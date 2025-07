Alicante abre sus museos por la Noche en Blanco: esta es la programación

Los museos y centros culturales de Alicante, bajo el paraguas de la marca conjunta MUSEA, se unen un año más para celebrar la Noche en Blanco, el próximo viernes 18 de julio, con una amplia programación expositiva, cultural y musical que acercará el arte, en sus diversas vertientes, a la sociedad.

El Ayuntamiento de Alicante, la Diputación Provincial, la Universidad de Alicante, el Museo de Aguas de Alicante y el Museo The Ocean Race se alían para diseñar una programación que incluye visitas guiadas a las diferentes exposiciones, talleres familiares, música y proyecciones cinematográficas.

Los museos cuentan con un espacio web, www.museosdealicante.com, donde se puede encontrar toda la información en torno a las programaciones de todos los museos y centros participantes en la Noche en Blanco 2025.

Ayuntamiento de Alicante

Entre las actividades programadas por el Ayuntamiento de Alicante, el Centro Cultural Las Cigarreras ha preparado una sesión de cine de verano con música en directo. A partir de las 22 horas, en la trasera, se proyectará la cinta Piraña (Joe Dante, 1978). La proyección contará con la interpretación de música en directo a cargo de Cristina Cámara, concertista, docente y artista oficial de los conciertos Candlelight. Es, además, catedrática por oposición del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante.

El evento lo organiza Sr. Nadie Subcultura Recordings junto a Las Cigarreras y la actividad está subvencionada por la Diputación Provincial de Alicante. Para generar expectación antes de la proyección, a partir de las 20.30 se abrirá una zona de restauración con refrescos, aperitivos y comida fría, aunque el acceso a la proyección será a partir de las 21 horas. La cinta se podrá ver en castellano, contando con subtítulos para las personas con dificultades auditivas.

En cuanto a las exposiciones que alberga el centro cultural alicantino, los interesados podrán acceder a 393 W Broadway, de la autora Livia Daniel, ubicada en la sala Negre y la sala Cero. Asimismo, el público también podrá visitar Lo que brota. La llavor artística, una exposición colectiva e inclusiva ubicada en la Caja Blanca, donde participaron quince artistas de la Fundación Estima–San Rafael, la Asociación APSA y el Centro Ocupacional Maigmó, cuyas obras reflejan procesos personales y colaborativos.

Exposición "Lo que brota" de La Llavor Artística. Resultado de un programa de residencias inclusivas. / Pilar Cortés

En la sala de exposiciones de la Lonja del Pescado se inaugurará la exposición Un campo abierto a la experimentación, a las 19.30 horas, en la Sala Tabarca. Además, el acto también contará con una visita guiada a cargo del comisario Rafa Sierra. La muestra, que es posible gracias a la colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el Ayuntamiento de Alicante, acerca al público a la recién creada videoteca de la Junta, en la que están representados artistas como Miquel Navarro, Isabel Muñoz, José Manuel Ballester, Bernardí Roig, Dagoberto Rodríguez, Guillermo Fornes, Mar Solís, Kike Aspano, Francisco Caparrós, Rosa Muñoz y Laura Lis.

En lo que respecta al MACA, el museo abrirá el viernes en su horario habitual, hasta las 20 horas, en el que se podrá visitar la exposición temporal de Kara Walker. Sobre estas actividades, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali, ha subrayado la importancia de iniciativas culturales como la Noche en Blanco, afirmando que “siempre es un placer participar en una celebración que, de alguna manera, marca el inicio del verano y permite a alicantinos y visitantes disfrutar de propuestas culturales en un horario poco habitual”.

Diputación de Alicante

Con la intención de programar actividades para todos los públicos, el Museo Arqueológico MARQ ha preparado una programación que arrancará desde las 16 horas con un juego de pistas para familias, donde tendrán que resolver un misterio recorriendo las salas de la exposición Ciudades de Luz en busca de pistas que les llevarán hasta una pieza clave de la historia. La actividad estará abierta para el público general que visite la muestra.

La agenda continuará de 20 a 22 horas con magia romana en los jardines del MARQ, donde los visitantes podrán descubrir los secretos, los rituales y las creencias que llenaban de misterio el mundo antiguo. En este caso, la actividad será de carácter gratuito, al igual que el taller didáctico El ave de Lucentum, de 19 a 22 horas, también en los jardines del museo. A la misma hora, se realizará el taller Escribiendo y contando como los romanos, donde se fusionará epigrafía y numismática para crear bolsas personalizadas con inscripciones y monedas romanas. Esta actividad está enfocada para niños de 6 a 12 años y es necesaria una inscripción previa.

