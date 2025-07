Tomatito: "El jazz y el flamenco nacen de la raíz y del alma de un pueblo"

Historia viva de la música española. Tomatito (Almería, 1958) ha conseguido ser un guitarrista esencial del flamenco contemporáneo. Ser considerado el heredero directo de Paco de Lucía son palabras mayores, al igual que haber sido compañero inseparable de Camarón de la Isla. El músico, a lo largo de su carrera, ha sabido expandir los límites del género sin renunciar jamás a su raíz.

En esta entrevista, el maestro reflexiona sobre su vínculo artístico con el pianista dominicano Michel Camilo, su visión sobre la pureza del flamenco y la conexión profunda que lo une con otras músicas como el jazz. Con la humildad que solo tienen los grandes, habla también del legado y de los recuerdos, que cada vez están más difusos. Ambos estarán actuando este jueves 17 de julio, a las 21.30 horas, en el Auditorio de la Rotonda de Elche.

Han pasado más de dos décadas desde que comenzase a trabajar con Michel Camilo, y juntos han creado una de las colaboraciones más interesantes de la música actual. Una unión que trasciende géneros y estilos. Con el paso del tiempo, ¿cómo siente esa conexión artística con él?

Me siento muy cómodo. Si no me sintiera bien con él, no tendría sentido seguir. No estamos juntos por obligación, ni por negocio. Tengo la posibilidad de aprender mucho de él porque nos movemos musicalmente fuera del flamenco tradicional, y yo aporto lo que soy. Y él… qué vamos a decir. Es un pianista y un artista reconocido en todo el mundo. Además, nos lo pasamos muy bien. Si no fuera así, no estaríamos aquí.

¿Qué cree que le aporta Michel Camino?

Me ayuda a salir del flamenco más tradicional. Cuando me propuso hacer el tema Alfonsina y el mar, algo más moderno, al principio me costó, pero luego acabé enamorándome de la canción. Es una música preciosa. Y así todo: cada tema nuevo te aporta algo. Si no evolucionas, te mueres, mental y musicalmente.

Siempre se ha hablado mucho de la pureza del flamenco, pero quizás sea precisamente esa pureza la que le permite adaptarse sin perder su esencia. ¿Qué opina sobre la fusión entre el latin jazz y el flamenco? ¿Cree que fortalece aún más sus raíces?

Claro que sí. El jazz y el flamenco se parecen mucho. Ambos vienen de la raíz, del alma de un pueblo. Hay una verdad en esas músicas que no se puede inventar. Puedes intentar cambiar cosas, pero la esencia está ahí. Solo queda recrearla, reinterpretarla. Eso es lo bonito.

El guitarrista Tomatito, en una imagen de archivo / Carlos Barba / EFE

Su papel dentro del flamenco contemporáneo es indiscutible. ¿Alguna vez sintió presión o complejo por tener que tomar el relevo de una figura como Paco de Lucía?

La verdad es que no. Yo nunca quise competir con nadie. Paco de Lucía ha sido el mejor guitarrista que ha dado la historia del flamenco. Luego venimos los demás. Tenemos que aprender de él, ver cómo era como persona. Nunca tuvo ego, el "yoísmo" no iba con él. Imagínate cómo seríamos los demás si él, siendo quien era, no lo tenía.

"El flamenco y los toros son fiestas nacionales y parte de la identidad española"

¿Se acuerda si actuó con Camarón en la plaza de toros de Alicante en una corrida de Manzanares padre?

Ahora mismo me pilla. Han pasado casi 50 años y uno va perdiendo los recuerdos de esas cosas. Me acuerdo, por ejemplo, de una corrida de toros, creo que en Badajoz, que sí estuvimos. Pero no te lo puedo asegurar. Es posible que así fuera porque Camarón era muy amigo de Manzanares.

El vínculo entre el flamenco y la tauromaquia ha sido muy fuerte históricamente.

Claro, es que son fiestas nacionales. El flamenco, los toros… son parte de la identidad de un pueblo. Hay gente a la que no le gusta y lo respeto, pero yo estoy de acuerdo con que formen parte de nuestra cultura. Aunque hoy en día ya entra todo en el terreno de la política, y yo con la política… no quiero saber nada. La odio.

Para terminar, cuénteme sobre el concierto que van a ofrecer en Elche. ¿Qué puede esperar el público?

Pues van a ver un recital basado en la música que creamos Michel Camilo y yo. Si no nos han escuchado, que lo hagan en YouTube o en cualquier lado. Si les gusta, que vengan, porque se lo van a pasar bien. Y si vienen en pareja, mejor aún… con nuestra música, seguro que acaban más enamorados.