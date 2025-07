Elche revoluciona el verano con música

Antonio Orozco y Shinova, a Elche en su mejor momento

Elche vive este fin de semana dos de sus noches musicales más esperadas con la presencia de Antonio Orozco y Shinova, ambos en plena forma artística y con giras que están dejando huella por todo el país. Esta noche, a las 21.30 horas en la Rotonda del Parque Municipal, el cantante Antonio Orozco presenta La gira de mi vida, un recorrido emocional y musical por más de dos décadas de carrera. Desde su debut en el año 2000 con Un reloj y una vela hasta su más reciente trabajo El tiempo no es oro, Orozco combina éxitos como Te juro que no hay un segundo que no piense en ti, Lo inevitable o Te estaba esperando, que además será sintonía oficial de la próxima Vuelta Ciclista a España. "El escenario y la música ahora mismo son mi vida", confiesa el artista, que se encuentra inmerso en una gira nacional que culminará el 10 de diciembre en Madrid. Por su parte, el domingo, a la misma hora y en el mismo recinto, será el turno del grupo Shinova. Considerados uno de los nombres imprescindibles del rock alternativo nacional, los vizcaínos llegan a Elche con su último álbum El Presente. Tras el éxito rotundo de La Buena Suerte, con el que alcanzaron el número uno en ventas y recorrieron grandes festivales y salas de toda España y Latinoamérica, Shinova consolida su trayectoria con un directo vibrante y emocional. "Ponemos alma, vida y corazón sobre el escenario", aseguran. Auditorio de la Rotonda, Elche.

El alma de Jethro Tull se une a la de Guitarricadelafuente

La mítica banda británica Jethro Tull ofrecerá este domingo a las 21.30 horas un concierto en el Alma Occident Festival de Alicante, ubicado en Multiespacio Rabasa, como parte de su gira internacional Seven Decades, que celebra más de 60 años de carrera. Liderados por el inconfundible Ian Anderson y su emblemática flauta, el grupo repasará una trayectoria única que abarca desde su debut con This Was (1968) hasta su más reciente trabajo, RökFlöte (2023). Con una formación actual compuesta por Joe Parrish (guitarra), Scott Hammond (batería), John O’Hara (teclados) y David Goodier (bajo), Jethro Tull continúa fusionando rock progresivo, folk, blues y hard rock con una identidad sonora inconfundible. Clásicos como Aqualung o Locomotive Breath siguen siendo referentes de una generación, y su legado permanece más vigente que nunca.

Los míticos Jethro Tull llegan este domingo a Alma Festival. / INFORMACIÓN

Un día antes, mañana a las 22 horas, será el turno de Guitarricadelafuente, uno de los talentos más singulares del panorama musical español actual. Álvaro Lafuente, nombre real del artista, se dio a conocer desde su casa con grabaciones caseras y ha logrado colaborar con figuras como Natalia Lacunza, Muerdo o El Niño de Elche. Multiespacio Rabasa, Alicante

Stanbrook y el legado del heavy metal alicantino

Alicante ha sido considerada tierra de heavy metal durante mucho tiempo. La historia ha puesto en valor una proliferación de bandas que consiguieron eco nacional a base de bolos por todos los lugares posibles. Ahora, el legado de lo que fue se sustenta proyectos como el de Stanbrook, que estarán actuando maána en El Canyar de les Portelles de Mutxamel dentro del ciclo de conciertos Estiu al Parc. El evento arrancará a las 22 horas y es gratuito. El Canyar de les Portelles, Mutxamel.

El sonido crudo de las guitarras se apodera de Elda

La Plaza Castelar de Elda vibrará mañana a ritmo de guitarras con la llegada de la primera edición del RockElda Festival, un evento gratuito encabezado por la mítica banda Obús, una de las formaciones más emblemáticas del heavy metal español, que actuará a las 22.30 horas.

Obús encabeza el nuevo festival RockElda en la Plaza Castelar. / INFORMACIÓN

Previamente, a las 20.45 horas, los eldenses Excalibur, que este año celebran su 40 aniversario, harán rugir sus guitarras en casa y la jornada dará comienzo a las 19.30 horas con la actuación de Gabrielle de Val, una de las voces más reconocidas del rock melódico nacional. Plaza Castelar, Elda.

El sonido alternativo de Joe Crepúsculo y Repion

La música no para en Elche y los amantes del alternativo tendrán una cita este fin de semana con la actuación de Joe Crepúsculo y Repion mañana sábado en L’Escorxador, en una velada que promete ritmo, originalidad y potencia sonora. Joe Crepúsculo, icono inclasificable del pop electrónico nacional, regresa con su característico estilo que mezcla techno, rumba y letras costumbristas. Con más de una docena de discos a sus espaldas, y tras el lanzamiento de Museo de las desilusiones (2025), el catalán sigue demostrando por qué es una figura imprescindible en el circuito independiente.

Repion acompañan a Joe Crepúsculo en L’Escorxador de Elche. / INFORMACIÓN

Le acompañan Repion, el dúo cántabro formado por las hermanas Marina y Teresa Iñesta, que ha irrumpido con fuerza en la escena rock nacional. Su sonido contundente y emocional, con toques de grunge y power pop, ha conquistado escenarios y festivales, y su presencia en Elche será una oportunidad perfecta para descubrir su potente directo. L’Escorxador, Elche.

Bonaventura Fest, música desde el alma de Pedreguer

Pedreguer se prepara para vivir la celebración del Bonaventura Fest, que este año se enmarca dentro del programa de las Festes de Juliol 2025. El festival tendrá lugar mañana a partir de la medianoche en la Plaça de l’Amistat, y reunirá a Connie and The Rockets, Exfan, Tampó d’Aspart y Diàspora. Plaça de l’Amistat, Pedreguer.