Juan Francisco Ferrándiz viaja por los mitos y las leyendas valencianas

¿Imaginas una Valencia plagada de fantasmas y dragones? El escritor de Cocentaina Juan Francisco Ferrándiz regresa a la literatura con una original propuesta que combina divulgación cultural, narrativa ágil y evocación del misterio. Bajo el título Valencia encantada (Editorial Sargantana), el autor reúne más de treinta historias legendarias que han marcado la memoria colectiva del pueblo valenciano. No se trata de cuentos o ficción, sino de un trabajo riguroso de documentación que Ferrándiz ha desarrollado durante siete años y que ahora ve la luz en formato divulgativo, pensado tanto para jóvenes como para adultos.

Con un punto de vista diferente, elabora un libro de ruta con alma de novela, donde aborda con rigor y de forma sencilla las leyendas populares de varios rincones tanto de la ciudad de València como de la totalidad de la provincia. De esta manera, refleja los secretos y los misterios que esconden los palacios que, todavía hoy, mantienen viva la estética clásica valenciana. "Es un libro de divulgación sobre cultura popular, pero buscando evocar sensaciones de misterio y despertar la curiosidad", explica el autor, que destaca también su enfoque narrativo: "Nace de reportajes elaborados para la radio, por eso tiene una lectura fácil y directa, como si se contara de viva voz".

La obra está dividida en dos bloques y compuesta por 36 capítulos breves e independientes, todos ubicados en lugares reales que el lector puede visitar. Cada sección finaliza con una ruta del misterio, pensada para realizar a pie y descubrir Valencia desde otro punto de vista. La primera de ellas recorre el centro histórico de la capital de la Comunidad Valenciana y, la segunda, se adentra en ciudades y pueblos encantados, con especial hincapié en Xàtiva.

Juan Francisco Ferrándiz, en una imagen cedida / INFORMACIÓN

Entre las historias que se cuentan, resalta una leyenda, posiblemente la más rocambolesca, que plantea la teoría de que el Paraíso, ese lugar donde, según el relato bíblico del Génesis, Dios creó a Adán y Eva, se encuentra en Chelva. Es un texto del siglo XVIII escrito por un sacerdote y el obispo de Valencia, con cartas y argumentos, para demostrar que los primeros seres humanos se instalaron allí tras ser expulsados del Edén. "Es absurdo, pero también hermoso. Lo que hay detrás es un profundo amor por la tierra, por eso es el cierre del libro: porque este libro, al final, es un canto a nuestra cultura", señala el autor.

Un formato novelesco

Adentrarse en Valencia encantada es, cuanto menos, sencillo. La aportación del escritor contestano consiste en llevar a su terreno el ensayo y la divulgación, plasmar los mitos a modo de relatos breves. Hay libros de estas características que pueden llegar a ser densos, más pensados para lectores especializados, pero en este caso "cualquiera pudiera sentarse a leerlo, como quien escucha a su abuela contar historias", apunta el autor alicantino. Huye de la sobrecarga de fechas y datos, y decido salir de la documentación abultada. Prescinde de todo ello en pos de una lectura más amena, dando la oportunidad al lector de profundizar en lo que considere oportuno con la bibliografía añadida al final.

Así, el autor pone al servicio del libro su oficio narrativo, captando la atención del lector desde la primera línea con historias concretas, ágiles y de lectura sencilla. Los capítulos, breves e independientes entre sí, se sitúan en distintos escenarios de la geografía valenciana, sin importar la época, ya que también incluye leyendas surgidas en tiempos recientes. En cuanto al diseño, el libro destaca por su cuidada presentación, tanto por dentro como por fuera: el uso del color para resaltar elementos clave o la tipografía de las letras capitulares aportan un toque visual que contribuye a transportar al lector a otra época.

Valor simbólico y cultural

Lejos de limitarse a relatar anécdotas, Valencia encantada ofrece claves sencillas para interpretar el valor simbólico de muchas de estas historias: "El libro va más allá de contar historietas, no es un tratado académico ni una recopilación infantil. Se trata de recuperar la sabiduría de nuestros ancestros y mirar nuestro entorno con otros ojos", afirma Ferrándiz. El recorrido por lo mágico y lo oculto abarca un total de 17 poblaciones de la provincia de Valencia, lo que permite a lectores descubrir nuevas localidades. "Está pensado para quienes quieran conocer Valencia y su provincia con otra mirada, desde el placer de leer y descubrir", señala el autor alicantino.

Portada de "Valencia encantada", el nuevo libro de Juan Francisco Ferrándiz / INFORMACIÓN

Porque si algo destaca de Valencia, es que siempre ha mostrado al mundo una cara diferente a la que plantea Juan Francisco Ferrándiz. Así como otras zonas como Galicia o el País Vasco han cuidado mucho sus mitos, Valencia ha evolucionado con una cara más alegre que representa luz, fallas, paella... Pero que, sin embargo, ha dejado de observar una riqueza simbólica que tiene parte de raíz y de tradición, como es lo fantástico. "Valencia tiene una riqueza inmensa de este tipo, solo que se ha cuidado menos. De esta manera, pretendo acercar al lector a este nuevo punto de vista".

Se trata, pues, de una lectura que no termina con la última página e invita a recorrer las calles y dejarse llevar por el misterio. "La idea era que no fuera solo un libro para leerse en el sillón, sino que tuviera algo de interactivo. Con el libro en la mano puedes hacer una ruta a tu aire, conociendo esas curiosidades in situ. Es una experiencia más: recorrer las plazas, las calles y dejarte llevar por la magia de las historias", añade Ferrándiz.

Una trilogía fantástica

Lejos de contentarse con este único libro, la intención del autor es la de crear dos obras más que cierren el círculo de estas publicaciones: Alicante Encantada y Castellón encantado. "Serían más de 100 historias recogidas entre los tres", apunta, aunque su publicación depende de la acogida que tenga este primer libro. En un primer momento, buscó hacer una obra donde plasmar todas las leyendas de la Comunidad Valenciana, pues además asegura que tiene más mitos de Alicante que de Valencia. No obstante, la imposibilidad de ese proyecto le obligó a centrarse en realizar esta obra mientras sigue inmiscuido en sus quehaceres novelísticos.

Actualmente, y tras el éxito que tuvo su anterior novela histórica La heredera del mar (Grijalbo), está ultimando su próximo libro que espera presentar en 2026. De esta manera, entre sus planes se encuentra la posibilidad de compaginar ambas líneas creativas, generando este tipo de libros divulgativos "que me ayudan a desconectar y a pensar de otra forma", sin dejar de lado la novela histórica que ha encumbrado su literatura en el ámbito nacional.