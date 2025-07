RumbaViva Fest anuncia los conciertos de Los Manolos y Doya en Alicante

Más "chicha" rumbera para el Puerto de Alicante. El próximo 18 de octubre, el nuevo espacio cultural al aire libre de la provincia, renombrado como El Muelle Live, acogerá la primera edición del RumbaViva Fest. Tras anunciar a los icónicos Gipsy Kings, que actuarán bajo el liderazgo de André Reyes, y a los alicantinos Uña y Carne, el festival confirma ahora dos incorporaciones que amplían el relato musical del cartel: Los Manolos, leyenda viva de la rumba catalana, y Doya, el dúo revelación que combina flamenco, pop y electrónica con una propuesta fresca y poderosa.

Destaca la confirmación de Los Manolos, autores de una rumba catalana que rompió barreras. Nacidos en Barcelona a finales de los años 80, revolucionaron la escena musical al recuperar la rumba catalana cuando muchos la consideraban demodé. Con influencias gitanas del barrio de Hostafrancs y una actitud rockera, estos diez amigos con pasado en bandas como Los Elásticos o Johnny y los Caníbales pusieron patas arriba los escenarios con su mezcla de versiones rumberas de clásicos como All my loving de The Beatles, con el que consiguieron su primer número uno, o Strangers in the night, temas propios como Hazme un francés, Inés, y su puesta en escena festiva y sin complejos.

En 1992 alcanzaron la fama mundial al participar, junto a Peret y Los Amaya, en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona, donde interpretaron Amigos para siempre. Aquella noche les consagró como referentes de la rumba en todo el mundo. Actualmente, Los Manolos siguen haciendo vibrar al público con himnos como Seré feliz, El muerto vivo o El meu avi. Su parada en Alicante se encuentra dentro de una ambiciosa gira en 2025 que pasará por países como Francia, Reino Unido, México o Jordania.

Marina y Melissa, componentes del dúo Doya, son las nuevas confirmadas del RumbaViva Fest / INFORMACIÓN

Junto a ellos, esta nueva tanda de confirmaciones también cuenta con la raíz flamenca de Doya. Formado por las hermanas Marina y Melissa, es una de las propuestas más vibrantes y actuales de la escena musical. Aunque nacieron en Francia, Doya tiene raíces familiares en Monforte del Cid por parte materna, así como en Sotoserrano (Salamanca), y han sabido mantenerlas siempre muy presentes. Tras la guerra civil, sus abuelos emigraron a Francia, pero hoy han regresado a sus orígenes levantinos con un estudio de grabación instalado en una casa familiar en Monforte del Cid, donde componen y graban sus canciones. Su propuesta fresca cruza la rumba con el pop, el groove y el espíritu festivalero, conectando pasado, presente y futuro desde la raíz.

Desde su creación en 2018, el dúo ha construido un universo sonoro donde flamenco, pop, ritmos latinos y electrónica conviven de forma natural. Su paso por La Voz en Francia en 2023 multiplicó su alcance, y su comunidad en redes sociales, donde acumulan millones de visualizaciones, refleja el crecimiento de un proyecto que conecta por emoción y autenticidad. Su primer EP, Tú conmigo (2024), reúne seis canciones que consolidan su estilo entre el respeto a la raíz flamenca y la ambición creativa contemporánea.

Sobre RumbaViva Fest

La organización de esta primera edición del RumbaViva Fest asegura que el festival "nace con la vocación de convertirse en una celebración intergeneracional, donde el ritmo, la alegría y el disfrute se vivan en compañía". El cartel, que ya cuenta con cuatro nombres, combina leyendas consagradas del género como Gipsy Kings o Los Manolos con nuevas generaciones de la talla de Uña y Carne y Doya.

El recinto elegido, El Muelle Live, ofrece un entorno privilegiado frente al Mediterráneo y una propuesta cultural que contará con música, gastronomía, arte y experiencias en un espacio urbano. Este arranque no se queda solo aquí, pues se ha comunicado que próximamente se anunciarán nuevos artistas y la venta de entradas, así como la puesta en marcha de entradas especiales Family & Friends, pensadas para disfrutar del festival en grupo con todas las facilidades.