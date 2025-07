"Berta", de Lucía Forner, triunfa en el Festival de Cine de Sax con dos galardones

La decimonovena edición del Festival Internacional de Cine de Sax pone el broche de oro a una semana donde el séptimo arte recorrió las calles de la localidad. Así, la gala de clausura, que tuvo lugar este viernes a las 22.30 horas en la Casa-Museo Alberto Sols, entregó premios a los mejores trabajos audiovisuales prentados a concurso y se rindió homenaje a figuras destacadas del sector.

El cortometraje Berta, dirigido por Lucía Forner y protagonizado por Nerea Barrios, fue el gran triunfador de la velada al obtener el Premio al Mejor Cortometraje de Ficción y el Premio del Público otorgado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). La obra narra la historia de una mujer, Berta, que busca hacer entender a Álex el daño que le causó en el pasado, dispuesta a hacer todo lo necesario para explicárselo.

En la misma gala, el Premio al Mejor Proyecto de Largometraje fue para Cara de pan, dirigida por David Macián, una adaptación de la novela homónima de Sara Mesa que promete una gran acogida en la próxima temporada. La obra cuenta la relación entre una adolescente y un hombre maduro que se encuentran en un parque. Una historia deslumbrante sobre tabús y miedos que consiguió alzarse con el preciado premio sajeño.

Los galardones fueron entregados en una velada amenizada por Cristina Perales y se proyectaron algunos de los cortometrajes ganadores. También contó con la música en directo de Patricia Brotons, Pablo González y Pablo Martín Correa. El jurado también reconoció otras categorías importantes como Mejor Cortometraje Documental, que recayó en La Fenetre de Lucas Ortiz; Mejor Cortometraje de Animación, concedido a El corto de Rubén de José María Fernández de Vega; Mejor Cortometraje Social, para 29 de febrero de Diego Fandos; Mejor Cortometraje en Valenciano, otorgado a Pálpito de Marisa Crespo y Moisés Romera, y Mejor Cortometraje de Alicante, que fue para Insalvable de Javier Marco. Además, se entregó una mención especial a Depredador de Javier Fesser.

Homenajes a una trayectoria

Si el pasado domingo 6 de julio se entregó el reconocimiento por su aportación en el mundo del cine al crítico y escritor Antonio Sempere, colaborador diario de INFORMACIÓN, en la gala de clausura se ha entregado el Premio a la Trayectoria al artista y pionero de los videojuegos, Jordan Mechner, creador de Prince of Persia. Se trata de la primera vez que el certamen otorga dos premios honoríficos, reforzando la importancia de ambos galardonados.

Según el festival, "los videojuegos de Jordan, como Karateka (1984) y The Last Express (1997), son reconocidos por su narrativa cinematográfica y el uso innovador de la rotoscopia". En 2017, el autor recibió el Premio Pionero de la Asociación Internacional de Desarrolladores de Juegos. A lo largo de su carreram Jordan también escribió y dirigió Chavez Ravine: A Los Angeles Story, un galardonado documental emitido por PBS, y ha publicado The Making of Karateka, The Making of Prince of Persia o Samak the Ayyar y Replay.

La visita de Jordan Mechner a Alicante se completa con el gran evento que se celebra el sábado en el Museo Arcade Vintage de Ibi. Allí le recibirán, junto al cineasta e investigador francés Marc Azéma, con una exposición sobre sus creaciones y una gran fiesta. También será la oportunidad para estrenar, en primicia, un documental dedicado a sus aportaciones en el mundo de los videojuegos, Jordan, itinerario de un pionero, organizado por el Instituto de Cultural Juan Gil-Albert.

Un festival que mira a 2026

Así concluye una edición que ha contado con una programación diversa y atractiva, y que ya mira al futuro para seguir creciendo y consolidando su espacio entre los festivales de cine más relevantes del país. Desde el 5 de julio, la organización del certamen ha preparado actividades para que la ciudad respire cultura cinematográfica por los cuatro costados, poniendo en valor la importancia del séptimo arte.

La organización del festival destacó la "alta calidad de los trabajos presentados y el compromiso con el cine de autor y la diversidad cultural", valores que han hecho del Festival Internacional de Cine de Sax una cita ineludible en el calendario cinematográfico español. Con todo esto, el certamen ya mira al próximo año con la intención de dar pasos en su consolidación.