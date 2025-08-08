Música de ayer y hoy este fin de semana en Alicante

Tony Hadley, OBK, Iván Ferreiro, Ultraligera, Elyella y Bonnie Tyler

El festival Noches Mágicas, que tienen el bello escenario de los Jardines de Abril en Sant Joan, reúne a una constelación de estrellas este fin de semana, que comienza hoy con Tony Hadley (23h), voz y figura del grupo Spandau Ballet, con el que arrasó en todo el mundo en los 80 con éxitos como True, Gold o álbumes como Trough the Barricade. Ahora regresa a esos grandes momentos y vuelve a disfrutar en solitario en esta gira para celebrar sus 40 años en la música. Junto a él estará antes OBK (21.30h), con Jordi Sánchez de líder, que sigue recreando ese arsenal de himnos como El cielo no entiende o Historias de amor.

El exvocalista de Spandau Ballet, Tony Hadley, participa en el festival Noches Mágicas / INFORMACIÓN

El sábado, trío indie en el ciclo de Noches Mágicas Music in the Garden con Iván Ferreiro (21h) , que hace años se erigió como bucanero musical en su grupo Los Piratas y sigue en lo alto del podio en su carrera en solitario. También estará Ultraligera (19.45h), el grupo de moda que arrasa tanto en redes como en directo, el primer grupo de rock que ha tocado en el Congreso de los Diputados. La terna se completa con Elyella (22.45h), dos productores y dj españoles curtidos en batallas musicales, Ella y Mono, que con su fusión de electrónica y guitarras han logrado un Disco de Oro por sus millones de reproducciones.

Iván Ferreiro / Tamara Rozas/ EFE

La guinda llega el domingo a las 22.30 horas con la eterna Bonnie Tyler, estrella mundial que debutó en 1977 con aquel pelotazo llamado It,s a heartache, que todos sabemos y cantamos de memoria, junto a otros como Total eclipse of the heart o Holding out for a hero. Y es que Bonnie Tyler es como el buen vino, gana con los años.

Nancys Rubias, Camela, Francisco y Tamara en Elche

Entre las actuaciones de las fiestas de Elche destaca hoy en el Hort de Baix (22 horas) el grupo del pregonero Mario Vaquerizo, las Nancys Rubias, que cada vez que suben al escenario lo convierten en una fiesta llena de pegadizas canciones. También el viernes, a las 23 horas, pero en el Parking de la Universidad Miguel Hernández, estará el dúo Camela, compuesto por el Dioni y Ángeles, que celebran con esta gira más de 30 años en la música desde que empezaron vendiendo cintas de cassettes, hasta hoy. Son una máquina de hacer canciones y discos de éxito como Corazón Indomable, Lagrimas de amor o Sueños Inalcanzables. Aunque al principio fueron injustamente ignorados por la crítica especializada, esta se tuvo que rendir a la evidencia de que Camela son unos auténticos nº 1, convertidos en el grupo español más vendedor de la historia, tan solo superado por La Oreja de Vang Goh.

El grupo Camela / Ricardo Rubio/ Europa Press

El domingo a las 23 horas, de vuelta al Hort de Baix, llegan en forma de dúo Francisco y Tamara. El valenciano ganó dos veces el festival de la OTI con Latino y Adónde voy sin ti, hizo una gira con Monserrat Caballé y ha paseado su enorme voz por salas y teatros de medio mundo. Igual que Tamara que, siendo casi una niña publicó su primer álbum, Gracias, con aquel hit llamado Si nos dejan con el que conquistó al público en España y en Hispanoamérica y Estados Unidos. Su elegancia, poderío y mágica vozsigue encandilando a sus seguidores.

Leyendas del Rock sigue sonando en Villena

Tras la doble ración del 6 y 7 de agosto, las gloriosas Leyendas del Rock siguen sonando en el Polideportivo Municipal de Villena a partir de las 16 horas. En el cartel del viernes destaca la banda holandesa Within Temptatión con su mítica solista Sharon Den Adel. J unto a ellos estarán Beattle Beas, Feurschiwonz, TBC, Van Cauto, Tierra Santa, Evel King, Celpian, Lágrimas Profundere, Cruachan, El Altar del Holocausto, Raubbein, Lonely Fire y A Dark Reborn.

El sábado es el turno de Powerwolf, Beastin Black, Thrown, Angeles Apátrida, Cristal Fire, Dark Angel, Evin Invaders, Linkorl Park, Varg, Leize, Robse, Cemican, Tungs Ten, The Broken Horizon y Hadadanza. El mejor metal y rock duro del mundo se cita, como todos los años, en Villena.