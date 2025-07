Mar Iglesias ingresa como académica en la AVL con una defensa del valenciano en Alicante

La profesora de la Universidad de Alicante Mar Iglesias ha tomado posesión de su cargo como académica de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Iglesias ocupa la vacante que dejó la filóloga y profesora Tudi Torró con su renuncia al cargo el año pasado. El acto se han celebrado en el monasterio de Sant Miquel dels Reis, sede de la institución, con la presencia de los académicos, representantes de las instituciones estatutarias, de la política, del mundo universitario y del tejido asociativo, cultural y económico valenciano.

El letrado secretario general de la Acadèmia, Agustí Colomer, ha abierto la sesión agradeciendo la asistencia al público que ha acompañado a Mar Iglesias en la toma de posesión del cargo. Seguidamente, Iglesias ha prometido el cargo y ha recibido la insignia de la institución de manos de la presidenta, Verònica Cantó. En su discurso, la nueva académica ha expresado que formar parte de la institución supone la continuidad y la renovación de un compromiso que viene de lejos: "el de defender la lengua, quererla y ponerla en el centro de la vida colectiva".

En este sentido, ha recordado que su trayectoria está hecha de constancia, complicidades y convicciones. "He conocido las trabas, pero también las oportunidades de construir un futuro más digno para el valenciano. Desde el sur, desde Alicante, he vivido el valenciano como un compromiso diario. No como una herencia fácil, sino como una lucha que se hace con aprecio. Y esto me ha marcado profundamente. Además, he aprendido que la lengua solo vive si la usamos. Que solo perdura si la hacemos útil. Y que solo prospera si la hacemos deseable", ha expresado.

Los miembros alicantinos de la Acadèmia Valenciana de la Llengua: Jordi Colomina, Maria Àngels Francés, Josep Martines, Mar Iglesias, Sandra Montserrat y Brauli Montoya. / INFORMACIÓN

Una lengua que camina

Las referencias a Alicante han sido constantes en el parlamento de Iglesias, cuyo título, Una llengua que camina, es el mismo que el del documental que coprotagonizó hace quince años. "Hablaba desde mi contexto, desde mi sur, desde una ciudad donde el valenciano se ha ignorado demasiado a menudo o se ha despreciado. Y siempre he hablado con orgullo, pero también con conciencia. Porque sí, el valenciano camina. A veces, despacio, a veces a contracorriente. Pero camina. Es una lengua que no se ha dejado tumbar, a pesar de los intentos de arrinconarla. En Alicante, la castellanización ha sido estructural. Lo sabemos. Y, aun así, hay resistencia. Hay vida. Hay esperanzas nuevas, como hemos comprobado hace muy poco", ha valorado.

Es por eso que Iglesias ha pedido más apoyo y más recursos para que la institución continúe caminando. "La lengua también camina cuando la Acadèmia mantiene su trabajo, a pesar de las dificultades. Y por eso, quiero defender, con claridad, que hace falta más apoyo. Una institución como la AVL debería disponer de los recursos necesarios para llegar a todo el territorio, para hacer más acciones, para llevar la lengua a todos los ámbitos", ha reivindicado.

Así, la nueva académica ha manifestado que llega a la Acadèmia con el objetivo de sumar, escuchar, aprender y trabajar "con rigor, con pasión y con espíritu colectivo". "No hay lengua sin comunidad. No hay comunidad sin voz. Y no hay voz si no la defendemos juntos, día tras día, como la lengua de cada día", ha afirmado antes de concluir el discurso.

Una voz solvente, rigurosa y comprometida

La presidenta de la institución normativa del valenciano, Verònica Cantó, ha dado la bienvenida a Mar Iglesias "a la que ya es tu casa y la casa de todos los valencianos", y la ha felicitado por el discurso. "Nos invita a ver y a vivir el valenciano como una lengua que camina y que caminará con paso firme, porque es una realidad, porque queremos que así continúe siendo y porque queremos vivir con plenitud como pueblo, citando a la estimada Carme Miquel", ha expresado.

La presidenta de la AVL, Verònica Cantó, formaliza la toma de posesión de Mar Iglesias como académica de la Acadèmia Valenciana de la Llengua / INFORMACIÓN

Cantó ha destacado que la trayectoria de Mar Iglesias "es una apuesta constante por la innovación, el progreso y la dignificación del valenciano en entornos como, por ejemplo, el digital, en que resultaba complicado hacerlo". En el repaso de la biografía de la nueva académica, la presidenta ha valorado que Iglesias abrió un camino en el periodismo digital valenciano. "Demostró que era posible informar con rigor y calidad, y hacerlo en valenciano, consolidando espacios comunicativos de referencia", ha recordado Cantó. Asimismo, ha subrayado que la de Mar Iglesias es una voz "solvente, rigurosa y comprometida" que ahora se incorpora a la Acadèmia para que la institución continúe defendiendo "la dignidad y el futuro del valenciano".

En este sentido, ha afirmado que la incorporación de Iglesias se produce en un momento "de dificultad extrema" para la institución y para el valenciano "por los ataques constantes, indignos y con una intencionalidad clara de deslegitimación a que están siendo sometidas tanto la institución como nuestra lengua". No obstante, Cantó ha asegurado que Iglesias contribuirá, con la responsabilidad, el compromiso y el sentido institucionales que corresponde y corresponde a la dignidad del cargo, "a fortalecer la tarea colectiva de defensa del valenciano y a erradicar de nuestra lengua cualquier aspecto de conflictividad que impida avanzar en su uso social". "Por todo ello, te alentamos a sumar, a trabajar mirando hacia delante, sin desfallecer, con coraje, valentía y alegría", ha concluido la presidenta.

Sobre ella

Mar Iglesias es profesora titular del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la UA. Ha sido profesora de Redacción en Medios en Línea en el máster de Comunicación Digital (2021-2025), y de Comunicación y Medios Escritos en el grado de Publicidad y Relaciones Públicas (2010-2015). La nueva académica también ha impartido asignaturas como Comunicación 2.0 en el máster de Comunicación e industrias Creativas (2013-2016) y varias materias en el ámbito de la comunicación digital y corporativa.

Mar Iglesias en su intervención tras la toma de posesión / INFORMACIÓN

En cuanto a la tarea de gestión universitaria, ha ejercido como directora del Secretariado de Promoción Cultural y Lingüística (vicerrectora adjunta, 2015-2021). Durante el ejercicio del cargo, coordinó las aulas universitarias en las comarcas alicantinas, así como el programa de cine en valenciano. Además, fue responsable de la preparación del Plan de Incremento del Valenciano en la Docencia y de la colaboración con la Cátedra Enric Valor y la Cátedra Antoni Miró.

Fuera de la universidad, ha desarrollado una intensa actividad en varios medios de comunicación, como periodista y como responsable de medios de comunicación y equipos de periodistas. Así, trabajó en el Full Informatiu de Serveis Socials (1991-1995) y en Canal 9 Ràdio (1998-2000). Fue fundadora y directora del primer diario digital en Alicante, AlacantExpress, (1999-200) y dirigió el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Verano de Guardamar (1999-2008).

Hay que añadir que fue vicepresidenta (2016-2020) y presidenta en funciones (2021-2023) de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y formó parte de la Comisión del Libro de Estilo de À Punt y del Consejo de Informativos. Así mismo, entre 2022 y 2023 ejerció como presidenta de la FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos) y, en 2015, formó parte de la Comisión de Expertos en Comunicación de las Universidades Valencianas para la reestructuración de la RTVV.