Cayetana Guillén Cuervo relata la violación que sufrió a los seis años: "Fue como 'La Manada', ocho tíos"

La actriz y presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, Cayetana Guillén Cuervo, ha decidido hacer públicos algunos detalles de la agresión sexual "muy fuerte" que sufrió cuando apenas tenía seis años. Después de un larguísimo silencio, Guillén Cuervo ya había revelado en 2024 que había sido víctima de una violación durante su infancia, pero ahora ha ido un paso más allá y en el segundo episodio de su pódcast 'No te lo Cayes', que gira en torno a la sexualidad, las relaciones y el bienestar, la actriz ha aprovechado una conversación con la física e 'influencer' Alba Moreno para sincerarse como nunca.

"Cuando estaba haciendo [la obra teatral] 'Pandataria', hicimos un documental del proceso creativo. Y ahí… No lo había hablado nunca en la vida, ni siquiera a mi pareja se lo había comentado claramente, nunca en la vida y, de repente, después de todo este tiempo, conté que a los seis años había sufrido una violación", relata. Y añade: "Entonces lo conté más suave de lo que era, pero fue como 'La Manada', ocho tíos. Y no lo había especificado […], pero se quitaron un cinturón que tenían, me hostiaron".

Callar para vivir

Guillén Cuervo, de 56 años, afirma que este episodio ha marcado toda su existencia, aunque lo mantuvo silenciado durante mucho tiempo para poder seguir con su vida. "La psicóloga me dijo que yo lo había disociado y apartado para poder vivir. Las cosas que son muy dolorosas, tu mente las aparta para poder vivir". Sin embargo, el trauma, asegura, ha condicionado muchos aspectos de su vida, desde sus relaciones personales hasta su propia autopercepción: "Yo tenía tal inseguridad con mi físico, tal bloqueo... Odiaba mi cuerpo, sentía que no podía gustar a nadie. Y me dediqué a estudiar y a trabajar, a sentirme ocupada y útil donde yo sé que soy buena porque en lo otro, no".

Más adelante, la actriz puntualiza que con su confesión no pretende convertirse en ejemplo de nada ni sumarse al movimiento #MeToo. "Me gustaría que la gente comprendiera que no somos la bandera de nada, que no vamos a salir con una pancarta reivindicando nada. Estamos aquí, simplemente dos personas que han decidido hablarlo, pero que no nos obliguen a hacerlo donde no queremos".