50.000 personas han visitado ya "Ciudades de Luz" en el MARQ
La muestra, que recorre las civilizaciones antiguas que conformaron Alicante, encara su último mes de exhibición antes de su clausura en septiembre
La exposición Ciudades de Luz. Ákra Leuké, Lvcentvm, Laqant, que viaja al origen de Alicante, ha recibido la visita de alrededor de 50.000 personas desde su inauguración en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) el pasado mes de diciembre. La muestra, que presenta la sucesión de ciudades antiguas que han conformado la actual Alicante, afronta así su último mes en el museo antes de su clausura, el próximo 7 de septiembre, tras haber sido prorrogada cuatro meses más, ya que inicialmente estaba prevista su clausura el pasado 18 de mayo.
Ciudades de luz es la muestra de mayor superficie realizada en la historia del museo arqueológico alicantino, cuyo eje vertebrador de esta producción propia es el yacimiento arqueológico del Tossal de Manises, ubicado en La Albufereta, objeto de investigación, restauración, puesta en valor, protección y divulgación por parte de la Diputación de Alicante.
A través de un recorrido por las tres salas temporales y la Biblioteca del MARQ, la exposición ofrece una narrativa cronológica en la que el público podrá conocer cuál fue la ocupación histórica de La Albufereta, con el yacimiento arqueológico en el centro de todo, especialmente en el intervalo comprendido entre mediados del primer milenio antes de Cristo y finales del primer milenio después de Cristo.
Ciudades de Luz alberga más de 660 piezas y está comisariada por Manuel Olcina, director del MARQ; Rafael Pérez, director del Área de Arquitectura de la Diputación, y los técnicos de Excavaciones de la Fundación C.V. MARQ, Antonio Guilabert y Eva Tendero.
La exposición cuenta con la participación de treinta entidades culturales españolas entre museos, archivos y fundaciones, que han prestado sus materiales para facilitar la contextualización y comprensión de la temática abordada.
Horario de verano para visitar la exposición
Con un horario de visita en verano de forma ininterrumpida de 10 a 22 horas, de martes a sábado, y de 10 a 14 horas, los domingos y festivos, Ciudades de Luz es una propuesta impulsada por la Diputación de Alicante a través del MARQ y de la Fundación C.V. MARQ, con la colaboración de las fundaciones Asisa y La Caixa.
