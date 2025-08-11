Beniarbeig disfruta de las bandas sonoras de Hans Zimmer
El concierto organizado por Sonafilm dedicado al autor de la música de películas como "Interstellar" o "Dune" reúne a más de 300 personas en la localidad de la Marina Alta
Beniarbeig ha concentrado este fin de semana el grueso de la actividad del Festival de Música de Cine de la Marina Alta, Sonafilm, que vivió el pasado sábado una de sus veladas más especiales en los jardines de la histórica Casa Santonja.
Más de 300 personas llenaron el espacio para disfrutar de un concierto íntimo dedicado a Hans Zimmer, interpretado por el Cuarteto de Cuerda Valencia y narrado por el especialista Conrado Xalabarder, en un formato que combinó música en directo, proyecciones y explicaciones para sumergir al público en el universo del compositor, autor de bandas sonoras de películas como Intestellar, Dune, Gladiator, Mejor imposible, El Rey León o Piratas del Caribe, entre otras muchas.
Casa Santonja repetirá como sede oficial de Sonafilm en 2026, con fecha ya cerrada, según indicaron desde el festival, que se celebra hasta el próximo 23 de agosto en siete localidades de la Marina Alta: Dénia, Calp, Xàbia, Pego, Ondara y Teulada Moraira, además de Beniarbeig.
El día anterior, viernes, el festival organizó en el Teatre-Auditori de este pequeño municipio el espectáculo Film Music Live, interpretado por The Silent Entertainers Band ante un centenar de espectadores duplicando el aforo del año pasado. La fusión de música en directo con efectos sonoros ejecutados por los propios intérpretes y la proyección de películas cómicas mudas hizo disfrutar y reír al público, consolidando este formato como una de las propuestas más originales del festival.
La séptima edición de Sonafilm continuará hasta el 23 de agosto con conciertos y actividades en otras localidades de la Marina Alta como Calpe, Dènia y Ondara. Más información y entradas disponibles en la web oficial del evento, www.sonafilm.es.
Suscríbete para seguir leyendo
- PP y Vox se lanzan contra Morant tras pedir 'humanidad' por José María Ángel
- 35 minutos dando vueltas para aparcar en Playa de San Juan
- Hasta 1,7 millones de euros por el Hotel Casa del Gobernador de Tabarca, casi 20 veces más que el canon actual
- Stella Maris: el superchalé de Vistahermosa envuelto en miseria
- Cae entre las rocas del paseo marítimo de Torrevieja y queda atrapado durante más de dos horas y media
- Trabajadores y pacientes denuncian la situación de inseguridad en el parking del Hospital Marina Baixa
- Mutxamel aplica una técnica pionera para esterilizar gatos callejeros en menos de tres minutos
- Así se vivieron los fuegos artificiales del Castell de l'Olla de Altea