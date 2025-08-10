"Balearic", una película alicantina de estreno mundial en Locarno

Balearic es un estilo de música electrónica que da título a la nueva película dirigida por el donostiarra Ion de Sosa, con producción alicantina y rodada meses atrás en la provincia de Alicante. La cinta tiene su estreno mundial este domingo en el prestigioso Festival de Locarno, el certamen suizo que celebra su 78 edición, dentro de la sección Cineastas del Presente, destinado a descubrir nuevas voces internacionales que presentan su primera o segunda película.

Este es el segundo largometraje de Ion de Sosa tras su debut con Sueñan los androides (2014), rodado en Benidorm y estrenado en la Berlinale, donde también presentó en 2018 el cortometraje Leyenda Dorada, codirigido con el ilicitano Chema García Ibarra, que participa ahora en el guion.

Imagen de la película / INFORMACIÓN

La nueva cinta, que cuenta en su reparto con Lara Gallo, Elías Hwidar, Ada Tormo, la alicantina Paula Gala, Maria Llopis o Christina Rosenvinge, relata cómo tres feroces perros mantienen prisioneros a un grupo de jóvenes en una piscina perteneciente a una lujosa casa en la que se han colado, mientras los vecinos se reúnen en una fiesta en una villa cercana para celebrar el comienzo del verano en la víspera de San Juan, un día propicio para la magia, como relata la sinopsis.

Ambientada en algún lugar del Mediterráneo, la película sin embargo ha rodado sus exteriores en localizaciones exteriores de la montaña alicantina, en concreto en las localidades de Penàguila y Alcoleja. Filmada en 16 milímetros, el grueso del rodaje se llevó a cabo durante los meses de mayo y junio, aunque la producción comenzó mucho antes con el adiestramiento de los perros que participan en la película.

Coproducción hispano-francesa

Balearic es fruto de la alianza de las productoras alicantinas Jaibo Films y Umbracle Cine (Cox), la vasca Apellaniz & De Sosa y la francesa La Fábrica Nocturna Cinéma.

Miguel Molina, de Jaibo Films, expresa su satisfacción por la selección de la película para su première en Locarno, uno de los festivales más antiguos y reconocidos de Europa, «donde también tuvo su estreno en 2021 Espíritu Sagrado -ópera prima de Chema García Ibarra respaldada también por Jaibo Films- y obtuvo una mención especial del jurado, así que estamos contentísimos con la elección».

El productor apunta que «en pocas semanas haremos público el cartel y el tráiler junto con el anuncio del estreno nacional de la película», que califica de «cine de género autoral» en donde se combina «el terror con el drama contemplativo y el humor negro», una película especial «que va a sorprender».

Una historia sobre brechas intergeneracionales

El propio Ion de Sosa describe Balearic como «una película de verano sobre las brechas intergeneracionales, la desigualdad de clases y las barreras que se crean para que un ecosistema así perdure, todo en medio de una tarde de verano desgarrada por un dolor que trasciende lo real. La película trata sobre el pasado y el futuro: los personajes hablan de lo que han sido y de lo que serán. Los jóvenes describen con preocupación las vidas que les esperan y los mayores invierten dinero en ser dueños del futuro. El presente, mientras tanto, está en llamas a medida que el cambio climático se vuelve cada vez más amenazante».

El director añade en su planteamiento cinematográfico que la puesta en escena es sobria y el rodaje en 16 milímetros da a las tomas una textura misteriosa. «Quería añadir a esa atmósfera veraniega una sensación de inminencia que crece poco a poco, al mismo tiempo que un incendio. Quería ofrecer un pacto con el espectador para que aceptara una realidad fílmica en la que el misterio y lo inexplicable forman parte del universo lógico de la película».

De Sosa y García Ibarra, una relación muy productiva

La colaboración entre Ion de Sosa (San Sebastián, 1981) y Chema García Ibarra (Elche, 1980) es estrecha, duradera y muy productiva, que se remonta al primer largometraje de ficción de De Sosa, Sueñan los androides, cuyo guion coescribieron. A su vez, el donostiarra es el director de fotografía de producciones de García Ibarra desde La disco resplandece (2016) y eso incluye Leyenda Dorada (2018), que a su vez dirigieron entre ambos, y Espíritu Sagrado (2021).

Chema García Ibarra con Ion de Sosa en el rodaje de "Leyenda Dorada" / INFORMACIÓN

Ion de Sosa funda junto a Leire Apellaniz en 2017 la productora Apellaniz y de Sosa, con la que produjeron Leyenda Dorada y después continuaron la coproducción en Espíritu Sagrado con Jaibo Films, repetida en Balearic.

La película de estreno en Locarno ha participado en las Residencias de la Academia de Cine y en Mallorca Talents Lab-Atlàntida Film Fest. Ha sido financiada por el ICAA y el Institut Valencià de Cultura, con el apoyo del Gobierno Vasco y Filmin y la participación de À Punt Media, Crea SGR y Triodos.

Locarno también acogió en años anteriores el estreno de Las vísceras y Los que desean de la oriolana Elena López Riera, de la misma generación que García Ibarra. Ambos han hecho cameos en las películas del otro.