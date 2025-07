Low Festival: 15 años marcando el ritmo del indie nacional

Hay festivales que crecen de la mano de sus artistas, proyectos que se consolidan en sintonía con una industria que demanda referentes tanto en el ámbito musical como en el festivalero. Desde su creación en 2009, el Low Festival se ha erigido como una de las citas imprescindibles del calendario musical nacional. Un recorrido ascendente que ha permitido a la empresa alicantina Producciones Baltimore posicionar su festival como una de las marcas más punteras del indie en España.

Lo que comenzó como una apuesta audaz por la música independiente, ha evolucionado hasta convertirse en un evento de referencia para miles de amantes de la música que cada verano se reúnen en Benidorm, combinando nombres consagrados con talentos emergentes que marcan el pulso de la escena actual. Todo ello, a pesar de las dificultades derivadas de los cambios de localización provocados por la falta de entendimiento entre la organización y el Ayuntamiento de Alicante. Consiguieron dejar eso atrás y encontrar un lugar que supo valorar su importancia.

La primera edición tuvo lugar en el Puerto de Alicante, con la actriz y cantante californiana Juliette Lewis como cabeza de cartel. Aquel debut, que congregó a unas 10.000 personas en la Zona Volvo, ya reflejaba la ambición de un proyecto que aspiraba a algo más que ofrecer conciertos: crear una comunidad en torno a la música indie y servir de escaparate para propuestas noveles. El cartel, aunque reducido, destacaba por la presencia de artistas como Vetusta Morla y Nacho Vegas, dando inicio a un evento cultural que se ha consolidado en España con el paso de los años.

"La intención del festival, que originalmente se denominaba Low Cost Festival, era ofrecer la mejor música de calidad al mejor precio", explica José Manuel Piñero, director del festival y CEO de Producciones Baltimore. Esa primera edición, con un precio simbólico de 19,99 euros, atrajo a 10.000 asistentes en un momento en que Vetusta Morla comenzaba a despuntar con su álbum debut Un día en el mundo. No sorprendía que esos jóvenes de Tres Cantos, que apenas un año antes actuaron ante 300 personas en la Stereo de Alicante, comenzaran a destacar con un disco repleto de joyas como Valiente, Saharabbey Road o la icónica Copenhague.

Juliette Lewis, primera cabeza de cartel del Low Cost Festival, en su edición en el Puerto de Alicante, en 2009 / Jose Navarro

Benidorm: el hogar definitivo del Low

Unos años más tarde, el festival encontró su hogar definitivo en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm, donde empezó a crecer en infraestructuras, aforo y repercusión. Antes de dar este paso, en 2010 el evento se trasladó al Parque de l'Aigüera, un año en el que el crecimiento fue palpable y supuso el primer traslado benidormí: el cartel, encabezado por Placebo y Editors, contaba también con grupos emblemáticos como Los Planetas, Love of Lesbian, Iván Ferreiro y unos Supersubmarina que entonces todavía se encontraban en lo más pequeño del line-up.

El salto fue evidente: se desplegaron tres escenarios y se recibieron unas 35.000 personas, que confirmaron el auge de un proyecto que comenzaba a resonar no solo en España, sino también a nivel internacional. Todo ello, manteniendo fielmente una filosofía que unía calidad musical y confort para el público con precios accesibles. Por solo 45 euros, el abono ofrecía una experiencia difícil de igualar con 40 propuestas musicales.

Pero el festival quiso seguir creciendo. En 2011 dio un paso decisivo al consolidar un formato de tres días en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor. La tercera edición reunió a 45.000 asistentes con un cartel liderado por Mika, Mando Diao y Klaxons, y más de medio centenar de artistas. Fue también la primera aparición de Fangoria en el Low, una relación que se ha prolongado a lo largo de los años, y el esperado regreso de Vetusta Morla, ya convertidos en referentes nacionales.

Portishead, cabezas de cartel del Low en 2013 / JOSE NAVARRO

Aunque aún faltaba la explosión definitiva, el festival continuaba atrayendo grandes nombres internacionales como Suede o Kasabian (que actuaron en 2012), fortaleciendo su atractivo para un público más alternativo. Según Piñero, el verdadero punto de inflexión llegó en 2013 con la contratación de Portishead: "El gran salto lo dimos con ellos. Ese año cambió todo: la producción, la exigencia, el nivel organizativo... Fue cuando dijimos 'esto ya es serio'". Esa edición colgó el cartel de entradas agotadas y trajo a Benidorm a bandas como Two Door Cinema Club y Belle and Sebastian.

Por ello, el evento adoptó un cambio de nombre. El Low Cost Festival se convirtió en simplemente Low Festival en 2014, una declaración de intenciones que pretendía poner en primer plano la calidad de su cartel y crear una marca que quedara grabada en la memoria. Y con el tiempo, parece haberlo conseguido, sirviendo como plataforma para artistas que encuentran en su escenario un escaparate para conectar con un público cada vez más amplio.

The Chemical Brothers, el plato fuerte del Low Festival en 2018 / DAVID REVENGA

Historia y evolución

Con quince ediciones a sus espaldas, y superando una pandemia que interrumpió su programación, por la Ciudad Deportiva Guillermo Amor han pasado nombres ilustres como Massive Attack, The Libertines, Franz Ferdinand, The Chemical Brothers, Kaiser Chiefs, Primal Scream o Interpol. Además, y aunque la esencia del Low siempre ha estado vinculada al indie y la música alternativa, ha sabido abrirse a nuevas sonoridades, incorporando propuestas urbanas y electrónicas sin perder su identidad.

Como anécdota destacable, el festival programó en 2017 a cuatro jóvenes que estaban revolucionando la escena urbana nacional con un disco que se ha convertido en un referente para el público millennial: Siempre (2016). Ese año supuso un cambio de paradigma para el género, que se abrió a influencias del otro lado del Atlántico. Estos artistas, integrantes del grupo Agorazein, pisaron el escenario del Low y lograron que un público más indie abrazara su propuesta. Hoy, algunos de ellos desarrollan carreras en solitario bajo nombres como Sticky M.A, jerv.agz, Fabi o C. Tangana.

Kasabian, durante una visita al Low Festival en 2015 / JOSE NAVARRO

Celebrando un XV aniversario memorable

Este 2025, el Low Festival celebra su decimoquinto aniversario con una edición especial que honra su legado y mira al futuro. El cartel, que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de julio, está encabezado por bandas internacionales de renombre como Pet Shop Boys, Empire of the Sun, Bomba Estéreo y The Kooks, junto a figuras destacadas del panorama nacional como Carolina Durante, Zahara, Fangoria y Lori Meyers. Además, se apuesta por el talento emergente con artistas en plena forma como Judeline, Ralphie Choo, Jordana B y Anabel Lee, consolidando así la filosofía del festival: una ventana abierta a lo mejor de la música actual, sin perder sus raíces.

El festival también ha anunciado la distribución horaria de sus artistas, confirmando la instalación de cuatro escenarios, Escenario Vibra Mahou, Escenario Benidorm, Escenario Radio 3 y Escenario Jameson, en una programación que no tendrá solapamientos entre los dos principales. Los horarios se pueden ver íntegros en esta noticia y las últimas entradas están a la venta en la página web del festival, pudiendo elegir tanto las entradas individuales por día como los abonos generales para las tres jornadas.