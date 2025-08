Kool & The Gang lleva el funk a Alicante

Get Down On It, Celebration, Jungle Boogie, Fresh, Joanna o Ladies' Night son solo algunos de los éxitos de Kool & The Gang, la banda estadounidense que emergió en la década de los sesenta desde New Jersey (EE UU) y que hoy es un referente indiscutible de la música funk, soul y disco en todo el mundo. El conjunto actúa este miércoles en el Multiespacio Rabasa de Alicante (apertura de puertas a las 20 horas y concierto a las 22 horas) y pone el broche de oro al ciclo de conciertos estrenado este verano bajo el nombre de Alma Occident.

Junto a ellos, en el Escenario Village del recinto, calentarán motores los alicantinos Viscopaf, ya que muchos de los nombres internacionales que han pasado por este ciclo han estado acompañados por bandas locales.

Kool & the Gang, formada oficialmente en 1969 después de actuar durante cinco años con varios títulos de bandas, ha influido en la música de tres generaciones, convirtiéndose en una verdadera leyenda de la industria discográfica. Gracias a sus canciones legendarias han recibido dos premios Grammy, siete premios American Music Awards, 25 éxitos Top Ten de R&B, 9 éxitos Top Ten Pop y 31 álbumes de oro y platino. Kool & the Gang continúa deleitando a los fanáticos de todo el mundo con sus éxitos atemporales y sus increíbles espectáculos en vivo.

Robert Kool Bell, único superviviente de la formacion original

Creados inicialmente como un conjunto de jazz a mediados de los 60, Kool & the Gang se convirtió en uno de los grupos de funk más influyentes y populares de los 70 y 80 tras su gran éxito Celebration y hoy son reconocidos mundialmente por su capacidad de improvisación en directo, sonido único y energía arrolladora.

Robert Kool Bell es el único miembro que sobrevive de la formación original y el principal responsable de que la mejor música negra siga girando por el mundo, con más de veinte álbumes en un currículo que cuenta con su inclusión en el Rock and Roll Hall of Fame en 2024.