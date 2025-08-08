El Festival de Cine Pequeño de Aspe recuerda a David Lynch

Los amantes del cine en formato corto tienen una cita a partir del próximo 11 de agosto en Aspe, municipio a media hora de Alicante y a 15 minutos de Elche. El Festival de Cine Pequeño inaugura el próximo lunes su decimosegunda edición con un programa que proyectará algunos de los mejores cortometrajes nacionales e internacionales hasta el próximo 15 de agosto con un recuerdo especial al cineasta estadounidense David Lynch, fallecido a principios de este año.

Si el pasado año fue el cine de Serie B y Roger Corman (La pequeña tienda de los horrores) el director homenajeado, y el anterior John Ford en el 50 aniversario de su fallecimiento, este año el cartel de la 12ª edición, realizado por Paco López, evoca el universo del autor de Twin Peaks o Terciopelo Azul, figura fundamental del cine contemporáneo estadounidense reconocido por su estilo onírico, perturbador y simbólico, que deja una legado imborrable con largometrajes como El hombre elefante, Carretera perdida, Mulholland Drive o Corazón Salvaje.

Imagen del corto "Agonía" de Eulàlia Ramon / INFORMACION

El Festival de Cine Pequeño de Aspe ha alcanzado este año una participación de récord tras haber recibido 1.346 cortometrajes procedentes de todo el mundo y 43 guiones enviados por guionistas españoles, de los que finalmente han sido seleccionados 36 cortometrajes.

Cortometrajes señalados

La lista completa de obras se puede ver en la página web del festival, pero entre los títulos escogidos se encuentran los últimos trabajos de destacados directores como Javier Fesser (Depredador) o Eulàlia Ramon, que debutó en la dirección el pasado año con Cuentas Divinas y ahora presenta su segundo trabajo, Agonía, así como el candidato al Goya Ignacio Acconcia con Imade o el primer trabajo de la actriz y presentadora Cristina Urgel como directora, La conversación que nunca tuvimos, sobre igualdad de género.

"Depredador", de Javier Fesser / INFORMACIÓN

Además, entre el plantel de directores alicantinos se encuentra Javier Marco con su corto Insalvable, que defienden Pedro Casablanc y Javier Pereira con su trabajo actoral; Berta, de la ilicitana Lucía Forner; Perromaquia, del alicantino Borja López; Carmenta, de Ángel Rojo y Marina C. Maciá; o Pobre Marciano, la nueva propuesta de animación de Alex Rey, que fue quien hace un año ganó el concurso de guion con el guion de este proyecto, mientras que en la anterior edición fue Adán Aliaga con Cotton Candy.

El certamen incluye los trabajos de cuatro autores aspenses y seis cortometrajes de cineastas extranjeros, provenientes de países como Estados Unidos, Chile, República Checa, Francia y Dinamarca.

Proyecciones, actividades paralelas y premios

Juan Torres, director del festival, apunta que "cada edición es un desafío y requiere de un trabajo de muchos meses. Este año hemos superado todas nuestras expectativas de participación y ampliamos horizontes con más actividades y mayores premios, con el deseo de seguir cuidando y difundiendo el cortometraje".

Las proyecciones se realizan al aire libre del 11 al 14 de agosto, a las 22 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus, mientras que la gala de clausura del día 15, a las 19 horas, será en el Teatro Wagner.

Para la edición de este año se ha incrementado la dotación económica de los premios en 800 euros por lo que la cantidad total supera los 3.300 euros y se han diseñado actividades paralelas como talleres de filmmaking, de animación, y charlas sobre historia del cine.

Programa destacado