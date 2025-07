Miscelánea de una cultura de verano

Benidorm celebra el 15 aniversario del Low

Pet Shop Boys lideran la programación del Low Festival de Benidorm en su primera visita a la provincia. El evento, que cumple su decimoquinta edición, ha preparado un plantel especial de artistas nacionales e internacionales de primer nivel para una edición en la que prevé congregar unas 25.000 personas diarias durante las tres jornadas en las que se desarrollará el festival en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor. La jornada inaugural de hoy viene cargada de nombres imprescindibles como el ya mencionado dúo londinense compuesto por Neil Tennant y Chris Lowe, la energía tropical de Bomba Estéreo, el rock alternativo de Carolina Durante, el talento de Xoel López y las potentes actuaciones de Sexy Zebras, Judeline, Varry Brava, Mujeres y Colectivo Da Silva.

Por su parte, las dos jornadas restantes mantendrán el nivel con recitales de la talla de los divertidos Empire of the Sun, los himnos de Viva Suecia, la historia de Fangoria o la cualidad y calidad de Amaia. Tres días marcados por la música que consolida a Benidorm, un año más, entre lo más reseñable del panorama festivalero.

Vanesa Martín arranca esta noche la edición de Noches Mágicas de 2025. / INFORMACIÓN

Arranca una nueva y esperada edición de Noches Mágicas

No puede haber mejor título que el de Noches Mágicas para la programación de este año en el bello escenario de los Jardines de Abril de San Juan, que arranca hoy, a las 22 horas, con una gala de lujo protagonizada por Vanesa Martín. La artista malagueña llega para presentar su nuevo álbum Casa Mía, una obra donde se atreve con nuevos sonidos como la bachata o ritmos urbanos. Esta noche sonarán muchas de sus canciones más queridas junto a sus últimas composiciones en un concierto que promete emoción, talento y conexión con el público. La música continuará mañana a las 20 horas, en el mismo lugar, con la esperada 80 Summer Party, una noche dedicada al pop español más recordado. El cartel lo encabeza Rafa Sánchez, mítico líder de La Unión, que ahora brilla en solitario con temas como Adiós Princesa o El cielo azul. Le acompañarán Cómplices y The Refrescos, que marcaron toda una época con su inolvidable Aquí no hay playa. El broche final al fin de semana lo pondrá el domingo 27 de julio a las 22.30 horas la inconfundible Bebe, la chica rebelde del pop español que irrumpió con fuerza con Malo y el álbum Pafuera telarañas, conquistando no solo España, sino también Italia, Estados Unidos o Argentina. En la actualidad sigue mostrando su personalidad arrolladora en nuevos temas como Besos de Judas, con los que mantiene su esencia provocadora, directa y profundamente emocional. Jardines de Abril, Sant Joan d’Alacant.

Melody, entre fiestas de pueblos, aterriza en Albatera

Con una gira espectacular que recorre todo el país, Melody aterriza mañana, a las 23 horas, en Albatera, en uno de los conciertos más esperados del verano. La artista andaluza está demostrando sobre el escenario que su talento y carisma merecían mucho más reconocimiento en su paso por Eurovisión, donde, a pesar de no alcanzar el lugar que merecía, ha conquistado al público con fuerza renovada. Más de 50 galas programadas este verano certifican que Melody no solo sigue en plena forma, sino que está viviendo uno de los momentos más brillantes de su carrera. Con arte, salero y poderío, se convierte en una auténtica diva que encandila a públicos de todas las edades, manteniendo intacta la energía con la que conquistó a medio mundo en 2001 con El baile del gorila. Ahora vuelve a hacerlo con su nuevo éxito Esa Diva, un tema que da nombre a esta gira y que reafirma que Melody ha vuelto para quedarse. Auditorio Parque de la Huerta, Albatera.

Cultura de proximidad gratuita y combativa en Beneixama

El Beneixama Rock calienta motores para su edición de 2025 con un cartel que promete llenar el recinto de la piscina municipal de Beneixama de pura energía y fusión de estilos. La cita, que se ha consolidado como un referente de la música alternativa en la comarca, reunirá a bandas potentes y con personalidad que harán vibrar al público con sus directos contundentes. Encabezando el cartel estará Trashtucada, la banda gaditana conocida por su mezcla explosiva de punk, ska, reggae y rock, y por sus letras comprometidas y festivas. Su directo, cargado de fuerza y actitud, garantiza una noche inolvidable. Les seguirán los alicantinos Fuckop Family, Kanela en Rama desde Villena y los también alicantinos Sofia’s Horns. Todo ello, en un evento abierto al público. Piscina Municipal de Beneixama.

La brutalidad de los sonidos más oscuros se vive en Elche

El festival de metal extremo Deploy Metal Fest, con bandas emergentes y consagradas, celebra su séptima edición en L’Escorxador mañana sábado, a partir de las 21.30 horas. Dentro de la programación de Nits d’estiu, el cartel está compuesto por Vendetta FM, V.I.L y Exodia. L’Escorxador, Elche.

Los alicantinos Leviatan, uno de los confirmados en el Rock’n’Pola. / Rafa Arjones

Variedad de escuelas metaleras en Santa Pola

El festival Rock’n’Pola celebra su décima edición en el Auditorium El Palmeral de Santa Pola, con entrada gratuita y una programación que lo consolida como uno de los referentes del metal y el rock alternativo en la zona. Durante dos noches consecutivas, el público podrá disfrutar de diez conciertos con propuestas que van desde el heavy metal clásico hasta el metal melódico, hardcore, folk metal o post punk, combinando bandas emergentes con otras de larga trayectoria. Hoy actuarán The Black Tree, Darknoise, Vatican Spectrum, Leviatan y Cain’s Dinasty. Mañana será el turno de Luvra, Khëlleden, Le Mur, Etxale Apio y SCA (Scarecrow Avenue). Una cita imprescindible para los amantes del metal en todas sus formas. Auditorium El Palmeral de Santa Pola.