Urban Tactics regresa a Alicante con referentes internacionales del hip hop

La cultura urbana vuelve a erigirse como protagonista en la provincia con el regreso de Urban Tactics, que celebrará su cuarta edición bajo el título The One Beatdown Edition. Este evento, ya consolidado como una referencia entre los aficionados al hip hop y a sus sonoridades afines, realizado hasta este momento en el Centro Cultural Las Cigarreras, se presenta este año con dos fechas clave: el 26 de julio, con una fiesta de presentación en la Sala Over de Alicante, y el 6 de septiembre, con su edición principal en la Sala The One de San Vicente del Raspeig.

Desde su nacimiento en 2020, Urban Tactics se ha configurado como una plataforma cultural multidisciplinar orientada a visibilizar y articular las diversas manifestaciones de la cultura urbana, como la música, el baile, el graffiti y la moda. Su propuesta combina reflexión histórica, divulgación cultural y dinamismo festivo, con una clara vocación por poner en valor el legado del hip hop en Alicante. En sus anteriores ediciones, el proyecto ha contado con artistas de renombre internacional como Arrested Development, Afrika Bambaataa, DJ Format, Andy Smith (Portishead) o Jaloner.

En esta edición, el evento se articula en torno a dos encuentros. El primero tendrá lugar el 26 de julio en la Sala Over, ubicada en la calle Tomás López Torregrosa de Alicante, con entrada libre hasta completar aforo. Será una velada dedicada al diggin’, los breaks y el groove noventero, con un cartel encabezado por DJ Kanzer, uno de los nombres más respetados del hip hop nacional, miembro del colectivo Def Squad, con una trayectoria que incluye colaboraciones con figuras como Common, Xzibit, Das Efx o DJ Lord (Public Enemy). Lo acompañará Negra DJ, MC del proyecto Black Templ y reconocida coleccionista de joyas ocultas del rap de los años noventa, quien ofrecerá una selección sonora centrada en esa década dorada. Cerrará la noche el colectivo UT DJ’s Gang, custodios del sonido característico de Urban Tactics.

La edición central del festival llegará el 6 de septiembre con Urban Tactics: The One Beatdown Edition, en la Sala The One de San Vicente del Raspeig. A diferencia de las ediciones anteriores, esta será la primera sin financiación del Consorcio de Museos, por lo que el acceso será mediante entrada: 20 euros para las primeras 100 localidades, 25 euros en venta anticipada y 30 euros en taquilla. Pese a este cambio, la propuesta artística se mantiene firme y ambiciosa, con un cartel encabezado por Afrika Bambaataa, considerado una figura fundacional del hip hop, pionero de la música electrónica de baile y referente indiscutible del afrofuturismo. Su regreso al festival, tras su participación en 2023, reafirma el vínculo de Urban Tactics con los orígenes del movimiento.

Lo acompañará Jeru The Damaja, uno de los grandes emblemas del rap neoyorquino de los años 90, autor de obras esenciales como The Sun Rises in the East o Wrath of the Math, cuyas líricas certeras y producción depurada lo sitúan como un puente natural entre Gang Starr y Wu-Tang Clan. Completando el elenco internacional, el cartel incluye a DJ Vadim, productor visionario y precursor del hip hop instrumental en Europa desde el mítico sello Ninja Tune. Su música, cargada de soul, groove y experimentación, ha desafiado las etiquetas y sigue siendo un referente de innovación sonora.

En el ámbito nacional, destaca la presencia de Griffi, figura clave del sonido urbano en España, fundador del mítico dúo Solo Los Solo y artífice de proyectos como Chacho Brodas. Su estilo, que fusiona rumba, funk y electrónica, se caracteriza por una mezcla única de intuición rítmica y sofisticación técnica, capaz de recorrer décadas musicales en una sola sesión. Cierra el cartel Soak, prodigio del scratch y subcampeón mundial del certamen DMC, que ha destacado por sus sesiones incendiarias en las que confluyen breaks, IDM y funk con una energía inagotable y una técnica apabullante. De esta manera, Urban Tactics saca adelante esta cuarta edición con la intención de reivindicar el papel de la cultura hip hop entre beats y vinilos.