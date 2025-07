Niña Polaca: "En Alicante hemos asumido la pérdida de identidad a cambio del dinero de los guiris"

A medio camino entre Madrid y Alicante, Niña Polaca nació en 2018 en el corazón de Malasaña como la unión espontánea de cuatro amigos con ganas de hacer música sin grandes pretensiones. Desde entonces, el proyecto ha atravesado cambios en su formación y ha vivido una creciente popularidad que ha moldeado su identidad musical, consolidada hoy en tres álbumes de estudio. La banda, integrada por Surma, Beto, Kobbe, Rubén y Claudia, atraviesa su mejor momento: cinco sold outs en La Riviera, una gira por México, y colaboraciones con artistas como Amaral, Dani Fernández o La M.O.D.A. refuerzan su conexión con un público cada vez más entregado.

En plena gestación de su próximo disco, el más político hasta la fecha, el grupo se mantiene fiel a su esencia: gamberro, directo y sin filtros. Con motivo de su actuación el sábado 26 de julio en el Low Festival de Benidorm, organizado por Producciones Baltimore, hablamos con su cantante y compositor, Álvaro Surma, que en esta entrevista comparte la rabia generacional que atraviesa su música y se posiciona con claridad ante la polémica por la participación del fondo israelí KKR en algunos festivales españoles. Entre ellos, el Festival de Les Arts de Valencia, donde ellos actuaron el pasado mes de junio.

Estamos en plena temporada de festivales y el público espera ansioso los horarios de actuación. En el Low Festival de Benidorm actuarán a las 3 de la mañana. ¿Influye el horario en los conciertos que hacen?

De normal, no nos influye demasiado, a no ser que toquemos a las 18 de la tarde. La gente suele responder muy bien, aunque sí puede variar un poco la intensidad con la que se entrega. Nosotros intentamos que no nos afecte y llegar lo más descansados posible. En el Low Festival actuaremos pasadas las tres de la mañana, y será complicado que la gente llegue viva a esa hora y se ponga a dar botes, pero lo intentaremos.

Sus conciertos plasman una especie de gamberrismo punk que nada tiene que ver con el indie tradicional. ¿Es parte de un cambio generacional?

Yo creo que sí. Aunque ya nos sentimos un poco mayores, incluso. Lo que noto es que falta recambio. Cuando veo los carteles de festivales, quizá la mitad de los grupos llevan ahí mucho tiempo ocupando el mismo espacio, y nosotros podemos estar convirtiéndonos en eso ahora. Respecto a tu pregunta, sí que hubo un cambio desde que empezamos, y me alegra que parte de nuestra generación haya tomado el relevo. Siempre es un honor que te llamen para actuar y llevar un poco la voz cantante de la música que se escucha, pero también hay que dar oportunidades a artistas que vienen de atrás.

Niña Polaca, una de las grandes propuestas de los últimos años en el indie español / INFORMACIÓN

¿Cómo fue ese momento en el que se dieron cuenta de que habían “roto el muro” y empezaron a ser relevantes dentro de la escena?

No hubo un momento concreto. Ha sido todo muy progresivo. De repente ves un bolo lleno y dices: “hostia, esto está funcionando”. Igual el concierto en La Riviera fue el primer gran impacto: mirar alrededor y pensar “esto antes era impensable”. Nosotros no somos un grupo que haya querido trascender o triunfar. Éramos cuatro colegas que hacían música y, de repente, han pasado cosas muy locas. Cuando nos conocía muy poca gente, conseguimos actuar en una gala del Benidorm Fest, y te diría que es lo más surrealista que hemos hecho hasta la fecha.

¿En qué momento se encuentran actualmente?

Ahora estamos en nuestro mejor momento: nos llevamos bien, estamos preparando un disco nuevo que saldrá el año que viene y hacemos música porque nos gusta. No nos ponemos metas de futuro, llegaremos hasta donde la gente nos quiera llevar. Tampoco queremos forzar nada y hacemos la música que nos sale en cada momento sin pensar demasiado en el qué dirán. Y hasta ahora nos ha ido bien.

¿El proceso de profesionalización ha cambiado vuestra forma de funcionar como banda?

Sí, es algo que no puedes remediar. Hay que adaptarse, con el paso del tiempo, a las responsabilidades que van surgiendo. Al principio hacíamos música sin más, pero ahora hay que asumir roles, repartir tareas, organizarse como si esto fuera una pyme. Es un proceso, como un matrimonio a cinco: adaptarse y encontrar el equilibrio.

"Pasarán 30 años y nos echaremos las manos a la cabeza preguntándonos cómo cojones hemos permitido que hagan esto en Palestina"

¿Echan de menos esa espontaneidad inicial, exenta de responsabilidades?

En realidad, seguimos haciendo la música solo por gusto. Lo que pasa es que ahora hay más tareas. Por ejemplo, yo soy abogado y me encargo de la parte legal, del papeleo y la negociación. Otro se encarga de la escenografía. Las funciones han cambiado, pero el espíritu no. Seguimos haciendo canciones desde la inocencia.

Son una banda madrileña con un fuerte componente alicantino. ¿Qué tiene su música de Madrid y qué de Alicante?

