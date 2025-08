Marcos Rubio: "Somos ajenos a la competencia, nosotros apostamos por una identidad propia"

Los veranos en Villena ya no se conciben sin la figura de Marcos Rubio, alma y arquitecto del Leyendas del Rock, uno de los festivales más emblemáticos del heavy metal en Europa. Con cerca de 15.000 asistentes diarios, este evento transforma el Polideportivo Municipal en un hervidero cultural que proyecta la imagen de Villena más allá de sus fronteras, revitalizando el turismo estival en una época tradicionalmente tranquila. Este año, del 6 al 9 de agosto, nombres de peso como Within Temptation, Powerwolf o Heilung encabezan un cartel que promete una edición inolvidable. Además, Rubio también lidera la organización del Rabolagartija, que tomará el relevo los días 15 y 16 de agosto en el mismo recinto.

Leyendas del Rock se ha consolidado como propuesta festivalera en Europa. Echando la vista atrás, ¿qué momento recuerdas con más cariño y cuáles han sido los más difíciles?

Leyendas del Rock nació en Mazarrón, como muchos recordarán. Fue uno de los primeros festivales de heavy metal puro que se hacían en España. Ha habido momentos muy bonitos, como actuaciones de auténticas leyendas del género como Phil Mogg (UFO), Tony Clarkin (Magnum), Steve Harris (Iron Maiden) con su British Lion, Dave Mustaine con Megadeth… Muchísimos nombres importantes han pasado por aquí en estos 19 años. Luego recuerdas momentos más complicados, como tormentas que obligan a suspender conciertos o imprevistos logísticos que te obligan a modificar la hoja de ruto en el último momento. Pero, en general, los recuerdos son muy buenos.

Con todas las instalaciones casi preparadas. hay que prestar atención al cartel de este año. ¿Qué destacaría de esta edición de 2025?

Destacaría la exclusividad del cartel. Tenemos un plantel de artistas muy potentes. Encabezan W.A.S.P., una leyenda americana que interpretará íntegramente su primer álbum, el disco que titularon con el propio nombre de la banda en el 83. También debuta en España Heilung, una propuesta escénica y sensorial impresionante, basada en rituales vikingos de hace más de 10.000 años. No es un concierto al uso, es toda una experiencia que creíamos necesaria para satisfacer la inquietud del público, que siempre encuentra en Villena propuestas musicales diferentes. Además, es la primera visita que el grupo hará en España y han anunciado un descanso indefinido de los escenarios. A eso se suman clásicos como Within Temptation o Powerwolf, referentes del power metal a nivel europeo y mundial, y que regresan tras la gran acogida que tuvieron en ediciones anteriores.

Marcos Rubio, promotor del Leyendas del Rock, en Villena / Áxel Álvarez

Han anunciado que durante el festival se revelarán detalles del XX aniversario, una fecha redonda para el festival. ¿Qué nos puede adelantar?

Exacto. El año que viene es nuestro vigésimo aniversario y durante la celebración del festival vamos a anunciar entre 15 y 20 bandas, con dos o tres cabezas de cartel de primer nivel mundial. El avance se realizará el jueves 7 de agosto, a las 20 horas, justo al finalizar la actuación de Hanabie. Queremos que el 20 aniversario de Leyendas del Rock sea el mejor de toda nuestra historia, un cartel variado y potente, digno del recorrido que llevamos y que sirva para que la gente pueda planificar con tiempo su viaje a Villena en 2026.

Si algo destaca actualmente es la competencia directa entre los festivales. Este año hemos visto, por ejemplo, que tres eventos relacionados con el rock y el heavy metal coincidían en fechas. ¿Cómo se posiciona usted frente a la creciente competencia entre eventos?

Afortunadamente, nosotros estamos al margen de todo eso. El festival está muy asentados en el mes de agosto y no buscamos competir con nadie directamente. Sí es verdad que hay otros festivales que coinciden en fechas y compiten por los mismos artistas, técnicos, medios… Pero nosotros apostamos por una identidad propia, prefiriendo destacar haciendo algo diferente y en un mes donde no hay tanta actividad festivalera.

¿En qué se diferencia Leyendas del Rock de otros festivales? ¿Qué significa esa identidad propia?

Siempre hemos intentado ser pioneros y traer bandas exclusivas o que no han actuado antes en España. Recuerdo cuando trajimos a Venom, creadores del black metal, que nunca habían pisado nuestro país y vinieron por primera vez a Villena. Y otras bandas que se han descubierto aquí como Lord of the Lost o Hamaton. Este año traemos por primera vez a Heilung, como ya te he comentado, o a Dark Angel, un clásico del thrash metal de la Bahía de San Francisco. Nos gusta que la gente pueda decir: “La primera vez que vi a esta banda fue en Leyendas del Rock”.

El festival crece a la par que sus artistas. Alestorm actuó en 2015 en el escenario pequeño y el año pasado fue cabeza de cartel.

Esa es la intención del festival. Somos conscientes de que hace falta un evento que descubra bandas, por lo que intentamos adelantarnos y descubrir talento antes de su explosión. El ejemplo de Alestorm es uno de ellos, su música ha conquistado a un montón de personas y nosotros los tuvimos hace 10 años en nuestro festival. Luego también hay otros casos como Eihwar, una banda francesa de música pagana que combina sonidos folclóricos nórdicos con cantos rituales y tambores chamánicos, que vinieron aquí antes que a otros festivales de referencia a nivel internacional como el Hellfest.

¿Qué asistencia esperan este año?

Nuestra media suele estar entre 10.000 y 14.000 personas diarias, dependiendo siempre del cartel y del año. Este año la venta está muy equilibrada en los cuatro días, cosa que nos sorprende gratamente. El miércoles, que podría parecer el más flojo por ser día laboral, tiene a grupos como Hatebreed, Fear Factory, W.A.S.P., Kublai Khan… Un día muy potente que está vendiendo muy bien, por lo que esperamos que sea una gran edición en cuanto a asistencia de público.