Shinova: "Que Dios nos pille confesados si no lo damos todo en cada concierto"

Marcando un camino. En una industria donde durante años predominó el apodo “indie”, hubo una banda que nunca dudó en decir que lo suyo era rock. Shinova estableció las bases de un género que muchas discográficas intentaron maquillar bajo otras etiquetas. Ahora que el término vuelve a ser bien recibido por el sector, su vocalista, Gabriel de la Rosa, celebra el giro positivo que ha tomado el mundo de la música. Mientras tanto, la formación vasca sigue girando con su álbum El presente (Warner, 2024) y se prepara para realizar un concierto este domingo 20 de julio, a las 21:30 horas, en el Auditorio de la Rotonda de Elche, sin perder de vista el cierre de gira en el Movistar Arena de Madrid, el recinto más grande en su trayectoria.

¿Cómo está viviendo Shinova su "presente"?

Muy bien, la verdad. Estamos en la segunda parte de una gira muy extensa. Esta semana, por ejemplo, solo he estado dos días en casa. Hacemos entre dos y cinco conciertos semanales, es muy intenso, pero lo afrontamos con muchísimas ganas y con muy buena energía. Cada concierto nos deja una sensación maravillosa, es una auténtica fiesta sobre el escenario, aunque suponga muchos kilómetros y viajes.

En verano, las giras suelen intensificarse. ¿Llega a pesar estar tanto tiempo fuera de casa?

La convivencia es fundamental. Hay momentos muy duros, como viajes de más de 3.000 kilómetros en apenas tres días. Esta misma semana volvemos a hacer una ruta de extremo a extremo del país. Son muchas horas y, para sobrellevarlo, es esencial estar rodeado de gente que te quiere y que te cuida. Esa es la clave para que todo funcione, porque estar lejos de casa forma parte de la profesión, pero no deja de ser duro.

Están girando con un disco que salió hace más de un año en un momento en que muchos artistas publican con una rapidez casi ansiosa.

Estamos trabajando ya en temas nuevos, tenemos muchas ganas de que se escuchen. Pero tampoco sentimos esa prisa que parece estar tan instaurada. No creemos que tengamos una necesidad urgente de publicar, porque no hemos construido nuestra carrera así. Sabemos que las cifras importan, que si no publicas en un tiempo, tus escuchas bajan, y lo notas. Pero también entendemos que eso puede ser muy poco sano desde un punto de vista artístico. Hay artistas que son capaces de componer diez temas increíbles en una semana, y eso está genial, pero no todos funcionamos así. Si se publica algo por obligación, puede resentirse la calidad, y eso es lo que queremos evitar. Lo que sacamos se queda para siempre, así que no tiene sentido precipitarse.

Gabriel de la Rosa durante su concierto en el Low Festival de Benidorm en 2024 / Jose Navarro

¿La presión por publicar se la autoimpone el artista o viene marcada por la industria?

Diría que es un 50/50. La industria siempre se ha adaptado a los cambios, desde el paso a lo digital hasta los nuevos formatos. A veces cuesta aceptar esos giros, pero finalmente se abrazan. El problema es que para funcionar hoy en día, tienes que estar dentro del sistema: si no estás en Spotify o Apple Music, casi no existes.

¿Hubiesen preferido vivir su carrera en otra época?

(Ríe). Te diría que no. Esta es la época que nos ha tocado y estamos aprendiendo de ella. Es verdad que todo va muy rápido y que hay cambios constantes, pero también vivimos un momento artístico increíble, con canciones y discos maravillosos. Hay muchísimo talento joven que está haciendo cosas tremendas, y eso es muy estimulante.

A menudo las etiquetas condicionan la percepción de un grupo. ¿Ustedes cómo se definen musicalmente?

Siempre nos cuesta responder a esa pregunta. Pero si lo piensas bien, por la energía, por el tipo de show que hacemos, por la intensidad emocional… somos una banda de rock. Lo que pasa es que las etiquetas pueden quedarse en la superficie, y si profundizas, puedes encontrar mil matices. Aun así, no dejamos de ser rock, con todo lo que eso implica: emoción, intensidad, dinámica en los conciertos… todo eso está en nuestro ADN.

Un momento de la actuación de Shinova el pasado año en el Low Festival de Benidorm / Jose Navarro

El término “rock” parece haber perdido fuerza en la industria. ¿Cree que está recuperando su lugar?

Sí, sin duda. Está volviendo con fuerza. Hay bandas que han irrumpido con mucha potencia, como Arde Bogotá, que lo están petando como nadie esperaba. Otras como Sexy Zebras, Bala, Sobrezero... hay una energía muy rockera en todas ellas. Y lo bueno es que ya nadie tiene prejuicios en decir “hacemos rock”. La palabra ya no asusta. Incluso las oficinas de management o las discográficas se han abierto más a ese término.

Cuando sacaron su último disco, decían que era su mejor trabajo. ¿Qué balance hacen ahora, un año después de haberlo publicado?

El disco ha funcionado muy bien. Mucha gente nueva se ha sumado y quienes ya nos seguían lo han abrazado con fuerza. Cuando lo escucho con perspectiva, veo una evolución clara, una evolución buscada. Con Manuel Colmenero, nuestro productor, trazamos una línea definida, pero sin cerrarnos a seguir creciendo e incorporando nuevos elementos. Y eso se nota: el disco fue número uno cuando salió, y el público lo canta en los conciertos de principio a fin. Ahí es donde realmente sabes que ha funcionado.

El éxito también se percibe por el renglón de los carteles de festivales que se ocupa. ¿Cuán difícil es destronar a los artistas que copan los puestos altos?

Lo importante es no pensar en destronar a nadie, sino en compartir espacio. Muchas de las bandas que hoy están como cabezas de cartel no lo estaban hace tres años. Todo llega. Nosotros este año, y te podría decir que también el pasado, hemos empezado a ocupar esos sitios altos y ha sido bonito. Pero eso llega después de mucho trabajo, de picar piedra paso a paso. También sabemos que en algún momento bajaremos, es ley de vida. Lo importante es disfrutar el camino y todo lo que se aprende en él.

Cerrarán la gira en diciembre en Movistar Arena, su mayor recinto hasta la fecha, pero antes pasarán por ciudades como Elche. ¿Se reservarán algo de fuerza para ese concierto en Madrid?

No sabemos subirnos a un escenario y no darlo todo. Por supuesto que el Movistar Arena será muy especial, llevamos meses preparando algo grande, pero cada persona que paga una entrada y viene a vernos merece lo mejor. Gracias a ellos vivimos de esto. Que Dios nos pille confesados si no lo damos todo en cualquiera de los conciertos que tenemos por delante.