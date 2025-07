Trueno brilla en Alicante con su esencia noventera

Argentina se ha consolidado como una auténtica cantera de artistas urbanos. La proyección internacional que están alcanzando sus jóvenes artistas simboliza un cambio de paradigma en la industria musical global, donde el foco se desplaza y abraza una lengua no anglosajona dentro de un género profundamente enraizado entre los más jóvenes. El recién creado Alma Festival supo intuir esta transformación a tiempo, incorporando en su programación en Alicante, tras asentarse con éxito en Madrid y Barcelona, a un rapero que, pese a su juventud, mantiene vivos los códigos del hip hop de los noventa.

Con apenas 23 años, Trueno se ha consagrado como una de las figuras que preservan la esencia del rap clásico, a pesar de haber nacido ya entrado el siglo XXI. Mente inquieta y espíritu urbano, su música bebe del funk, de sonoridades cariocas y de una arquitectura sonora plagada de referencias y samples. Porque si algo ha caracterizado al rap como género vanguardista es su capacidad para rendir tributo a sus referentes, y el argentino no ha escondido su admiración por figuras como Grandmaster Flash, Dr. Dre, Mobb Deep o incluso los guitarreros Rage Against the Machine.

Pese a su corta edad, Trueno desprende una madurez artística notable, influida en gran parte por su padre, Pedro Peligro, activista del hip hop argentino. Por eso sorprende que sus conciertos estén repletos de jóvenes que, probablemente, jamás hayan escuchado una canción de Wu-Tang Clan o A Tribe Called Quest. Aún pesa sobre él cierto estigma de rapero de batallas de gallos, escena de la que se desvinculó hace ya un tiempo, pero su evolución artística lo ha situado muy por encima de aquella etapa inicial.

En este viaje musical, Alicante ha ocupado siempre un lugar especial para el artista. En el tema que da nombre a su primer disco, Atrevido, ya mencionaba la ciudad como referencia clave por la influencia del rap alicantino en su formación: "To' mi' negro' mejor que ante' / A to' tu' negro' les queda grande / Yo forreando por Alicante". Desde su primera actuación en la ciudad en 2021, con mascarillas y público sentado, Trueno ha convertido Alicante en una de sus plazas de referencia.

El rapero argentino Trueno deja su huella en Alicante / Rafa Arjones

El recinto Multiespacio Rabasa registró una entrada moderada, en línea con otros conciertos del Alma Festival, que no han terminado de conectar con el gran público. Pero eso no pareció alterar al argentino, que apareció en escena con sudadera, capucha y unas Air Force 1 que no escapaban al ojo de la cámara. Desde los primeros compases mostró una energía arrolladora, apoyada en una puesta en escena trabajada y con momentos coreográficos incluidos.

Abrió con Grandmaster, desatando los gritos de sus seguidoras más jóvenes, para enlazar de inmediato con la Freestyle Sessions junto a Bizarrap. Sin embargo, el punto de inflexión llegó con Fuck el Police, una reivindicativa colaboración con Cypress Hill que elevó el nivel del espectáculo e invitó a saltar a todos los presentes. Acompañado por una banda sólida, que por momentos rozó el rock más crudo, Trueno supo conservar la frescura y actitud callejera que define lo urbano.

Los pasajes más intimistas, sin embargo, rompieron ligeramente el ritmo del directo. Esa versión más afectuosa del artista no terminó de generar la misma conexión con el público que sí lograron sus temas más combativos. Aun así, no faltaron canciones como Tierra Zanta, en la que reivindica su identidad latinoamericana desde la raíz; No Cap, ahora popularizada por ser el tema de cabecera del programa de TVE La Revuelta; o incluso algunas improvisaciones que demostraron que su improvisación sigue afilada.

Trueno sentó cátedra de cómo se hace buen hip hop, recordando que la edad no es una barrera cuando hay talento y compromiso. El clímax llegó con los pogos en los tramos finales, al ritmo de Sangría, Violento o Dance Crip, que cerraron una noche vibrante que no dejó a nadie indiferente. Antes de marcharse, prometió regresar el próximo año. Este martes, muchos padres descubrieron por qué este joven artista argentino es el ídolo de sus hijos.