El festival de Sitges hace su primer gran avance de programación para 2025

Ya se conocen los primeros títulos de la 58ª edición del festival de Sitges, que se celebrará del 9 al 19 de octubre y, como ya se contó en Cannes en mayo, tendrá el humor en el fantástico como leitmotiv. Su filme inaugural, sea como sea, tiene poca risa: hablamos de 'Alpha', cruento 'body horror' de Julia Ducournau ('Crudo', Palma de Oro por 'Titane') sobre una adolescente, la Alpha titular, a la que sus compañeros de clase empiezan a marginar después de que se empiece a creer que es víctima de una misteriosa enfermedad, esa que convierte a sus víctimas en estatuas de mármol. Situada en una ciudad ficticia (muy Nueva York) entre los 80 y 90, se presenta como clara y dolorosa alegoría del SIDA. "Ducournau dice que no es de terror, pero da muy mal rollo", ha comentado Ángel Sala, director artístico del festival, en la rueda de prensa compartida con Mònica Garcia i Massagué, directora de la Fundación Sitges.

En este avance de programación encontramos otras muchas películas dirigidas por mujeres, algunas de ellas centradas en el subgénero de la maternidad, como 'Mother's baby', de Johanna Moder, drama oscuramente cómico sobre la depresión posparto, e 'If I had legs I'd kick you', de Mary Bronstein, con la gran Rose Byrne como una madre al borde de un abismo de ansiedad. También de autoría femenina son las prometedoras 'La hermanastra fea', de Emilie Blichfeldt, o 'La Cenicienta' en clave de 'body horror' noruego; 'Fucktoys', de (y protagonizada por) Annapurna Sriram, comedia alucinada sobre una trabajadora sexual que intenta revertir una maldición, o 'La virgen de La Tosquera', en la que la argentina Laura Casabé lleva al cine, con guion de Benjamín Naishtat (codirector de 'Puan'), dos relatos de Mariana Enríquez. Esta última representará al cine español (en coproducción con Argentina y México), igual que las nuevas películas de Paul Urkijo ('Gaua', etiquetada por Garcia i Massagué como "'folk horror' vasco"), Eduardo Casanova ('Silencio', historia de vampiros 'queer') y Alberto Vázquez ('Decorado', fábula existencial con base en un corto ganador del Goya).

Entre los títulos más atractivos encontramos, además, 'The thing with feathers', de Dylan Southern, terror psicológico con Benedict Cumberbatch como un viudo cuyo duelo adopta forma de cuervo gigante; 'Good boy', de Ben Leonberg, historia de fantasmas contada desde la perspectiva de un perro; 'La vida de Chuck', nueva adaptación de Stephen King (pero un King más sentimental que terrorífico) a cargo de Mike Flanagan, que obtuvo con ella el premio del público en el festival de Toronto; 'The home', de James DeMonaco (creador de la franquicia 'The purge'), con Pete Davidson como un veinteañero rebelde obligado a trabajar en una inquietante residencia de ancianos; la revisión ("aún más barata", apuntó Sala) de 'El último guerrero', querido 'exploit' de 'Conan' de 1983, firmada por Steven Kostanski ('The void'), o 'The legend of Ochi', de Isaiah Saxon, heredera de 'E.T. El extraterrestre' con un uso al parecer asombroso de marionetas y 'animatronics'.

No faltará en el festival la producción asiática: ahí quedan el J-horror de nueva generación de 'Exit 8', de Genki Kawamura, adaptación del videojuego de terror sobre estar atrapado en el metro de Japón, o 'New group', de Yuta Shimotsu, con rastros de la imaginería del mangaka Junji Ito, o ya desde Tailandia, el drama fantástico 'A useful ghost', de Ratchapoom Boonbunchachoke, que obtuvo el Gran Premio de la Semana de la Crítica en el último festival de Cannes.

Por otro lado, los seguidores de la animación, que cada vez son mayor multitud, deben tener en cuenta propuestas como 'Heart of darkness', de Rogério Nunes, adaptación al parecer absorbente del clásico literario de Joseph Conrad; 'The great history of Western philosophy', ambiciosa obra, tristemente póstuma, de Aria Covamonas; 'Arco', de Ugo Bienvenu, ganadora a mejor película en el prestigioso festival de Annecy, o 'All you need is kill', de Kenichiro Akimoto, adaptación del manga que ya dio pie a 'Al filo del mañana'. Además, Sitges recuperará el clásico de 1985 'Angel's egg', de Mamoru Oshii, diez años después autor de 'Ghost in the shell', y dedicará una pequeña retrospectiva al director e historietista Bruno Bozzetto.

Otros clásicos recuperados

Siguiendo con su misión de rescatar y reivindicar joyas medio perdidas en el tiempo, Sitges proyectará títulos de culto del cine de género español como 'Vera, un cuento cruel', de Josefina Molina, o 'Atolladero', de Óscar Aibar, estrenada en Sitges hace 30 años y, como recordó Sala, "muy difícil de ver". Ese mismo espíritu retrospectivo mueve Seven Chances, la Semana de la Crítica del festival, en la que podrán verse el clásico del terror italiano 'Lo spettro', de Riccardo Freda, o la (gozosamente) pesadillesca 'Jigoku', de Nobuo Nakagawa, en versión restaurada en 4K.

A invitados ya anunciados como Joe Dante (director de 'Piraña', 'Aullidos' o 'Gremlins'), Sean S. Cunningham (director de la primera entrega de 'Viernes 13') y buena parte del equipo de 'Re-Animator' (en cabeza, se ha revelado, la actriz Barbara Crampton y el compositor Richard Band) vienen a sumarse el versátil director y productor hongkonés Peter Chan, la productora Gale Anne Hurd (inseparable de James Cameron en los 80 e impulsora del universo 'The walking dead') y los actores Dominique Pinon (colaborador estrecho de Jean-Pierre Jeunet) y Hugo Stiglitz (conocido por 'Tintorera' o 'El triángulo diabólico de las Bermudas', que podrá verse en Seven Chances).

La venta de 'packs' y abonos para la 58º edición del festival de Sitges arrancará el 30 de julio.