El Festival de Cine de Elche reivindica el papel de la mujer en el audiovisual

El 48º Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, organizado por la Fundación Mediterráneo, sigue su curso y continúa este miércoles 16 de julio con una intensa jornada de actividades en distintos espacios de la ciudad: una mesa redonda sobre el cine que dirigen mujeres, diez nuevos cortometrajes a concurso y la proyección de los trabajos ganadores del concurso FICIE Originals de 2024, organizado por la Fundación y la UMH.

La programación se abrirá a las 19 horas con la mesa redonda CIMA en Corto. Cineastas de la Comunidad Valenciana, un evento en colaboración con la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) que se celebrará en los Cines Odeón de Elche (entrada libre hasta completar aforo). Esta sesión busca visibilizar el trabajo de las creadoras valencianas, fomentar el debate desde una perspectiva feminista y promover nuevas alianzas profesionales en el sector audiovisual. Para ello, el Festival de Cine de Elche reunirá en los Cines Odeón a las directoras Pepa Sastre, Carolina Serra, Amanda Cots e Irene Cardona.

El evento arrancará con la proyección de cuatro cortometrajes con diferentes estilos y temáticas: Azul Meteoro (Marta Guillén y Enrique Pérez Flipy), Futuro (Cots, Suárez y González), Estic Bé, Mamá (Pepa Sastre y Josema Palenzuela) y Murta 41 (Carolina Serra). Todas las piezas abordan las inquietudes y contradicciones de las generaciones jóvenes en un contexto marcado por la precariedad, la incertidumbre y la búsqueda de identidad. Tras las proyecciones, las cineastas participantes mantendrán un coloquio entre ellas y el público asistente.

Proyecciones

Por la noche, a partir de las 21.30 horas, el público podrá disfrutar al aire libre de los cortometrajes ganadores de FICIE Originals 2024 en las pantallas del Hort del Xocolater y de la Playa de Arenales del Sol. Se proyectarán Espiral, de Philip Coveney, y No salgas, de Marina Baeza Esteve, los mejores trabajos presentados a la convocatoria que la Fundación Mediterráneo y la UMH.

Un momento de las actividades del Festival de Cine de Elche en el Hort del Xocolater / INFORMACIÓN

La jornada culminará con la Sección Oficial, que arranca a las 22 horas con la proyección de diez cortometrajes a concurso. Entre ellos se encuentra Videoclub 2001, de Guillermo Polo, un homenaje nostálgico a los últimos días del videoclub como templo cinematográfico familiar; Un Western, de Juanqui Soto y Luis Paredes, una distopía ambiental que traslada el western a una Cantabria desfigurada por el cambio climático; y Sexo a los 70, de Vanessa Romero, una comedia que celebra el deseo y el amor maduro desde una perspectiva contemporánea.

Completan la programación Point and Line to Cosmos, de Pablo Ballarín, una pieza de animación de tono cósmico y filosófico; My Personal U, de Rafael Giner Sánchez y Álex Cuéllar, que indaga en los límites de la IA aplicada a las emociones humanas; La Reina de los Idiotas, de J.K. Álvarez, una sátira sobre las redes y el culto a la imagen; Komando Marmitako, de Hippolyte Leibovici, que convierte un plato tradicional en una hilarante amenaza terrorista; Frío, de Roberto Jiménez, un retrato crudo y tierno de las personas sin hogar; Discordia, de Álvaro Amate, un drama familiar en torno al fútbol y las heridas abiertas del pasado; y Aula 037, de Juanan Martínez, que se adentra en los juegos de poder en la política a través de una inquietante clase de comunicación.

Todas las actividades del festival son gratuitas y de libre acceso hasta completar aforo. El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche está organizado y patrocinado por la Fundación Mediterráneo y cuenta con el apoyo del Cine Club Luis Buñuel y la colaboración del Ayuntamiento de Elche, de la Diputación de Alicante y de la Generalitat Valenciana a través del IVC.