El festival Noches Mágicas 2025 se despide con más de 20.000 asistentes

Más de 20.000 personas han arropado el festival de conciertos de verano Noches Mágicas 2025. Este es el balance de público que la organización ofrece de una programación ambiciosa que arrancó el pasado 25 de julio con el primer concierto de Vanesa Martín y concluyó este pasado domingo con la estrella británica Bonnie Tyler.

Esta decimotercera edición del festival, que ha reunido a una veintena de artistas en el recinto de los Jardines de Abril de Sant Joan, ha concluido "con un rotundo éxito de público y crítica, reuniendo a más de veinte mil personas a lo largo del ciclo de trece citas con conciertos, actividades culturales y experiencias artísticas y gastronómicas", apuntan los organizadores.

Grandes nombres sobre el escenario

El cartel de esta edición ha combinado talento internacional, nacional y propuestas emergentes y ha contado con actuaciones estelares como la de la legendaria cantante galesa Bonnie Tyler, que fue una de las grandes protagonistas, desplegando este domingo su inconfundible voz en un concierto que repasó sus mayores éxitos, que le han convertido en una figura legendaria del pop-rock internacional desde los años 70.

Desde el talento flamenco de Sara Baras, que deslumbró con su espectáculo lleno de fuerza y elegancia, hasta la energía pop de Vanesa Martín, que congregó a miles de seguidores en una de las noches más multitudinarias, la programación ha ofrecido una gran diversidad artística.

Tony Hadley, la voz de Spandau Ballet, llenó de nostalgia ochentera el escenario con su carisma y su repertorio cargado de clásicos, mientras que artistas como El Kanka, Bebe, Vicente Amigo, Los Secretos o Cómplices conectaron con el público desde lo más íntimo a lo más festivo, reafirmando el compromiso del festival con la calidad musical y la cercanía con el espectador.

Elyella, en la actuación del pasado sábado en Noches Mágicas / INFORMACIÓN

Music In The Garden y las 80’s Summer Party

Este año, el ciclo Music In The Garden ha vuelto a ser una apuesta ganadora dentro del festival, dando cabida a sonidos más actuales y alternativos. El aclamado cantautor Iván Ferreiro ofreció un concierto íntimo y poderoso, en el que repasó sus himnos tanto en solitario como de su etapa con Los Piratas. Junto a él, los potentes directos de Ultraligera y el aclamado dúo de electrónica indie Elyella marcaron una noche vibrante que atrajo a un público diverso.

También han tenido una gran acogida las celebraciones de las 80’s Summer Party, que convirtieron el recinto en una auténtica pista de baile con los grandes hits de los años 80, haciendo las delicias tanto de nostálgicos como de nuevas generaciones.

El público llenó el recinto en la noche del sábado con Music in the Garden / INFORMACIÓN

Noches Mágicas es mucho más que un festival de música. A lo largo de todas las jornadas, los asistentes han podido disfrutar en este bello emplazamiento al aire libre de exposiciones de arte, arte en vivo, mercado artesanal y espacios interactivos, generando una experiencia cultural completa y sensorial. La oferta gastronómica ha sido otro de los grandes atractivos, con el restaurante Luna by Terre y una cuidada zona de foodtrucks con opciones para todos los gustos.

El festival se expande a nuevos escenarios

El festival Noches Mágicas ha dado el salto fuera de su ubicación habitual con dos citas muy especiales en el nuevo espacio El Muelle Live del Puerto de Alicante. El tenor Plácido Domingo ofreció allí un concierto el pasado 30 de julio, y el próximo 24 de agosto será el turno de la mítica banda británica James, en lo que será el broche final a esta edición histórica.

La venta de entradas, así como la información sobre los eventos de Noches Mágicas en El Muelle Live, se encuentran en la web oficial www.nochesmagicas.es y www.elmuellelive.com