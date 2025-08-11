Los conciertos más esperados: Tom Jones en Alicante y Camilo en Torrevieja

Pocas veces como este 13 de agosto se da la coincidencia de tener a dos figuras internacionales de la música como Tom Jones y Camilo en la provincia de Alicante.

El primero de ellos es el famoso Tigre de Gales, sobrenombre con el que se conoce a Tom Jones, estará en la Plaza de Toros de Alicante este miércoles, a las 21.30 horas. El cantante británico debutó en 1964 con el single Chills and Fever para desarrollar posteriormente, a partir del éxito It's Not Unusual en 1965, una fructífera carrera mundial en la que ha grabado más de 40 discos de los que ha vendido 100 millones de copias. En 1966 ya ganó el Grammy al Mejor Nuevo Artista logrando triunfar con temas tan conocidos como Help Yourself, Shes´a Lady o aquel pelotazo mundial que fue Delilah, que con su potente voz cálida y caudalosa mezclaba estilos tan diversos como el pop, el góspel, el country o el soul.

Tom Jones, en un concierto este verano / KMY ROS

En forma a sus 85 años

Tras un periodo donde hizo TV y algo de cine, regresó a la música con el mismo tirón de antaño logrando un sonado número uno versionando el tema de Prince, Kiss, luego grabó Reload un álbum de duetos y siguió triunfando con canciones como Sex Bom. Entre los muchos premios o galardones recibidos a lo largo de su carrera, destaca su Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood o el titulo de Caballero de la Corona Británica que la reina Isabel II le otorgó por su brillante y larga carrera musical. Este miércoles hace una parada en Alicante, donde ya cantó en 2023, para demostrar que el Tigre de Gales sigue rugiendo con la misma fuerza de siempre a sus 85 años.

Camilo, la estrella latina actual

Otra estrella más reciente como es el colombiano Camilo estará, también este miércoles, a las 22 horas, en el Parque Antonio Soria de Torrevieja cerrando el festival Brilla Torrevieja, dentro de su gira Nuestro lugar feliz que le lleva por toda España.

Camilo, en una actuación reciente en Castellón / NICO CRUZ| KMY ROS

Camilo es la nueva figura de la música hispana como antes lo fueron Shakira o Juanes. El cantante de Medellín llegó a la música con buena estrella ganando el programa Factor X en su país iniciando desde entonces una sólida carrera logrando en ella éxitos como llegar al Nº1 en el Billboard Latino, además de escribir temas tan sonados para otros cantantes como Sin Pijama, que cantaron Becky G y Natti Natasha. Ahora triunfa en medio mundo con su fusión de cumbia, reguetón, pop latino o bachata con canciones como Vida de Rico, Tutu, que cantó a dúo con Pedro Capó, o Bebé.

"Soy un cantante que utilizo el amor como eje fundamental en mis canciones tratando con ello de alegrar y hacer feliz al público", dice Camilo. Algo que ocurrirá, con toda seguridad, en su paso por Torrevieja.