Gran triunfo de Mario Vilau en Vinaroz con tres orejas cortadas
Los alicantinos, Borja David Ximelis y Kevin Alcolado cortaron una oreja cada uno dejando sendas faenas llenas de oficio y calidad
La localidad castellonense de Vinaroz acogió la última novillada clasificatoria del Circuito Valenciano de la Comunidad, en la que triunfó cortando tres orejas el novillero catalán, Mario Vilau con dos faenas de mucho valor, entrega y disposición.
Los alicantinos, Borja David Ximelis y Kevin Alcolado cortaron una oreja cada uno dejando sendas faenas llenas de oficio y calidad.
La entrega y las buenas maneras de Ximelis se vieron en la tarde de ayer y la variedad y la disposición de Alocado pusieron cara una tarde con mucha variedad y con la calidad de los novillos de Antonio Palla.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cae entre las rocas del paseo marítimo de Torrevieja y queda atrapado durante más de dos horas y media
- Mutxamel aplica una técnica pionera para esterilizar gatos callejeros en menos de tres minutos
- La playa de Levante de Benidorm se llena de tortugas recién nacidas
- Mario Vaquerizo abre las Fiestas de Elche con un pregón exprés
- El excomisionado de la dana, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio
- Mario Vaquerizo, tras el plantón de Vox en el pregón de Elche: “Las guerras de otros no son mis guerras”
- El Mercado Municipal de Benidorm relanza su oferta con la suma de tres nuevos puestos
- Así puedes ver los fuegos artificiales más espectaculares del verano en Alicante y sin coger el coche