José Manuel Piñero, director del Low: "Mi sueño es poder traer a The Cure a Benidorm"

Un impulsor cultural. La historia del Low Festival no se entiende sin la figura de José María Piñero y Producciones Baltimore. Un proyecto que comenzó a gestarse poco a poco y que, quince años más tarde, está encabezado por los míticos Pet Shop Boys. Actulamente, Piñero puede ser uno de los tres empresarios musicales españoles más relevantes del momento, gestionando otras marcas como Spring Festival, WARM UP Estrella de Levante, Área 12 o la Sala Stereo, y que acaba de anunciar otro festival en la provincia, Oasis Elche Music Fest. El empresario vino a la sede de INFORMACIÓN en Alicante para hacer un repaso a los 15 años del festival y tratar los temas de actualidad que envuelven a la empresa.

¿Qué recuerda de los primeros años del Low Festival?

Recuerdo que Vetusta Morla empezó su gira en septiembre en Stereo, con unas 300 personas. En ese mometo ya se notaba que tenían algo especial. Un año después, estaban siendo cabeza de cartel del Low. Había una sensibilidad en su música y una conexión muy bonita. Me acuerdo que hablábamos con ellos en el camerino, y nos contaban que vendían ellos mismos los discos, que habían hecho cada paquete a mano. Fue un comienzo muy humilde pero lleno de corazón. Y verlos luego con el castillo de Santa Bárbara de fondo, en una de las fotos más icónicas que hemos hecho nunca en el festival, fue muy emocionante. Se podría decir que, de alguna manera, empezamos nuestras carreras al mismo tiempo.

¿Cómo fue el cambio de ubicación, del puerto de Alicante a Benidorm?

Muy sencillo: una ciudad no quiso apostar por el turismo musical, y otra sí. Hace 17 años no era fácil defender esta visión. Benidorm, siendo ya un destino turístico top, quiso renovarse y apostó por la música. Fue una ciudad valiente que no se durmió en el éxito y optó por un proyecto que rápidamente se consolidó. Yo siempre pongo el ejemplo del FIB y cómo transformó a Benicàssim en un referente mundial. Con Benidorm ocurrió algo parecido: no nos conocíamos, pero todos teníamos ganas de apostar y construir algo juntos. Algo donde todos crecíeramos. Y ya llevamos 15 años juntos.

¿Qué artista le han marcado más a lo largo de estas 15 ediciones de Low?

Ver a Placebo en el festival que yo mismo organizaba fue para mí algo muy especial, los escuchaba desde joven. Era como jugar a confeccionar el cartel en base a tus gustos musicales dentro, evidentemente, de las posibilidades. A partir de ahí llegaron Portishead, Massive Attack, Chemical Brothers, Pixies… Y este año, tras mucho tiempo detrás de ellos, Pet Shop Boys.

José Manuel Piñero, en el plató de televisión de INFORMACIÓN TV / Jose Navarro

¿Cómo fue trabajar con los Chemical Brothers?

El manager vino un año antes y quedó fascinado con el festival, hasta el punto de decir que al año siguiente tocarían aquí. Aprovechó para estudiarlo todo y tuvimos que diseñar el escenario a medida, dedicarles un project manager exclusivo... Fue un reto enorme, pero muy gratificante. En festivales más pequeños como el Low, donde caben unas 23.000 personas, se genera una conexión especial, más íntima, que no siempre se logra en macrofestivales. La experiencia del directo aquí es única.

El Low también ha servido como trampolín para bandas emergentes, ¿verdad?

Sí, totalmente. No tenemos el presupuesto de un macrofestival, no podemos traer a los Foo Fighters porque cuestan lo mismo que todo nuestro presupuesto. Pero sí hemos apostado por artistas como Supersubmarina, Izal o Love of Lesbian. Artistas que han notado un crecimiento exponencial con el paso del tiempo y han ido subiendo peldaños en el cartel. Y también se generan vínculos: Fangoria quedó enamorada del festival la primera vez que vino y ahora es uno de nuestros grupos fetiche. Y luego están artistas como Dorian, que creo que son los que más han venido al Low y siempre es uno de los grandes nombres del cartel.

¿Qué opina del cartel del 15º aniversario?

Estamos muy contentos. Llevábamos cuatro años detrás de los Pet Shop Boys y por fin se ha dado esa “tormenta perfecta”. Hacen un show de grandes éxitos y va a ser un auténtico espectáculo. También están Empire of the Sun, Bomba Estéreo, The Kooks… y bandas nacionales como Carolina Durante, Lori Meyers o Viva Suecia. Es una mezcla generacional que define bien el espíritu del Low. Sin olvidar nombres jóvenes y actuales de la talla de Judeline, Ralphie Choo o Amaia.

Piñero, CEO de Producciones Baltimore / Jose Navarro

¿Hay algún artista que sueñe con traer?

Me encantaría traer a The Cure, pero lo veo complicado por cuestiones de aforo y producción. Siempre intentamos mantener un máximo de 24.000 personas para asegurar una buena experiencia. No queremos competir con Mad Cool o Primavera Sound, queremos ofrecer otra cosa: cercanía, calidad, ambiente. Aun así, ya estamos trabajando en el cartel de 2026.

Baltimore también está detrás del nuevo festival Oasis Elche Music Fest. ¿Qué nos puede contar?

No sabemos hacer otra cosa y ahora nos hemos metido en otro festival que, esperemos, pueda durar mucho años (ríe). Pero sí, Oasis nace con mucha ilusión y muy buena sintonía con el Ayuntamiento. El trato de Pablo Ruz, alcalde de la ciudad, y la concejala de Cultura y Turismo, Irene Ruiz, ha sido espectacular, y eso motiva mucho. Han entendido nuestra filosofía y creo que el proyecto va a cuajar muy bien. Queremos que sea más que un festival: habrá cine, presentaciones de libros, programación cultural durante toda la semana en la ciudad... La clave está en hacer equipo, y en Elche lo hemos encontrado. Es un proyecto con vocación de futuro, no algo puntual. Tiene personalidad, y eso es lo que buscamos siempre.

Ya hay algunos artistas confirmados. ¿Qué más podemos esperar del cartel?

Hemos anunciado a Mikel Izal, Dani Fernández, Rozalén, Xoel López... La columna vertebral del evento. Ahora vienen los detalles, que son los que harán crecer el festival. Estamos seleccionando películas, libros, viendo espacios municipales increíbles… Nos han dado muchas facilidades y eso nos permite soñar más. Cuando tienes un equipo así, todo es posible.