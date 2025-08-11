Beniarbeig disfruta de las bandas sonoras de Hans Zimmer

El concierto organizado por Sonafilm dedicado al autor de la música de películas como "Interstellar" o "Dune" reúne a más de 300 personas en la localidad de la Marina Alta

El Cuarteto de Cuerda Valencia, durante el concierto dedicado a Hans Zimmer en Beniarbeig, dentro del festival Sonafilm

África Prado

Beniarbeig ha concentrado este fin de semana el grueso de la actividad del Festival de Música de Cine de la Marina Alta, Sonafilm, que vivió el pasado sábado una de sus veladas más especiales en los jardines de la histórica Casa Santonja.

Más de 300 personas llenaron el espacio para disfrutar de un concierto íntimo dedicado a Hans Zimmer, interpretado por el Cuarteto de Cuerda Valencia y narrado por el especialista Conrado Xalabarder, en un formato que combinó música en directo, proyecciones y explicaciones para sumergir al público en el universo del compositor, autor de bandas sonoras de películas como Intestellar, Dune, Gladiator, Mejor imposible, El Rey León o Piratas del Caribe, entre otras muchas.

Concierto de homenaje a Hans Zimmer en la Casa Santonja de Beniarbeig

Casa Santonja repetirá como sede oficial de Sonafilm en 2026, con fecha ya cerrada, según indicaron desde el festival, que se celebra hasta el próximo 23 de agosto en siete localidades de la Marina Alta: Dénia, Calp, Xàbia, Pego, Ondara y Teulada Moraira, además de Beniarbeig.

El día anterior, viernes, el festival organizó en el Teatre-Auditori de este pequeño municipio el espectáculo Film Music Live, interpretado por The Silent Entertainers Band ante un centenar de espectadores duplicando el aforo del año pasado. La fusión de música en directo con efectos sonoros ejecutados por los propios intérpretes y la proyección de películas cómicas mudas hizo disfrutar y reír al público, consolidando este formato como una de las propuestas más originales del festival.

Un momento del concierto &quot;Film Music Live&quot; interpretado por The Silent Entertainers Band

La séptima edición de Sonafilm continuará hasta el 23 de agosto con conciertos y actividades en otras localidades de la Marina Alta como Calpe, Dènia y Ondara. Más información y entradas disponibles en la web oficial del evento, www.sonafilm.es.

