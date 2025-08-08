Música de Hans Zimmer en Beniarbeig

El festival Sonafilm dedica este sábado un concierto intimista al compositor de bandas sonoras Hans Zimmer dentro de su programación en la Marina Alta, denominado Interstellar Night. El recital se celebra el 9 de agosto a las 21 horas en los jardines de la Casa Santonja (Beniarbeig) y corre a cargo del Cuarteto de Cuerda Valencia, con la narración del experto en bandas sonoras Conrado Xalabarder, autor del primer libro en castellano sobre Zimmer y fundador de MundoBSO.com, página de referencia para los aficionados a la música de cine.

El músico y compositor de bandas sonoras Hans Zimmer. / INFORMACIÓN

La velada estará dedicada a la influencia de Zimmer en la música de cine contemporánea, con un repertorio cuidadosamente seleccionado que recorre distintos momentos de su carrera. El cuarteto interpretará piezas emblemáticas como Time (Inception), Dune Suite, Cornfield Chase (Interstellar), Gladiator Suite o fragmentos de Piratas del Caribe, , que reflejan la diversidad estilística y la fuerza emocional del compositor alemán.

Conrado Xalabarder / INFORMACIÓN

"Este espectáculo representa justo lo que queremos potenciar desde Sonafilm: experiencias musicales que no solo se escuchen, sino que se vivan", señala Javier Gil, director del festival. "No todos los días puedes disfrutar la música de Hans Zimmer en un jardín histórico, al anochecer, con una interpretación en directo y el análisis de alguien como Conrado Xalabarder. Para nosotros, es una pequeña joya dentro de la programación de este año".

Hasta el 23 de agosto

La séptima edición de Sonafilm se celebrará hasta el 23 de agosto con actividades en siete localidades: Ondara, Dénia, Calp/Calpe, Teulada Moraira, Beniarbeig, Xàbia y Pego, consolidando así su carácter comarcal y su apuesta por descentralizar la cultura musical y cinematográfica.