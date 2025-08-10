La multitudinaria misa de Powerwolf despide el Leyendas del Rock 2025

Adiós un año más a la cuna del rock y el heavy metal de Villena. El sábado, el Polideportivo Municipal acogió la cuarta y última jornada del Leyendas del Rock 2025, cerrando así una edición marcada por la variedad de estilos dentro del metal internacional con la gran actuación de Powerwolf como cabeza de cartel. No obstante, antes de que su misa llenase de oración (y adoración) el escenario principal, una retahíla de artistas se darían paso por la localidad alicantina.

Los primeros en subirse al escenario fueron Adept. Conocidos por haber marcado historia en el metalcore internacional, regresan de nuevo a los escenarios tras un parón que les ha servido para reordenar las ideas. No estaba preparado que actuasen en el Leyendas, pero la baja de Thrown permitió que los suecos destilasen sus canciones como himnos recubiertos de fuego y garra. Fue una actuación vespertina que no escatimó en detalles y puso el listón muy alto.

La tarde continuó con Crystal Lake, banda japonesa de metalcore originaria de Tokio y activa desde 2002. Su sonido se caracteriza por una fusión de riffs de alta velocidad, breakdowns propios del hardcore y pasajes melódicos. El grupo, que ha girado por Asia, Europa y América, interpretó piezas de sus discos más recientes, como "Helix" y "The Sign", alternando registros vocales limpios y guturales, con una puesta en escena dinámica y uso constante de interacción con el público.

A las 20 horas, momento habitual para anuncios importantes, la organización reveló una de las incorporaciones más relevantes para su próxima edición: Savatage formará parte del cartel de 2026, año en que el festival celebrará su vigésimo aniversario. Savatage, originarios de Florida (EE. UU.) y fundados en 1979 por los hermanos Jon y Criss Oliva, están considerados pioneros en la integración de elementos sinfónicos y teatrales en el heavy metal, con discos icónicos como "Hall of the Mountain King" (1987) o "Dead Winter Dead" (1995).

La programación continuó con Beast in Black, grupo finlandés fundado en 2015 por Anton Kabanen tras su salida de Battle Beast. Su estilo combina power metal con una fuerte presencia de sintetizadores inspirados en la música de los años 80. El vocalista Yannis Papadopoulos lideró un setlist que recorrió temas de sus tres álbumes, "Berserker" (2017), "From Hell with Love" (2019) y "Dark Connection" (2021), con un sonido caracterizado por guitarras afiladas y coros pegadizos.

El cierre de la noche, y de la edición 2025, llegó con Powerwolf, formación alemana creada en 2003 por los hermanos Greywolf. Reconocidos por su estética inspirada en una ficticia orden religiosa y letras centradas en leyendas, vampirismo y temática litúrgica, Powerwolf presentó un espectáculo escénico que combinó decorados de gran formato, iluminación sincronizada, proyecciones y abundante pirotecnia. El repertorio repasó toda su discografía, desde su debut "Return in Bloodred" (2005) hasta "Call of the Wild" (2021), incluyendo momentos de alta participación del público en canciones como "We Drink Your Blood" y "Demons are a Girl's Best Friends". Una actuación marcada por la pirotecnia, la comedia y la gran unión con sus seguidores.

Con esta actuación se dio por concluida la edición 2025 del Leyendas del Rock, ultimando sus horas con la fiesta pagana y juglar de los alicantinos Hadadanza en el escenario New Rock Stage, que demostraron ser uno de los proyectos más sólidos de la provincia, y dejando confirmado que la edición de 2026 marcará un punto especial al conmemorar dos décadas de historia del festival. "Vamos a hacer historia el año que viene", aseguró Marcos Rubio mientras las luces del Leyendas del Rock 2025 se apagaban.