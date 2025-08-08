El Festival de Cine Pequeño de Aspe recuerda a David Lynch
El certamen homenajea en su cartel al director estadounidense fallecido en enero y proyecta 36 cortometrajes entre el 11 y el 15 de agosto
Los amantes del cine en formato corto tienen una cita a partir del próximo 11 de agosto en Aspe, municipio a media hora de Alicante y a 15 minutos de Elche. El Festival de Cine Pequeño inaugura el próximo lunes su decimosegunda edición con un programa que proyectará algunos de los mejores cortometrajes nacionales e internacionales hasta el próximo 15 de agosto con un recuerdo especial al cineasta estadounidense David Lynch, fallecido a principios de este año.
Si el pasado año fue el cine de Serie B y Roger Corman (La pequeña tienda de los horrores) el director homenajeado, y el anterior John Ford en el 50 aniversario de su fallecimiento, este año el cartel de la 12ª edición, realizado por Paco López, evoca el universo del autor de Twin Peaks o Terciopelo Azul, figura fundamental del cine contemporáneo estadounidense reconocido por su estilo onírico, perturbador y simbólico, que deja una legado imborrable con largometrajes como El hombre elefante, Carretera perdida, Mulholland Drive o Corazón Salvaje.
El Festival de Cine Pequeño de Aspe ha alcanzado este año una participación de récord tras haber recibido 1.346 cortometrajes procedentes de todo el mundo y 43 guiones enviados por guionistas españoles, de los que finalmente han sido seleccionados 36 cortometrajes.
Cortometrajes señalados
La lista completa de obras se puede ver en la página web del festival, pero entre los títulos escogidos se encuentran los últimos trabajos de destacados directores como Javier Fesser (Depredador) o Eulàlia Ramon, que debutó en la dirección el pasado año con Cuentas Divinas y ahora presenta su segundo trabajo, Agonía, así como el candidato al Goya Ignacio Acconcia con Imade o el primer trabajo de la actriz y presentadora Cristina Urgel como directora, La conversación que nunca tuvimos, sobre igualdad de género.
Además, entre el plantel de directores alicantinos se encuentra Javier Marco con su corto Insalvable, que defienden Pedro Casablanc y Javier Pereira con su trabajo actoral; Berta, de la ilicitana Lucía Forner; Perromaquia, del alicantino Borja López; Carmenta, de Ángel Rojo y Marina C. Maciá; o Pobre Marciano, la nueva propuesta de animación de Alex Rey, que fue quien hace un año ganó el concurso de guion con el guion de este proyecto, mientras que en la anterior edición fue Adán Aliaga con Cotton Candy.
El certamen incluye los trabajos de cuatro autores aspenses y seis cortometrajes de cineastas extranjeros, provenientes de países como Estados Unidos, Chile, República Checa, Francia y Dinamarca.
Proyecciones, actividades paralelas y premios
Juan Torres, director del festival, apunta que "cada edición es un desafío y requiere de un trabajo de muchos meses. Este año hemos superado todas nuestras expectativas de participación y ampliamos horizontes con más actividades y mayores premios, con el deseo de seguir cuidando y difundiendo el cortometraje".
Las proyecciones se realizan al aire libre del 11 al 14 de agosto, a las 22 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus, mientras que la gala de clausura del día 15, a las 19 horas, será en el Teatro Wagner.
Para la edición de este año se ha incrementado la dotación económica de los premios en 800 euros por lo que la cantidad total supera los 3.300 euros y se han diseñado actividades paralelas como talleres de filmmaking, de animación, y charlas sobre historia del cine.
Programa destacado
- Lunes, 11 de agosto: Taller de stop motion para niños, impartido por Pablo Llorens, en el Centro Cultural del Barrio de La Coca.
- Martes, 12 de agosto: Presentación del libro A la luz de la luna. Historias de un cine ambulante, de Yuri Aguilar; un recorrido íntimo que rescata la magia de las proyecciones itinerantes y el poder del cine como encuentro comunitario. El acto tendrá lugar en el hall del Teatro Wagner a las 19:00h.
- Miércoles, 13 de agosto: Ponencia El cine español y la discapacidad, a cargo de David Monferrer, quien hará un recorrido por cómo el cine español ha abordado la discapacidad. La actividad será en el hall Teatro Wagner, a las 19:00h.
- Jueves, 14 de agosto: Taller Herramientas de inteligencia artificial para la realización audiovisual impartido por Alejandro Díaz, a las 17:00h en el Centro Cultural del Barrio de La Coca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Temor en la playa de Levante de Benidorm por la llegada de medusas
- Cae entre las rocas del paseo marítimo de Torrevieja y queda atrapado durante más de dos horas y media
- Mario Vaquerizo abre las Fiestas de Elche con un pregón exprés
- La playa de Levante de Benidorm se llena de tortugas recién nacidas
- ¿Por qué están apareciendo vacas muertas en las playas de Alicante?
- El joven asesinado a tiros en Torrevieja fue rematado en el suelo tras caer sobre un niño
- Mario Vaquerizo o el pregón bomba de Elche que ni Vox se esperaba
- Aguas de Alicante trabaja a contrarreloj para eliminar el gran socavón en Playa de San Juan