Leyendas del Rock: construyendo lazos con el heavy metal en Villena

No hay nada más heavy metal que andamios y cargamentos de acero al pleno sol de agosto. El festival Leyendas del Rock ultima los preparativos para su decimonovena edición, a las puertas de celebrar su 20 aniversario, fiel a su espíritu: reunir a miles de seguidores del género con un cartel que mezcla grandes nombres nacionales e internacionales con propuestas exclusivas que pisan por primera vez España. En esta ocasión, el evento espera congregar a unas 15.000 personas diarias en el Polideportivo Municipal de Villena, con cabezas de cartel como Within Temptation, Powerwolf, los legendarios W.A.S.P. o el impactante ritual sonoro de los nórdicos Heilung.

Los trabajos de montaje arrancaron dos semanas antes del festival, comenzando por las carpas del camping de sombra situado frente al recinto principal, y culminando con el montaje interior a tan solo siete días del inicio. En ese punto, decenas de operarios se afanan en levantar los andamios que darán forma a los escenarios principales del Leyendas del Rock, bautizados en honor a figuras históricas del rock español: Jesús de la Rosa (conocido por ser el teclista, vocalista y compositor principal del grupo de rock andaluz Triana) y Azucena (en honor a la cantante de heavy metal española del grupo Santa).

A pie de recinto, Marcos Rubio, promotor del festival, responde llamadas sin cesar. “Todo el equipo organizativo está al 100%. Estamos activos prácticamente las 24 horas del día coordinando transportes, alojamientos, vuelos… Más de 60 bandas forman parte del cartel, 40 de ellas internacionales, y hay que tenerlo todo bien atado. A veces, un simple cambio de aeropuerto obliga a reajustar toda la logística”, explica.

Momento del montaje de dos de los escenarios principales en el Polideportivo Municipal de Villena / Áxel Álvarez

Más allá del montaje técnico, la gestión artística también plantea sus desafíos. El 70% de las bandas provienen del extranjero, lo que implica manejar imprevistos a escala internacional. Aun así, Rubio, también promotor del Rabolagartija y el Fck Cnsrshp Festival, que se celebra en la plaza de toros de Villena, destaca la profesionalidad del equipo: “Es complejo a nivel técnico y humano, pero contamos con un grupo sólido que sabe reaccionar con agilidad”.

Esta edición no ha estado exenta de sobresaltos. Dos bajas en el cartel han obligado a movimientos rápidos. La primera fue la cancelación unilateral del cantante estadounidense Peyton Parrish, conocido por su versión de Valhalla Calling. El festival respondió confirmando a Miracle of Sound, el proyecto personal del compositor original del tema, Gavin Dunne. La segunda fue la salida de los suecos Thrown, abanderados del metalcore europeo. En su lugar se sumaron sus compatriotas Adept, quienes regresan a los escenarios con un show de reunión cargado de pirotecnia para celebrar sus 20 años de trayectoria.

Motor turístico para Villena

Montar un festival como el Leyendas del Rock implica coordinar decenas de frentes. “Es una estructura compleja, pero todo va cogiendo forma: las gradas, las carpas del mercadillo, las zonas de sombra, las barras…”, señala Rubio. Uno de los elementos más singulares del recinto es la piscina olímpica, disponible para los asistentes durante el día adquiriendo una entrada aparte, además de un tercer escenario cubierto y junto al agua, que aporta una experiencia más cómoda en pleno agosto.

Cinco operarios instalan la mítica guitarra gigante del Leyendas del Rock / Áxel Álvarez

A pocas jornadas del inicio, los trabajos avanzan sin descanso. Técnicos, montadores, electricistas, equipos de acampada... Todos ajustan detalles: las duchas ya están entrando, los aseos están instalados, y el perímetro del recinto completamente definido. Un trabajo a contrarreloj para ofrecer todas las comodidades a los asistentes al festival, que ha ido creciendo con el paso del tiempo. Lo que nació como un tributo a las bandas nacionales en Mazarrón (Murcia), se ha transformado en uno de los festivales de heavy metal más relevantes de Europa. Hoy, Leyendas del Rock es también un escaparate turístico para Villena, que cada agosto recibe a miles de visitantes que dinamizan la economía local.

La implicación con la ciudad se refuerza con acciones como los conciertos acústicos gratuitos en la Plaza Mayor, y una logística que beneficia a comercios, alojamientos y servicios de la zona. “Villena ya tiene un gran patrimonio: el castillo, el MUVI, sus fiestas de Moros y Cristianos... pero este festival va más allá. Proyecta a Villena como un municipio abierto al turismo musical y cultural”, afirma Rubio, mientras gestiona los últimos detalles del montaje.

Lo que trae esta edición

El festival arranca el miércoles 6 de agosto, con una jornada de bienvenida que hace años dejó de ser un simple aperitivo. Hoy, ese día cuenta con su propio cartel de peso. Abre la jornada Warkings, banda de power metal con miembros de Alemania, Austria y Suiza que, ocultos tras máscaras y estética bélica, evocan un sonido crudo y épico. Le seguirán bandas como Fit For a King, Kublai Khan o Fear Factory, para culminar con Hatebreed, uno de los referentes del hardcore estadounidense. El cierre lo pondrá W.A.S.P., con un show especial interpretando al completo su primer disco. También actuarán Hardline, The Butcher Sisters, Suffocation o Dünedain, quienes cerrarán la jornada con su power metal nacional.

Foto cenital realizada con dron durante la construcción de los escenarios principales / Áxel Álvarez

El jueves será una jornada más experimental, con dos grandes rarezas: las japonesas Hanabie, y el ritual sonoro de Heilung, que debutan en España con una experiencia más sensorial que musical. Es uno de esos días que demuestran la identidad del festival, que va más allá de los nombres reconocidos, abogando por mostrar nuevas formas de creación musical, con un aporte exótico. También estarán bandas como The Halo Effect, Kanonenfieber, The Cost o April Art.

El viernes llegarán los grandes nombres con el regreso de Within Temptation, que interpretarán himnos como Stand My Ground, Shot in the Dark o Faster, acompañados por bandas como Elvenking, Novelist, Feuerschwanz, Battle Beast, Tierra Santa o Van Canto, quienes regresan tras su aclamado paso por Villena hace años. Siendo unos desconocidos, pisaron hace 10 años por primera vez Villena para demostrar su heavy metal a capella, libre de instrumentos, con versiones como Fear of the Dark (Iron Maiden) o The Bard's Song (Blind Guardian).

El sábado, por último, contará con un gran cierre de la mano de Powerwolf, la banda alemana de power metal gótico, conocida por sus letras sobre licántropos y leyendas oscuras, con grandes referencias a la cultura religiosa. Junto a ellos estarán Evil Invaders, Crystal Lake, Angelus Apatrida (que darán el concierto más importante de su carrera), los alicantinos Hadadanza y un tributo a Linkin Park, que cerrará esta edición que, una vez más, convertirá Villena en el epicentro del metal europeo.