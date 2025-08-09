Gran triunfo de Mario Vilau en Vinaroz con tres orejas cortadas

Los alicantinos, Borja David Ximelis y Kevin Alcolado cortaron una oreja cada uno dejando sendas faenas llenas de oficio y calidad

Mario Vilau en plena faena

Mario Vilau en plena faena / Fundación Toro de Lidia

José Germán Estela

José Germán Estela

La localidad castellonense de Vinaroz acogió la última novillada clasificatoria del Circuito Valenciano de la Comunidad, en la que triunfó cortando tres orejas el novillero catalán, Mario Vilau con dos faenas de mucho valor, entrega y disposición.

Los alicantinos, Borja David Ximelis y Kevin Alcolado cortaron una oreja cada uno dejando sendas faenas llenas de oficio y calidad.

La entrega y las buenas maneras de Ximelis se vieron en la tarde de ayer y la variedad y la disposición de Alocado pusieron cara una tarde con mucha variedad y con la calidad de los novillos de Antonio Palla.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents