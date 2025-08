De "Rambo" a "Los Goonies": el cine de los 80 resuena en Alicante con Sonafilm

Un viaje por las melodías de Regreso al futuro, Rambo, Rocky, Los Goonies o Memorias de África. La música de las películas ochenteras suena con fuerza en la nueva edición del Festival de Música de Cine de la Marina Alta, Sonafilm, que arrancó el viernes en el Auditori Teulada Moraira y se prolongará hasta el próximo 23 de agosto en la plaza de toros de Ondara con el espectáculo sinfónico de la Universal Symphony Orchestra, especializada en música audiovisual, dirigida por José Martínez Colomina.

El programa de este año ofrece un total de ocho conciertos con las bandas sonoras más representativas del cine de los ochenta en siete localidades de la Marina Alta que incluyen, además de las ya citadas, a Dénia, Calp, Beniarbeig, Xàbia y Pego, y con el compositor estadounidense Vince DiCola, autor de la música de películas como Rocky IV (1985) y Transformers. The Movie (1986) como artista invitado, que participará en dos conciertos especiales el 22 y el 23 de agosto.

Javier Gil, director de Sonafilm, destaca la importancia de la música cinematográfica de los años 80: "Aquella década convirtió las bandas sonoras en auténticos himnos generacionales. Queremos revivir esa energía inconfundible, traerla al presente y hacer que el público vuelva a sentir que una orquesta puede levantar del asiento igual que lo hacía una persecución en Regreso al futuro o un combate en Rocky".

El festival, que nació con la intención de mostrar la belleza de las partituras de las bandas sonoras que acompañan nuestras vidas, tanto en películas como ahora en series, fue idea del propio Gil, gerente de la Universal Symphony Orchestra, que arrancó su primera edición en Ondara y año tras año ha ido añadiendo municipios.

Cartel del concierto que recorre la filmografía de Pedro Almodóvar / INFORMACIÓN

Este encuentro, que siempre ofrece una mirada al cine español, retoma su pprogramacióneste martes, 5 de agosto, a las 21 horas en la plaza de la Constitución de Xàbia, con un homenaje a las películas de Pedro Almodóvar interpretado por Esther Ovejero & The Bad Education Band. Almodóvar al borde de un ataque de nervios reivindica en su programa la estética musical que define una de las filmografías más aclamadas internacionalmente. Música y canciones incluidas en títulos como Qué hecho yo para merecer esto, La ley del deseo, Kika, Volver o Tacones lejanos, así como piezas de quien fue el primer compositor de confianza del cineasta manchego en los inicios de su carrera, Bernardo Bonezzi, se escucharán en esta cita.

Autores españoles y la influencia de Hans Zimmer

Además, al festival acudirán destacados compositores españoles como Josué Vergara (Superhéroes), Iván Palomares (Las niñas de cristal), Óscar Araujo (Castlevania: Lords of Shadow), Isabel Royán (Olvido) y Arturo Cardelús (Buñuel en el laberinto de las tortugas). Todos ellos serán los protagonistas de Música de Cine: Made In Spain 3, el 16 de agosto en el Auditorio de Calp a las 20 horas, tercera parte de uno de los espectáculos más celebrados en la historia reciente del festival, ya que está dedicado íntegramente a las composiciones creadas para el audiovisual español.

Antes, el 9 de agosto, en los Jardines de la Casa Santonja de Beniarbeig, se celebra la influencia del compositor Hans Zimmmer (Interstellar, Dune, Rain Man, El Rey León...) en la música de cine contemporánea con Interstellar Night, un concierto con narrador, a cargo del Cuarteto de Cuerda Valencia y Conrado Xalabarder, que interpretará algunas de las piezas más memorables del autor alemán.

El compositor estadounidense Vince DiCola, artista invitado de Sonafilm / INFORMACIÓN

Vince DiCola, artista invitado

Noches de Fuego: 80s – La Década del Neón es otra de las citas fundamentales en el Teatre Auditori del Centre Social de Dénia el 22 de agosto, un concierto temático a cargo de la banda Moanin’ Project, en el que participa el artista invitado Vince DiCola.

El espectáculo toma como punto de partida el universo musical de Calles de Fuego (Walter Hill, 1984), con la impronta del mítico compositor Jim Steinman, y lo ampliará con temas icónicos de películas del mismo periodo como Top Secret, Purple Rain, El color del dinero, Staying Alive o Regreso al futuro. Una velada que promete emoción y nostalgia con la participación de DiCola, que ha firmado algunos de los temas más representativos del cine de los 80 como Staying Alive, que le valió una nominación al Grammy y otra al Globo de Oro por la canción Far From Over, mientras que su banda sonora para Rocky IV superó el millón de copias vendidas y alcanzó el disco de platino.

La séptima edición de Sonafilm culmina el 23 de agosto en Ondara con un espectáculo de gran formato para los amantes del cine de acción y aventuras ochentero. 80 y ¡Acción! propone un recorrido musical por algunos de los títulos de la década, como Rocky IV, Rambo, Conan el Bárbaro, Regreso al futuro, Depredador, Los Goonies o Memorias de África, entre otras. La gala contará también con la participación de DiCola, cuya obra será interpretada en el marco del 40º aniversario de Rocky IV para celebrar uno de los himnos musicales más enérgicos y recordados del cine de acción.