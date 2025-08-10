Iván Ferreiro, Ultraligera y Elyella llenan de energía Noches Mágicas

La lírica magnética de Iván Ferreiro, el sonido vibrante de Elyella y el rock alternativo de Ultraligera concentraron la energía musical este sábado en el ciclo Music in the Garden del festival Noches Mágicas de Alicante.

Los Jardines de Abril de Sant Joan registraron un lleno de público con esta propuesta de estilos indie, rock y electrónica, que convirtió la jornada en una de las más multitudinarias y festivas.

Este domingo, a las 22.30 horas, se sube al escenario la cantante galesa Bonnie Tyler.