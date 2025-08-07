Cinétika Studio de Mutxamel certificará su formación con títulos de Institutos Nebrija

Cinétika Studio, centro de formación especializado en artes escénicas y audiovisuales con sede en Mutxamel, ha suscrito un acuerdo con el Instituto Nebrija de Competencias Profesionales (INCP) que permitirá que sus programas formativos cuenten, a partir del curso 2025-2026, con certificación académica oficial emitida por Institutos Nebrija.

El convenio, firmado entre INCP y Cinétika Media, empresa matriz de Cinétika Studio, dedicada a la representación artística, producción audiovisual y formación, tiene como objetivo impulsar programas de calidad que refuercen el perfil profesional de los estudiantes y mejoren su proyección laboral.

“La excelencia en la formación es un pilar esencial para mejorar la empleabilidad y permitir que los profesionales no solo adquieran conocimientos avanzados, sino que también estén preparados para gestionar y liderar las transformaciones del sector”, afirmó Juan Padilla, director general de Institutos Nebrija.

“Desde el Instituto Nebrija de Competencias Profesionales mantenemos nuestro compromiso con la capacitación de alto nivel, dotando a los profesionales de herramientas que les permitan responder a los retos del mercado audiovisual y tecnológico, un entorno altamente dinámico que demanda perfiles versátiles, creativos y preparados para los nuevos formatos, lenguajes y plataformas”, añadió.

Trayectoria y oferta formativa

Con más de 15 años de experiencia, Cinétika Studio ofrece formación especializada en interpretación ante la cámara, teatro, técnica vocal, canto, dirección y teatro musical. Su metodología combina un enfoque práctico y personalizado con la colaboración de docentes en activo y vínculos estables con profesionales del sector. La compañía ha sido reconocida con más de 150 premios y menciones nacionales e internacionales en cine y teatro.

La certificación por parte de INCP, integrado en Institutos Nebrija, que agrupa cinco centros especializados, permitirá a los alumnos obtener un reconocimiento institucional sólido y de alcance nacional.

Prácticas en empresas del sector

El acuerdo contempla la incorporación de prácticas en empresas en algunos de los programas. Estas estancias profesionales buscarán complementar la formación teórica y práctica con experiencias reales, favoreciendo el contacto directo con productoras audiovisuales, agencias de publicidad y otras entidades del sector.

Según explican desde Cinétika, las prácticas persiguen “facilitar el conocimiento de las dinámicas de trabajo del sector, estimular el desarrollo de competencias técnicas, personales y colaborativas, y mejorar la empleabilidad de los estudiantes”.

“Este acuerdo con INCP refuerza el papel de Cinétika Media como agente vertebrador entre el ámbito artístico, formativo y profesional, y consolida un modelo de formación que apuesta por la excelencia académica, la conexión directa con la industria y el desarrollo integral del talento”, señaló Matilde Albert, administradora de Cinétika Media.

Por su parte, Marco Gosálvez, director de Cinétika Studio, subrayó: “Nuestra misión siempre ha sido formar artistas comprometidos, preparados y con visión. Este convenio eleva aún más ese compromiso, al ofrecer a nuestros alumnos una titulación reconocida, acceso a prácticas reales y un acompañamiento formativo que responde a las verdaderas exigencias del sector audiovisual”.

La firma de este convenio supone, según ambas entidades, un paso decisivo para profesionalizar la formación en artes escénicas y cine en la provincia de Alicante, vinculando la enseñanza a un marco académico riguroso y conectado con la industria.