Entre el heavy metal a capela y los éxitos de Within Temptation

El verano en Villena no da tregua, pero tampoco lo hace el Leyendas del Rock. Su tercera jornada, la del viernes, fue, como tantas veces, un cruce perfecto entre intensidad, espectáculo y sentido de comunidad. No hay manual para explicar lo que ocurre aquí, pero hay instantes que se graban a fuego en la memoria, y el viernes dejó unos cuantos. No sólo por los músicos que pisaron los tres escenarios ubicados en el Polideportivo Municipal de Villena, sino por la conexión entre los presentes.

La tarde venía empapada de calor y expectativas. Sobre el escenario, Van Canto cerraba su actuación con una versión a capela de "Fear of the Dark". Es uno de los grupos más especiales del género. Heavy metal hecho con la boca, sin más instrumentos que una batería que dirige los sonidos de guitarras y bajos hechos con la boca. Lo que en otros contextos podría haber sonado como un homenaje bienintencionado a canciones clásicas, y con material propio incluido, aquí tomó dimensiones casi ceremoniales. El público respondió con fuerza. Y justo entonces, como si el cielo hubiese esperado a ese momento exacto, llegó la sorpresa.

Las pantallas del festival proyectaron lo inesperado: Heaven Shall Burn se suma al cartel del año que viene. Un anuncio seco, directo, pero con un impacto rotundo que ha sido parte del éxito de venta de los abonos anticipados. El futuro del Leyendas empieza a perfilarse antes de que termine el presente, y eso que todavía quedaba tralla por desfilar. Una de las grandes actuaciones de la jornada fue la de Battle Beast, que subió al escenario como quien conoce el terreno. Con una Noora Louhimo al frente, magnética y contundente, la banda finlandesa construyó un bloque sólido de heavy moderno con estribillos coreables y presencia escénica bien calibrada. No sorprendieron, pero sí convencieron, que a estas alturas del festival es igual de importante.

Después llegó el descontrol calculado de Feuerschwanz. Los alemanes, con su mezcla de humor, pirotecnia y folk metal vitaminado, no necesitan presentación en Villena. Conectan de forma natural con el espíritu festivo del Leyendas y esta vez no fue diferente. Más de doce mil personas convirtieron el recinto en una verbena pagana, donde cada canción era una excusa para bailar, gritar o simplemente dejarse llevar. Desde odas a El señor de los Anillos hasta canciones coreables en alemán. Su actuación marcó un punto diferencias en el festival.

Y entonces, el cambio de tono. La oscuridad se hizo más densa, las luces más dramáticas y el escenario se transformó para recibir a Within Temptation. La banda neerlandesa demostró por qué sigue siendo uno de los nombres imprescindibles del metal sinfónico europeo. Sharon den Adel, elegante pero feroz, llevó el peso del show con una naturalidad pasmosa. "Stand My Ground" , "Angels" , "The Reckoning"... el repertorio fluyó como una narración bien estructurada, donde cada tema era una escena y cada pausa, una respiración medida. Hubo tiempo para levantar la bandera ucraniana y para reivindicar la libertad de un pueblo. Con visuales envolventes, arreglos orquestales sin estridencias y un equilibrio entre energía y contención marcaron un concierto que no buscaba solo impactar, sino también emocionar. Y lo consiguió.

Con las leyendas musicalizsdas de Tierra Santa, el último gran concierto del día, terminó la tercera jornada del Leyendas: con promesas en las pantallas y certezas sobre el escenario. No fue una noche perfecta, pero sí de esas que justifican el viaje, el calor y la espera. En Villena, el metal sigue hablando en plural, y cada día de festival es una nueva página escrita con guitarras, sudor y algo de magia. Como la que regaló Celtian antes de cerrar las puertas del Polideportivo.