Leyendas del Rock avanza las primeras bandas para 2026

El segundo día del festival Leyendas del Rock 2025 ofreció este jueves pasado una jornada donde lo contemporáneo, lo ritual y lo épico se mezclaron sobre los escenarios principales del Polideportivo Municipal de Villena, que alberga hasta el sábado la actual edición. La organización del festival, además, anunció algunas de las primeras bandas confirmadas para la próxima edición en su 20ª aniversario.

Las japonesas Hanabie, en su actuación del jueves en Leyendas del Rock / Salva Villa

La propuesta de Dartagnan, en el segundo día de conciertos, ha hecho las delicias del público por su amalgama de folk, power metal y melodías contemporáneas. Por otro lado, las japonesas Hanabie regresaron al festival consagrándose, aportando un ritmo jovial, frenético y vibrante. Aunque no todo fueron regresos, ya que el público ha disfrutado del debut en nuestro país de Heilung: un espectáculo inmersivo, donde lo vikingo y lo ancestral se reúnen, creando una atmósfera que no ha dejado a nadie indiferente, según han destacado desde el festival.

Primeras confirmaciones

Dejando a un lado los conciertos celebrados, los asistentes fueron los primeros en conocer el avance del cartel del vigésimo aniversario de Leyendas del Rock. La presencia en el cartel de bandas como Helloween, In Flames, Slaughter To Prevail o Sepultura, entre muchos otros, hicieron rugir el recinto del festival al aparecer en la pantalla gigante.