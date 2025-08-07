Teatro y mentalismo de la mano del ManIAC Fest

El Festival Interactivo de Artes Escénicas ManIAC Fest que organiza en la provincia el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert inicia este viernes su programación con la representación teatral de Safaretjos. Veus d’Ahir, de Eugeni Mataix e Iratxe Arrizabalo, a las 22h., en la Plaça de l’Assut de Agres.

El mago Toni Bright, en una imagen reciente, actúa en La Torre de Les Maçanes. | PILAR CORTÉS

El sábado, en la Explanada de Alicante, la compañía ilicitana Maracaibo Teatro presenta a las 20 horas Zarabanda, espectáculo de calle de animación teatral, festivo y colorista, que apela a la magia a través de figuras que parecen grandes damas o bailarinas medievales que interactúan con el público en su recorrido.

Zarabanda Lugar: Explanada de España, Alicante Día: Sábado, 20 horas Precio: Entrada libre

El Auditorio de La Torre de les Maçanes acoge el domingo a las 19 horas el nuevo espectáculo Magia de la mente, del mentalista ilicitano Toni Bright, conocido por sus participaciones en televisión, que pondrá a prueba sus poderes con los asistentes.