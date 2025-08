Alicante baila al ritmo de Kool & The Gang

La banda estadounidense Kool & The Gang ha sido la encargada este miércoles de cerrar el nuevo ciclo de conciertos de verano Alma Occident Festival, que ha traído a Alicante a artistas internacionales de la talla de Texas o Jethro Tull.

El grupo que lidera Robert Kool Bell, el único miembro fundador que queda en la formación actual, ha recorrido algunos de sus numerosos éxitos musicales en el Multiespacio Rabasa, que previamente contó con la actuación de la formación alicantina Viscopaf.

Los autores de temas como Celebration o Get Down On It demostraron por qué siguen siendo desde los años 60 una referencia indiscutible de la música funk, soul y disco, que ha hecho disfrutar a varias generaciones en las últimas décadas y se ha ganado a pulso su espacio en la historia de la música.