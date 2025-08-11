El Festival Noches Mágicas 2025 concluye la edición más ambiciosa con más de 20.000 asistentes

El Festival Noches Mágicas ha concluido la decimotercera edición con un rotundo éxito de público y crítica, reuniendo a más de 20.000 personas a lo largo del ciclo de trece citas con conciertos, actividades culturales y experiencias artísticas y gastronómicas.

Un año más, el festival ha convertido el majestuoso recinto natural de los Jardines de Abril en el epicentro alicantino de la música en directo y el arte al aire libre, con una programación ecléctica y de primer nivel que ha combinado talento internacional, nacional y propuestas emergentes.

Grandes nombres sobre el escenario

El cartel de esta edición ha contado con actuaciones estelares que han emocionado al público noche tras noche. La mítica cantante británica Bonnie Tyler fue una de las grandes protagonistas, desplegando su inconfundible voz en un concierto que repasó sus mayores éxitos y demostró por qué sigue siendo una figura legendaria del pop-rock internacional.

Desde el talento flamenco de Sara Baras, que deslumbró con su espectáculo lleno de fuerza y elegancia, hasta la energía pop de Vanesa Martín, que congregó a miles de seguidores en una de las noches más multitudinarias, la programación ha ofrecido una gran diversidad artística.

Tony Hadley, voz inconfundible de Spandau Ballet, llenó de nostalgia ochentera el escenario con su carisma y su repertorio cargado de clásicos, mientras que artistas como El Kanka, Bebe, Vicente Amigo, Los Secretos o Cómplices conectaron con el público desde lo más íntimo a lo más festivo, reafirmando el compromiso del festival con la calidad musical y la cercanía con el espectador.

Sara Baras en el Festival Noches Mágicas 2025. / INFORMACIÓN

Music In The Garden y las 80’s Summer Party, propuestas con identidad propia

Este año, el ciclo Music In The Garden ha vuelto a ser una apuesta ganadora dentro del festival, dando cabida a sonidos más actuales y alternativos. El aclamado cantautor Iván Ferreiro ofreció un concierto íntimo y poderoso, en el que repasó sus himnos tanto en solitario como de su etapa con Los Piratas.

Junto a él, los potentes directos de Ultraligera y el aclamado dúo de electrónica indie ELYELLA marcaron una noche vibrante que atrajo a un público diverso.

También han tenido una gran acogida las celebraciones de las 80’s Summer Party, que convirtieron el recinto en una auténtica pista de baile con los grandes hits de los años 80, haciendo las delicias tanto de nostálgicos como de nuevas generaciones.

Más que un festival: cultura, arte, gastronomía y experiencias

El Festival Noches Mágicas 2025 ha demostrado ser mucho más que un festival de música. A lo largo de todas las jornadas, los asistentes han podido disfrutar de exposiciones de arte, arte en vivo, mercado artesanal y espacios interactivos, generando una experiencia cultural completa y sensorial.

La oferta gastronómica ha sido otro de los grandes atractivos, con el restaurante Luna by Terre ofreciendo una carta exclusiva para el festival y una cuidada zona de foodtrucks con opciones para todos los gustos.

El entorno natural y ajardinado de los Jardines de Abril ha sido el mejor aliado del festival: un espacio único que permite disfrutar de los conciertos disfrutando del atardecer y bajo las estrellas, en un ambiente relajado, elegante y cercano.

Ambiente del Festival Noches Mágicas 2025. / INFORMACIÓN

El festival se expande a nuevos escenarios

El Festival Noches Mágicas ha dado el salto fuera de su ubicación habitual con dos citas muy especiales en el nuevo espacio El Muelle Live del Puerto de Alicante. El legendario tenor Plácido Domingo ofreció allí un concierto inolvidable el pasado 30 de julio, y el próximo 24 de agosto será el turno de la mítica banda británica James, en lo que será el broche final a esta edición histórica.

La venta de entradas, así como toda la información sobre los eventos de Noches Mágicas en El Muelle Live, se encuentran en la web oficial www.nochesmagicas.es y www.elmuellelive.com