organizado por la Fundación Mediterráneo, ha arrancado con una gran acogida de público en sus primeras jornadas.

Cientos de personas ya han disfrutado de las proyecciones al aire libre en espacios como el Hort del Xocolater o la Playa de los Arenales, donde los cortometrajes a concurso han inaugurado una semana llena de emoción, talento emergente y encuentros con la creación audiovisual más comprometida.

La programación del certamen continúa estos días con una variada oferta de películas y actividades paralelas que convierten a Elche en punto de encuentro para los amantes del cine.

Luis Boyer, presidente de la Fundación Mediterráneo, ha subrayado que “el Festival de Cine de Elche es una celebración del talento emergente y del compromiso social del cine. Ver cómo el público llena noche tras noche las proyecciones en el Hort del Xocolater y en la playa de Arenales confirma que la cultura, cuando es de calidad y se comparte, genera comunidad y provoca emoción”.

Las secciones oficiales reúnen obras que abordan con mirada crítica y sensibilidad temas sociales, personales y de plena actualidad, con un protagonismo especial de jóvenes cineastas y voces femeninas. Las proyecciones, de acceso gratuito hasta completar aforo, permiten disfrutar cada noche de una selección cuidada de cortometrajes, muchos de ellos presentados por sus propios directores y directoras.

Este domingo, 13 de julio, continúa la programación con una nueva jornada de en la que se proyectarán 11 cortos a concurso, y dos en la sección no competitiva Mostra’t. Dentro de la Sección Oficial, se podrán ver, tanto en el Hort del Xocolater y en la Playa de los Arenales: Una Cabeza en la Pared de Manuel Manrique, Sopas y Sorber de R. Ruvens, Run Run Rabbit de Maije Guerrero, Les Bottes de la Nuit de Pierre-Luc Granjon, La Cremallera de Martín Cuervo, Kokuhaku de Adrià Guxens, Depredador de Álvaro Robles, Dark, Light, Yellow de Fran Gas, All you Need is Love de Dany Ruz, Abril de Alexandra Iglesias y A-Maniki de Elixabet Nuñez.

Actividades

El Festival también apuesta por el diálogo y la reflexión con mesas redondas abiertas al público, que se celebran en la Casa del Hort del Xocolater. “Cortos que miran al mundo” (que tuvo lugar ayer sábado) reunió a cineastas para hablar de derechos humanos y compromiso social desde el cine.

Mañana, lunes 14, será el turno de la mesa redonda “Sobrevivir al cine”, con figuras como Miguel Bardem o Sandra Cervera reflexionando sobre el presente y futuro de la profesión; y el martes 15, destacados guionistas como Borja González Santaolalla y Virginia Yagüe debatirán sobre los retos de escribir cine en tiempos de inteligencia artificial.

Mañana se proyectarán 11 cortos a concurso y dos en la sección no competitiva Mostra’t. / .

Además, la actriz ilicitana Cristina Alcázar está impartiendo un curso intensivo de interpretación y preparación al casting, dentro de la programación del Festival. El taller, que tiene lugar del 11 al 13 de julio en L’Escorxador, está dirigido a actores y actrices que quieren adquirir herramientas para enfrentarse a castings presenciales y en selftape. La formación cuenta también con la participación de la directora de casting Sofía Siveroni y la representante artística Verónica Reche.

Organizado y patrocinado por la Fundación Mediterráneo, el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche cuenta con el apoyo del Cine Club Luis Buñuel y la colaboración del Ayuntamiento de Elche, de la Diputación de Alicante y de la Generalitat Valenciana a través del IVC.

Consulta toda la programación, así como la información sobre entradas, talleres y horarios.