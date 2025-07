Una memorable actuación melódica

Todos tenemos piezas musicales que forman parte de la banda sonora de nuestra vida, del baúl de los recuerdos. Para muchos es el caso de los temas que interpretó la catalana Mayte Martín en el Fijazz, acontecido en el Auditorio de la Diputación de Alicante. Las emociones estuvieron a flor de piel y las profundas huellas quedan grabadas como indica el título del álbum y del concierto. Es decir, Tatuajes (2024).

La cantante alberga una limpia y particular voz y siempre busca nuevos caminos. Domina el cante jondo, si bien en esta ocasión no circula por ahí, pese a que la actual edición del festival esté dedicada al bilingüismo del jazz-flamenco con sus correspondientes estructuras. El género musical andaluz y la sonoridad jazzística originaria de Estados Unidos. Una fusión de estilos que no se percibe en esta actuación, por lo que sorprende su inclusión en la programación de estos días.

No obstante, Mayte Martín se inició en el mundo del flamenco en 1985. Lo demostró en Muy frágil (1994). Y en Alicante ha recreado paisajes sonoros diferentes con éxitos universales en cuyo repertorio se incluyen canciones latinoamericanas, españolas, de Francia e Italia. Nuevamente oímos en este festival el popular tema Gracias a la vida. Pero hay algunos más. Lucía, Te recuerdo Amanda, Zamba para no morir, Amore mio, Alfonsina y el mar o Ne me quitte pas, entre otros.

El lenguaje musical del jazz está presente en cierta medida, en cada una de las piezas con la sensibilidad del alma y el sentido nostálgico de la cantante, quien se dirige a los asistentes y les habla. Hace muy suyos los temas llevándolos a su terreno, personalizándolos como si fuesen de su autoría y de la manera que más le conviene a su reposada o potente expresión vocal en varias lenguas.

Acogió también En la imaginación, la bellísima y sensual caricia de Eu sei que vou te amar, El breve espacio en que no está, Porque vas a venir, Procuro olvidarte, A que no te vas, Lía y la copla La bien pagá. La versátil artista es un referente del bolero, además, y lanzó sentimientos de amor y desamor al público en la Sala de Cámara del ADDA, que fueron asumidos con los brazos de par en par.

A eso contribuyen los instrumentistas que le arropan. La base rítmica está compuesta por los arreglos musicales del piano de la cubana Nelsa Baró, el contrabajo de Guillermo Prats y el baterista Vicens Soler. Memorablemente, Mayte Martín se emplea muy a fondo y los felices espectadores hicieron lo mismo recompensándola con todo el afecto y extensos aplausos. Un chute de energía para seguir interpretando con pasión y un nivel altísimo.