Tiene de los dos lugares, porque al final somos de allí. Madrid y Alicante forman parte de nuestra identidad y están muy presentes en lo que hacemos. Antes escribía más sobre Madrid, porque era donde vivía y donde me pasaban cosas, pero el nuevo disco está muy centrado en el Levante, que es el sitio que siento como casa. Habla de cómo ha cambiado la provincia en los últimos 40 años: la turistificación, la pérdida de identidad, cómo en Alicante hemos acabado asumiendo esa deriva a cambio de un dinero que ha venido de fuera, de los guiris, para arrasar con todo lo que teníamos alrededor. Es, probablemente, el disco más político y más ligado a lo local que hemos hecho hasta la fecha.

¿Por qué ahora ese enfoque más social?

Supongo que por el momento en el que estamos. Todos estamos muy cabreados con muchas cosas. El disco habla del amor en tiempos de apocalipsis, de la falta de futuro, de la ansiedad constante que vivimos como generación. Ahora mismo hay una gran falta de posibilidad de desarrollarse como persona. Es muy difícil tener una familia, irse a vivir a un sitio de forma tranquila, digna. Los jóvenes no queremos estar eternamente en ese medio camino entre ser estudiantes y trabajadores.

En una sociedad que, además, tiende a minusvalorar a los jóvenes.

Todo ello pese a que lo que ha hecho la generación de nuestros padres ha sido cargarse el chiringuito que les dejaron nuestros abuelos, que lo tenían bastante bien montado. Y los cabrones, los boomers, han decidido destrozar todo lo que tenían y dejarnos una puta mierda. Me cabrea bastante cuando se intentan cambiar cosas o proponer formas nuevas de organizar las cosas y te tratan con una especie de superioridad. Cuando, en realidad, no tienen ninguna posición de valor frente a nosotros porque todo lo que han hecho como generación ha sido destrozar las cosas.

La banda madrileña-alicantina actuará a las 3 de la mañana en la jornada del sábado al domingo del Low Festival / INFORMACIÓN

Actualmente cuesta ver artistas con un discurso tan marcado.

Y eso me da bastante rabia. Creo que nosotros tenemos cierta responsabilidad de sacar a la palestra todas estas cuestiones y dejar de fingir que todo está bien. Hay un problema dentro del sistema, y no hay que olvidar que todo es político, aunque no tenga que ver con partidos. Es frustrante que todo esté tan polarizado. Parece que si opinas, ya te etiquetan. Nosotros simplemente queremos plantear preguntas: ¿estamos cómodos con cómo funciona esto? ¿No podríamos hacerlo mejor como sociedad?

En el Spring Festival se vio a un miembro del equipo con una camiseta en la que ponía “Palestina Libre”. ¿Fue algo intencionado o espontáneo?

Fue espontáneo. Pero, aun así, nos parecía importante dar una señal. El tema de Palestina es algo que nos genera mucha rabia e impotencia. Siempre que podamos, nos posicionaremos. Y ahora, con todo esto de los festivales financiados con fondos israelíes, todo se ha intensificado.

Hablemos de ello. Niña Polaca actuó en el Festival de Les Arts de Valencia, financiado por el fondo KKR. ¿Por qué decidieron hacerlo?

Es un tema complejo. Nosotros teníamos un contrato ya firmado y era difícil afrontar los costes de romperlo. Pero no queríamos dejar de posicionarnos o, por lo menos, hacer ver que no estamos cómodos con ciertas cosas. Pasarán 30 años y estaremos todos echándonos las manos a la cabeza, preguntándonos cómo cojones ha podido pasar esto sin que nadie haga nada. Nos están contando día a día cómo están matando a la peña, y es un tema que me da muchísima impotencia. Siempre que podamos, nos posicionaremos en las cosas que creamos que son justas. Y, entre ellas, está el tema de Palestina.

¿Cuán difícil es para un grupo cancelar un bolo cuando ya ha firmado un contrato?

Es muy complicado, no te voy a mentir. Nosotros lo estuvimos debatiendo durante bastante tiempo. Para empezar, no teníamos del todo claro cuál era la implicación real del fondo en el festival. Buscamos información, pero no conseguimos datos concretos. Además, hablamos con otros grupos para ver si podíamos hacer algo conjunto, incluso algún tipo de gesto simbólico. Pero claro, ¿con qué cara subes al escenario, haces un minuto de silencio y, diez minutos después, estás berreando y pidiendo pogos como si nada? Todo eso puede quedar muy descontextualizado.

También hay que tener en cuenta que somos empresas muy pequeñas, no somos ni siquiera pymes, y hay personas que dependen de ese trabajo. Si cancelas, hay gente detrás que a lo mejor ese mes no puede pagar el alquiler o llegar a final de mes. Y luego está la parte contractual: tú firmas un contrato, y romperlo puede implicar penalizaciones económicas serias. Así que no es solo una cuestión ética o política, también es una decisión con muchas implicaciones laborales, personales y legales.

Y no hay que olvidar que, en el caso de Les Arts, la gente de The Music Republic es la que monta el festival, que es gente muy curranta, y no hay mucha información sobre hasta dónde repercute todo esto ni sobre qué es exactamente lo que hace KKR. Dicho esto, siempre tendremos una posición clara con lo que está pasando en Palestina y en Gaza. No entiendo cómo el mundo está aceptando esto.