A las 20 horas tendrá lugar un cuentacuentos para niños de 3 a 6 años sobre la Alicante antigua, con inscripción previa, y una visita animada a la exposición temporal Ciudades de Luz, donde personajes de la época cobrarán vida para contar, en primera persona, cómo eran sus días y qué secretos esconden algunos de los objetos más valiosos de la exposición. La velada contará con un concierto de guitarra clásica española a cargo de Lisardo Rodriguez Caller (20.30 horas).

"Ciudades de luz" muestra la historia de las civilizaciones que poblaron La Albufereta / Alex Domínguez

Por su parte, el Museo de Bellas Artes de Alicante (Mubag) abrirá hasta la medianoche y ofrecerá visitas teatralizadas, guiadas y un concierto de jazz. La recién inaugurada muestra dedicada al artista Lorenzo Aguirre protagonizará la programación con pases guiados ofrecidos por los comisarios de Modernidad y valentía y con el relato de las tres fábulas, que Aguirre dedicó a sus tres hijas pequeñas, presentes en la exposición.

El diputado de Cultura de la Diputación de Alicante, Juan de Dios Navarro, ha puesto en valor la riqueza de la programación impulsada desde la institución provincial: “Un año más, los centros culturales de la Diputación se suman a esta iniciativa para participar en la Noche en Blanco, ampliando su horario hasta la medianoche y ofreciendo una extraordinaria propuesta museística. Una velada para disfrutar en familia, en torno al arte, la historia o la música, con las últimas exposiciones tanto del Museo Arqueológico como del Museo de Bellas Artes de Alicante”.

Universidad de Alicante

La actividad en el MUA comenzará a las 20 horas con una visita guiada a sus exposiciones, continuará a las 21 horas con el concierto de Kala, una joven artista finalista del Concurso de Bandas Emergentes 2025 de la Plataforma InteractUA, y concluirá a las 22 horas con el concierto A kind of breathing de Arco Glanz, del compositor y artista sonoro Carlos Izquierdo, un proyecto donde fusiona la acústica del piano con una electrónica envolvente construida por sintetizadores y efectos de procesamiento. Así, desde las 19.30 y hasta las 23.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de materiales creativos en el Área kids (zona sin monitores).

En cuanto a la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (Ramón y Cajal, 4), la sala Rafael Altamira acogerá a las 20 horas el concierto Singing Pace a cargo de Voces Atenea, una formación compuesta por mujeres que, a través de la fusión de sus voces y el piano, deleitarán al público con su repertorio dedicado a la música sacra, abarcando desde cautivadoras piezas barrocas hasta conmovedoras composiciones del siglo XX.

El MUA, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

La vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante, Catalina Iliescu, ha recordado que “el Museo de la Universidad concluye los actos de su 25º aniversario con una programación especial para la Nit en Blanc que pone en valor la innovación del arte contemporáneo, el talento musical emergente de la UA y la fusión entre piano clásico y música electrónica. Una oportunidad única para vivir una noche cultural en un entorno excepcional”. Asimismo, ha señalado que “la Sede Ciudad de Alicante también se suma a la celebración con un concierto de voces femeninas y piano cargado de espiritualidad”.

Museo de Aguas de Alicante

Dentro de la programación del Museo de Aguas prevista para esta celebración, este espacio y los Pozos de Garrigós permanecerán abiertos el viernes 18 desde las 10 a las 14 horas y de las 18 a las 00 horas. Además, a las 22 horas dará comienzo el concierto de la banda alicantina de garaje galáctico en castellano, Lolita Cromañón, liderada por Jessie y Gabi. El director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aguas de Alicante, Martín Sanz, ha destacado el papel del Museo de Aguas, que, con más de 300.000 visitantes en sus más de quince años de trayectoria, abrirá sus puertas hasta la medianoche. “Como en otras ocasiones, adaptamos nuestra propuesta a la época estival, saliendo a la calle con una actividad abierta a todos los públicos".

The Ocean Race Museo

The Ocean Race Museo se une un año más a la programación de la Noche en Blanco a ritmo de swing y Lindy Hop. A las 19 horas se ha programado un taller abierto de swing con Eli y Goyo de The Lemon Swing Codancing. Una vez finalice este evento, a las 20 horas, Vera Lu & The Swingphonic actuarán en directo para poner a bailar a los presentes con un repertorio de grandes clásicos.

Respecto a esto, la responsable de The Ocean Race Museo, Jan Pérez, ha explicado que en esta edición del evento “queremos celebrar el inicio de la próxima regata The Ocean Race Europe bailando junto al mar”. Esta nueva edición de la vuelta a Europa, que partirá de Kiel (Alemania) el próximo 10 de agosto y concluirá ocho semanas más tarde en Boka Bay (Montenegro), podrá seguirse desde el museo. “Bajo el lema Conectando Europa, rendimos homenaje al vínculo que une a los europeos, y qué mejor manera de hacerlo que a través de la música, compartiendo un momento festivo frente al mar”.