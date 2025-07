Low Festival 2025: consulta aquí los horarios de este año

El XV aniversario del Low Festival ya tiene horarios. El festival, que tendrá lugar los próximos 25, 26 y 27 de julio, en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm, ya ha anunciado las horas a las que tocarán los protagonistas de su cartel. La organización del festival, que un año más cuenta con el apoyo de Vibra Mahou, ha presentado los horarios de sus cuatro escenarios: Escenario Vibra Mahou, Escenario Benidorm, Escenario Radio 3 y Escenario Jameson. Desde el festival han destacado que los horarios "no tienen solapamientos entre escenarios principales" para que los "lowers" puedan asistir y disfrutar de cada concierto. Pet Shop Boys, Bomba Estéreo, Viva Suecia, The Kooks, Empire of the Sun, Amaia, Siloé, Niña Polaca... son solo algunos de los más de 50 grupos y artistas que ocuparán los escenarios de un año que destaca por su potente cartel.

"El viernes arrancará con Judeline y Colectivo Da Silva, mientras que el Escenario Vibra Mahou arrancará con Carolina Durante, seguido de Pet Shop Boys y Carolina Durante. Por su parte, los bailes no pararán hasta las 6:00 de la mañana con el cierre de Celsior", comentan desde el Low Festival. "El sábado continuará con Ralphie Choo – en el Escenario Benidorm-, mientras que The Kooks inaugurarán el segundo día de festival en el Escenario Vibra Mahou, seguidos de Viva Suecia y Empire of the Sun mientras que Siloé, Zahara y Niña Polaca seguirán en el segundo escenario con un cierre repleto de bailes con Flash Show".

Cabe destacar que un año más el escenario de Radio 3 ofrecerá el toque más alternativo, esta vez con bandas como Levitants, Melifluo, Kate Clover y Anabel Lee, entre otros.

El domingo, con el cierre del festival, la banda finalista del Emerge Vibra Mahoy (que este mismo viernes se conocerá en la final celebrada en la Sala Stereo de Alicante) arrancará el día de despedida. A esta banda emergente les seguirá Lori Meyers, Fangoria y Dorian. "En el Escenario Benidorm será el turno de Amaia, Rusowsky, Miss Caffeina y Delaporte que pondrán el broche final a tres días de música continua en la ciudad de los rascacielos. The Family Battenberg – ganadores de The Spanish Wave-, Maria Escarmiento y Svsto, pasarán por el Escenario Radio 3 en la última jornada del festival acompañados por Nando Costa, Jota Pop o Me Dj, entre otros, en la pista de baile del Escenario Jameson".